Previsões astrológicas de 8 a 14 de março de 2021

Março vai ser um dos meses do ano mais marcados por Netuno. Este planeta está ligado a encantamento, mas também, no âmbito da pandemia, a altas taxas de contaminação. Começamos com o resumo da semana e, na sequência, você pode entender todos os trânsitos das previsões astrológicas de 8 a 14 de março:

Mercúrio em conjunção com Júpiter se despede a partir de terça-feira (09), depois de quase um mês de atuação.

se despede a partir de terça-feira (09), depois de quase um mês de atuação. O Sol vai ficar conjunto a Netuno durante a semana toda. No contexto da pandemia da Covid-19, indica momento bem perigoso, com maior potencial de mutação, proliferação e contaminações do vírus.

durante a semana toda. No contexto da pandemia da Covid-19, indica momento bem perigoso, com maior potencial de mutação, proliferação e contaminações do vírus. Na quinta-feira (13), vai ter Lua Nova em Peixes .

. Vênus em conjunção com Netuno a partir de quinta-feira (11) pode aumentar o romantismo, mas também tem potencial de aumento de carência e fantasia. Cuidado com investimentos!

a partir de quinta-feira (11) pode aumentar o romantismo, mas também tem potencial de aumento de carência e fantasia. Cuidado com investimentos! A quadratura com Saturno/Urano é a marca de 2021, por isso não conte com estabilidade neste ano. 2021 vai ser caracterizado por incerteza, instabilidade, mas também renovações e mudanças (mais detalhes aqui).

é a marca de 2021, por isso não conte com estabilidade neste ano. 2021 vai ser caracterizado por incerteza, instabilidade, mas também renovações e mudanças (mais detalhes aqui). Sobre as principais datas de março, você pode ver o especial sobre o calendário e as tensões astrológicas de 2021.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Terça: adeus a Mercúrio em conjunção com Júpiter

A partir de terça-feira (09), Mercúrio começa a se afastar da conjunção com Júpiter (este aspecto começou em 14/02). Esta combinação, de modo geral, trouxe novas ideais e insights. Além disso, o humor e a vontade de trocar e falar estiveram no ar!

Uma conjunção ocorre quando dois planetas estão a zero graus entre si e marca a fusão das características destes dois planetas. Entenda mais sobre o que é uma conjunção astrológica aqui.

Pontos fortes de da conjunção de Mercúrio e Júpiter em Aquário:

instiga modernizações, como trocar um equipamento por algo mais moderno e com melhor tecnologia.

onde quer que você sinta limitação, esta conjunção torna clara a insatisfação.

dependendo das circunstâncias, o excesso (Júpiter) de otimismo pode levar a avaliações (Mercúrio) incorretas de situações.

tem grande poder grande de persuadir e causar animação nas pessoas.

Quarta: conjunções com Netuno e o Covid-19

Esta é a semana da conjunção do Sol com Netuno, exata nesta quarta-feira (10). No mês de março, além do Sol, Vênus e Mercúrio vão ficar conjuntos a Netuno.

No contexto da pandemia, essas conjunções de planetas com Netuno podem aumentar o potencial de alastramento do vírus do Covid-19, uma vez que Netuno rege toda ação viral. Veja algumas possibilidades dessa conjuntura no âmbito coletivo.

Apesar do avanço da vacinação, a transmissão de Covid1-9 pode prosseguir de maneira bastante insidiosa e perigosa , até porque o aspecto de Sol com Netuno também vai ficar congelado no mapa da Lua Nova de 13/01, cujos efeitos se estendem para o período de um mês.

, até porque o aspecto de Sol com Netuno também vai ficar congelado no mapa da Lua Nova de 13/01, cujos efeitos se estendem para o período de um mês. É importante continuar com os cuidados relacionados a esta difícil doença, pois entraremos em um mês lunar com alta chance de contaminação e grande vulnerabilidade orgânica a doença.

e grande vulnerabilidade orgânica a doença. Estes aspectos com Netuno também pode favorecer mutações e variantes do vírus, e a expansão delas, o que torna bastante complexa e delicada a luta contra a pandemia.

Pode haver menor clareza para saber o que fazer e como agir (Netuno também rege a ilusão). Há, assim, mais chance de caos em diversos lugares.

No âmbito individual, veja algumas possíveis manifestações, lembrando que nem todas precisam ocorrer (talvez, por exemplo, você note algo para você e outra descrição para um familiar ou pessoa próxima).

Pode haver aumento de sono e dificuldade em lidar com a realidade , uma vez que Netuno tem a ver com o mundo dos sonhos e a necessidade de relaxamento. Não estranhe, assim, se bater aquela preguiça e vontade de fazer nada.

, uma vez que Netuno tem a ver com o mundo dos sonhos e a necessidade de relaxamento. Não estranhe, assim, se bater aquela preguiça e vontade de fazer nada. Algumas pessoas se sentem mais desfocadas e desorganizadas .

. É mais fácil ter esquecimentos ou fazer confusão .

. Maior tendência a viroses e doenças .

. Pode haver aumento da sensibilidade .

. Há mais chance de angústias, medos inexplicáveis e fantasias negativas .

. Do lado positivo, Sol/Netuno é ótimo para relaxar. Talvez você vá precisar mesmo de um pouco mais de sonho e estímulos positivos, como ver um filme inspirador, otimista ou ouvir mais música.

Uma boa forma de lidar com aspectos de Netuno pode ser tentando buscar o equilíbrio através de meditação, florais e terapias.

Quinta: Vênus em conjunção com Netuno

De quinta (11) até a próxima terça-feira (16), Vênus fica conjunto a Netuno. Todas as vezes em que Vênus ficou em aspecto com Netuno na pandemia houve altas taxas de contaminação por Covid-19 e, infelizmente, isso pode se repetir agora.

Procure se cuidar, já que março vai ser um mês bem complicado para a pandemia, com consequências ainda ao longo de todo o mês de abril.

Vênus em conjunção com Netuno é um aspecto ambivalente, veja a seguir.

Pode haver mais encantamento no amor, mas também aumento de enganos . Isso vale especialmente para quem que esteja conhecendo outras pessoas esta semana. Detalhe: o engano pode não se mostrar agora, e sim mais adiante. A dica é: viva a poesia deste aspecto, mas também se dê um tempo para observar. Não precisa ir com total sede ao pote.

. Isso vale especialmente para quem que esteja conhecendo outras pessoas esta semana. Detalhe: o engano pode não se mostrar agora, e sim mais adiante. A dica é: viva a poesia deste aspecto, mas também se dê um tempo para observar. Não precisa ir com total sede ao pote. Se alguém que foi ex aparecer, vale o mesmo conselho acima. Avalie se é carência ou fantasia (sua ou de ambas as pessoas).

Para quem tem um relacionamento, é uma boa época para buscar um pouco mais de romance, empatia e delicadeza.

Esta e a próxima semana pode ser marcadas pelo "fundo do poço da carência”. Mas logo passa, porque a racionalidade fica em alta no final de março, em especial com o ingresso do Sol em Áries no dia 20.

Nas transações financeiras, tome muito cuidado ! Há alto potencial de engano, seja autoengano ou vindo de fora. Pode haver aumento de fraudes por estes dias, tenha atenção!

! Há alto potencial de engano, seja autoengano ou vindo de fora. Pode haver aumento de fraudes por estes dias, tenha atenção! Investimentos de maior porte estão totalmente desaconselháveis de se forem feitos sem avaliação e na base do impulso.

Nesta semana, pode ser mais fácil gastar sem perceber.

O aspecto também pede atenção com intervenções estéticas.

Potencial de eventos serem remanejados/cancelados.

Quadratura de Saturno e Urano e a cara de 2021

A quadratura Saturno/Urano é o aspecto que marca 2021 inteiro. Este aspecto é marcado pela instabilidade e incerteza, como a pandemia, a economia, os desdobramentos do mundo.

Entender que é assim mesmo é o grande segredo para lidar bem com Saturno-Urano. Não espere certezas.

Você pode sentir vontade de fazer algumas mudanças estruturais, mas lembre-se que não vai ser possível saber para onde isto vai te levar se forem realizadas.

Ao mesmo tempo, mudanças estruturais podem se impor em diversas esferas. O que é estável não fica estável como Saturno/Urano.

Veja as datas exatas do aspecto aqui no calendário astrológico 2021.

+ Leia previsões personalizadas e coletivas para o seu ano, no nosso especial Previsões para 2021.

+ 2021 tá ON, leia previsões para todo o seu ano no Mapa do Ano 2021.

+ Conheça os seus trânsitos astrológicos: um horóscopo grátis baseado em todo seu Mapa Astral.

+ 2021 tá ON! Leias as previsões para o seu signo em 2021.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]