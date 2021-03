Astrologia: Vênus e a mulher de cada signo

Na Astrologia, é a posição de Vênus no Mapa de mulheres indica como cada uma seduz. O planeta também revela como expressamos afetividade, gostos e tudo aquilo que dá prazer.

Quando falamos em sedução feminina, é evocado todo um universo repleto de estereótipos: atitudes, tipos físicos e figurinos considerados infalíveis nessa arte. Por isso, não basta saber apenas o signo a partir do dia que você nasceu.

Vênus no Mapa Astral das mulheres é um indicativo da autoimagem feminina e do jeito de seduzir. Vênus no Mapa Astral dos homens, por outro lado, simboliza o tipo de pessoa por quem ele tende a se sentir afetivamente atraído.

E atenção: quando nos referimos a mapas de homens e mulheres, estamos falando da identificação da pessoa como homem ou mulher, independente dos fatores biológicos.

Saber que tipo de pessoa você é e o que espera de uma relação é fundamental para saber no que investir afetivamente, e até mesmo entender suas contradições. Esse tipo de análise pode ser realizado através de uma leitura aprofundada do Mapa Astral, que considera o signo, a casa e os aspectos que o planeta fazia no dia e na hora que você nasceu, além, claro, de todos os outros posicionamentos no mapa. Por exemplo:

Descubra aqui em que signo está Vênus no seu Mapa Astral e veja abaixo algumas características da sedução em cada posicionamento deste planeta.

Vênus em Áries

Seduz com agressividade, é muito direta. Intimida, arquétipo da guerreira.

É muito dominadora e mandona.

Jamais é dominada, mas tem o desejo secreto de o ser – quer testar a força do parceiro, colocar à prova.

Flerte inconsequente.

Impulsiva, gosta de pressionar. Pode se desinteressar quando conquista.

Vênus em Touro

Seduz através da sensualidade e da volúpia de formas.

É muito carnal.

Realça seus dotes físicos na forma como se veste e se apresenta.

Se oferece e se mostra, não corre atrás.

Não se esforça e nem quer se esforçar; se é esforço, já não é prazer.

Não cria estratégias e jogos, é mais passiva e receptiva.

Vênus em Gêmeos

Seduz flertando em todas as direções.

Qualidade de leveza e interesse pelo outro, facilitando a aproximação.

Percebe com facilidade o que o outro gosta, age de forma deliberada, faz jogos de espelhos.

Tem lábia, estratégia, sabe o que dizer, seduz com as palavras.

Charme e paquera em situações sociais, sabendo atrair a atenção para si.

"Aprende coisas" sobre sedução e "experimenta" com o parceiro, na prática.

Vênus em Câncer

Seduz por vias indiretas.

Mostra-se vulnerável e sensível, ao mesmo tempo disposta a cuidar e ser cuidada.

Amacia, mima o outro, dá presentes, coisas que fez.

Constrói e ativa memórias agradáveis.

É musical e fantasiosa.

Sentimental (guarda datas e lembranças).

Vênus em Leão

Seduz de forma teatral e dramática, exibindo-se deliberadamente.

Mostra sua exuberância.

Gosta de criar impacto de "estrela de cinema".

Elogia o outro, faz o outro se sentir especial, alimentando a identidade e o ego.

Caça pelo magnetismo, atrai até si em vez de ir atrás.

Apaixonada e vibrante.

Investe no seu marketing pessoal.

Vênus em Virgem

Seduz de forma discreta.

É inteligente e cria estratégias.

Gosta de fazer-se útil, agradando, servindo.

Tem atitudes práticas em relação ao parceiro.

Enxerga o jogo amoroso com simplicidade.

Adora aprender e aplicar técnicas eróticas.

"Apresenta o currículo".

Gosta de mostrar eficiência.

Vênus em Libra

Seduz com classe e charme.

Mostra-se com suas melhores características.

Agrada o outro o colocando no centro.

Envolvente, cria clima romântico, lírico.

Investe muito na imagem social e valoriza-se esteticamente.

Tem simpatia extremamente envolvente, quase profissional.

Evita conflito e faz o jogo da diplomacia.

Vênus em Escorpião

Seduz caçando estrategicamente.

Não mostra o jogo, blefa.

Depois de feito o contato, não gasta tempo com flerte, vai direto à parte sexual.

Marca pela falta, criando dependência no outro, despertando paixão pela negação.

Cria um clima de enigma, mistério.

Obsessiva e devoradora.

Manipula e testa os limites do parceiro.

Vênus em Sagitário

Seduz de forma direta, com alegria e entusiasmo.

Disposição boa e contagiante, carisma, ânimo para curtir a vida.

Comportamento fogoso, com exagero desmedido, estilo paixão à primeira vista.

Faz todos rirem, senso de humor desenvolvido.

Tem forte senso de aventura.

Estilo de romance alternativo (natureza, ar livre).

Vênus em Capricórnio

Seduz de forma séria e fria, mantendo certa distância.

Não se abre.

Faz o tipo difícil, mantém a imagem de ser exclusiva: precisa de um passe VIP para entrar em seu clube restrito.

Age de forma calculista e planejada.

Transmite uma imagem de estar no controle da situação.

Ideias claras do que quer, do que pretende e de onde quer chegar.

É pragmática.

Vênus em Aquário

Seduz através da amizade.

Mantém impessoalidade que gera magnetismo pessoal.

Apresenta-se de forma não convencional, fora do padrão.

Aura excêntrica, interessante, emocionalmente inacessível.

Senso de independência, dá liberdade ao outro, tudo é possível.

Evita o envolvimento, mantém certa distância.

Desapegada, amor livre.

Vênus em Peixes

Seduz através da empatia, sintonizando com a frequência do outro.

Vai vivendo a vida, de momento a momento.

Não é discriminatória nem coloca barreiras quando alguém se aproxima.

Atira a seta para todos os lados, de forma pouca clara, mas envolvente.

Encanta.

Cria uma fantasia na cabeça do outro, uma imagem, canto da sereia.

Romântica e volúvel.

Este artigo teve a colaboração do astrólogo Jorge Lancinha, membro da Associação Portuguesa de Astrologia (ASPAS).

Giane Portal

Estuda Astrologia e Tarot há 16 anos e desde 2006 ministra cursos e palestras. Foi diretora social da Central Nacional de Astrologia e atualmente faz parte do Conselho Deliberativo desta organização.

