Yoga para mulheres: benefícios e dicas para praticar

O Yoga não diferencia a prática feminina da masculina. O desejo de Patanjali, o codificador da técnica, era ensinar seus filhos a viverem verdadeiramente uma vida que conduz à felicidade. Ainda, assim, as mulheres são a maioria entre os praticantes – isso porque geralmente não têm consciência dos benefícios para o próprio corpo.

A prática traz vários efeitos positivos para homens e mulheres, como: mais atenção a si mesmo, desenvolvimento espiritual, melhora da saúde física e mental. Mais flexibilidade, força, propriocepção (capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo) e a coordenação motora.

Reforça os sistemas imunológico e cardíaco, regulariza a pressão arterial e aumenta a capacidade pulmonar. Ajuda a perder peso, regulariza a fome e a digestão. Diminui o estresse e oferece uma vida sexual plena. Traz mais positividade para a perspectiva de vida e uma sensação de bem-estar geral.

BENEFÍCIOS DO YOGA PARA MULHERES

No caso específico das mulheres, o Yoga promove o equilíbrio hormonal, o que ajuda no ciclo menstrual, aumenta a fertilidade e ameniza as dificuldades da menopausa.

Já praticar Yoga durante a gravidez, prepara o corpo para o parto e ajuda na recuperação pós-parto.

Não existe idade certa ou momento certo para se iniciar a prática, mas é sempre bom lembrar que Yoga é um estilo de vida e que não se resume a asanas, pranayamas e meditação.

Nos textos da tradição védica, a palavra Yoga é usada para definir o caminho que se trilha, o caminho do autoconhecimento e, ao mesmo tempo, o objetivo final dessa busca.

A palavra Yoga possui vários significados e tem sua origem no sânscrito, língua antiga da Índia e Nepal. A sua raiz é “yuj”, que significa “unir” ou “integrar”.

DICAS DE YOGA PARA MULHERES

Com a expansão da internet, pode-se fazer Yoga com professor on-line o que facilita a entrada das pessoas nesta prática. Ainda assim, compartilho aqui algumas dicas para quem quer iniciar ou engatar de vez na prática:

Pratique com professor certificado. Avise ao professor que é sua primeira prática de Yoga e fale a ele as suas dúvidas. Se estiver no período menstrual avise ao professor pois algumas modificações terão que ser feitas, algumas linhas possuem sequências específicas para esta fase. Se você estiver em tratamento de saúde física ou mental avise ao instrutor. Existem várias linhas de Yoga, é normal você experimentá-las até encontrar uma que fale ao seu coração. Procure fazer a prática em silêncio e se tiver dúvidas pergunte. Durante a aula ouça os comandos e ajustes e tente alcançá-los, não se compare com os outros, mas observe-se.

Uma ótima prática para você.

Namastê.

Rosine Mello

Formada em Educação Física, é praticante de Hatha Yoga desde 1998. Atua como professora desde 2005, certificada pelo Simplesmente Yoga.

[email protected]