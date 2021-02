Previsões astrológicas para o Carnaval 2021

A semana do Carnaval 2021 pode não ter festas e folia nas ruas, afinal seguimos nos protegendo do Covid-19, mas tem previsões astrológicas.

O céu astrológico da semana do Carnaval 2021 tem Sol entrando em Peixes, no dia 18, favorecendo todos os signos a relaxar um pouco. Nesse mesmo dia, começa a conjunção entre Mercúrio e Júpiter, que pode deixar a mente mais otimista, desde que a gente não se exceda em expectativas fantasiosas. E na sexta, dia 19, Vênus fica em tensão com Marte, o que pede cautela nas relações em geral e pode trazer gastos. E para fechar a semana acaba o primeiro Mercúrio retrógrado do ano no sábado, dia 20.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Quarta-feira: dia exato da tensão entre Saturno e Urano

Saturno vai quadrar Urano três vezes em 2021 e o primeiro aspecto exato vai ser nesta quarta-feira (17). Desde janeiro já estamos sentindo este aspecto, que acelera bastante o nosso dia a dia, pedindo capacidade de improviso para lidar com obstáculos e surpresas de última hora. Por causa dessa quadratura a previsão para 2021 é de que este não será um ano calmo (e você pode relembrar as previsões da Astrologia para 2021 aqui).

Quinta: Sol entra em Peixes e Mercúrio em conjunção com Júpiter

Para ajudar a tirar um pouco da “pilha” de um Céu muito aquariano, que é mentalmente muito estimulado, o Sol ingressa em Peixes na quinta-feira (18), pedindo que entreguemos algumas coisas que não estão nas nossas mãos e deixemos fluir.

Vai ser bom também abrir um pouco de espaço para descanso depois de semanas muito aceleradas. Favorece também a parte espiritual, meditação e conexões. Além de um melhor contato com o fluxo emocional interno. Hora de se emocionar, ser mais sensível e menos racional.

Mercúrio em conjunção com Júpiter

Até quinta-feira (18), Mercúrio e Júpiter tornam a mente mais otimista. Vai ser possível enxergar questões de uma forma mais ampla, com trocas e conversas inspiradoras, até mesmo para gerar novos planos e direções, considerando, ainda, a grande ênfase em Aquário neste Céu de fevereiro.

Porém, como tudo tem dois lados, o excesso de otimismo pode levar algumas pessoas a terem comportamentos hiperconfiantes, bem como expectativas fantasiosas. Então pegue carona em uma maior inspiração, mas não em fantasias mirabolantes. Um outro ponto também pode ser o excesso de dispersão e interesses.

Mercúrio/Júpiter, por outro lado, favorece distrair o âmbito mental com coisas que divirtam, espaireçam e despertem o humor e a alegria de viver.

Sexta: Vênus em tensão com Marte

Vênus faz quadratura com Marte, com o aspecto ficando exato na sexta-feira (19) e se estendendo até a metade da semana seguinte. Este é um contato mais crítico, que pode aparecer de diversas formas, nos âmbitos pessoal e/ou coletivo.

Nas parcerias em geral, podem surgir desejos diferentes . Por exemplo, uma pessoa querendo gastar energia, e a outra, relaxar.

. Por exemplo, uma pessoa querendo gastar energia, e a outra, relaxar. Eventuais desajustes sexuais também podem ocorrer, com uma pessoa mais animada e a outra mais preguiçosa. Evidentemente, isto poderá, para alguns casais, ocasionar algumas brigas por causa das diferenças de opinião.

também podem ocorrer, com uma pessoa mais animada e a outra mais preguiçosa. Evidentemente, isto poderá, para alguns casais, ocasionar algumas brigas por causa das diferenças de opinião. Internamente, você também poderá sentir divisão entre só relaxar e ter postura mais ativa.

Para pessoas solteiras que estão começando algo, há chance de certo desajuste, talvez com uma das pessoas com mais foco em sexo e a outra com esperança de uma relação séria.

SE não fosse um momento de pandemia, poderíamos dizer que esta combinação de Vênus/Marte favoreceria viver mais o famoso “amor de carnaval”, de breve duração.

Cuide com o bolso , pois pode ser muito mais fácil torrar dinheiro por estes dias. Muita gente deve viajar no feriado, tendo gastos que podem ultrapassar o esperado.

, pois pode ser muito mais fácil torrar dinheiro por estes dias. Muita gente deve viajar no feriado, tendo gastos que podem ultrapassar o esperado. A combinação pode ser violenta, por isto vai ser melhor se precaver e não correr riscos à toa. Devem surgir notícias ligadas a atos de violência, em especial entre gêneros.

Ações mais intuitivas

Marte faz um bom contato com Netuno, o que dá a sensação de algumas ações ou direções que fluem sem tanto esforço ou desgaste (a não ser pelas pequenas complicações de Marte retrógrado, como já foi dito), e que acabam sendo um tanto quanto guiadas pela intuição. Do tipo “não sei porque pensei nisso, mas simplesmente fui, e deu certo”.

Mesmo na questão da agressividade, regida por Marte, este é um aspecto que dá um certo freio. Por isso, apele para o entendimento se achar que pode ajudar em uma situação de tensão.

Bom momento para ações conjuntas que visem apoiar outras pessoas, com aumento da solidariedade.

Última semana de Mercúrio retrógrado

No sábado (20), Mercúrio retoma o movimento direto. Na condição de retrógrado, este planeta costuma trazer mais atrapalhos no cotidiano, o que pode ter sido especialmente irritante na semana passada, em que este astro ainda ficou em tensão com Marte.

Nesta, ainda vai haver contratempos, atrasos, problemas em sistemas e comunicações, mas pelo menos sem a tensão com Marte.

Mas se você puder aguardar um pouco para assinar contratos, tomar decisões ou fazer compras, a semana que vem tende a ter um melhor fluxo em todos estes assuntos.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]