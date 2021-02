Como cada signo pode aproveitar o Sol em Peixes

Em 2021, o Sol entra em Peixes às 17h43min do dia 18 de fevereiro (e fica até as 6h37min do dia 20 março). Isso significa que, neste período, estaremos todos nós (de todos os signos) sob a influência do signo da sensibilidade, da intuição e da imaginação, independentemente de qual seja o nosso signo solar.

Veja as dicas de como aproveitar o momento em que o Sol ilumina o signo de Peixes:

Não seja totalmente prático ou racional. Se permita viver o lado lúdico das coisas, para que seus sentimentos fluam com mais leveza

Aproveite esse momento também para desenvolver mais a sua consciência social, sua compaixão, e reavaliar o seu senso crítico

Se você sente que precisa se proteger um pouquinho mais do mundo externo, não se freie. Se recolha, recarrega a energia, siga a sua intuição e seja feliz.

Olhando a perspectiva mais individual para que cada um possa tirar melhor proveito dessa época e das influências piscianas na rotina, veja como o seu Signo Solar pode aproveitar as forças do Sol em Peixes:

Áries

O momento do Sol em Peixes para quem é de Áries é de se fechar no seu quarto, no seu cantinho, para renovar as energias e reivindicar o que é seu com mais fervor lá na frente. Controle ímpeto de avançar sem antes descansar. Às vezes, a gente precisa mesmo só de um tempinho para curar feridas antigas e se livrar de confusões internas.

Touro

A sensibilidade e o altruísmo de quem é de Touro podem estar no ápice nesse período. Deixe esse lado falar, mas sem comprometer a sua própria estabilidade ou busca por ela. Faça o que estiver ao seu alcance e entenda que mesmo o pouco já é suficiente. Escute seu corpo, suas necessidades físicas e mentais, e veja o que você pode fazer por você.

Gêmeos

As dúvidas e as inseguranças podem dar as caras nesse período para quem é de Gêmeos, mas tente encarar isso como uma forma de se certificar do que você realmente quer. Relembre quais são seus planos, seus motivos, suas vontades, e aproveite para escutar o que o seu coração e a sua intuição estão dizendo.

Câncer

Pessoas de Câncer, seus sonhos também têm significados, e esse é um ótimo momento para criar a rotina de escrever os que você lembrar e tentar tirar o que conseguir de significado e risadas deles. Se permita viver o lado lúdico das coisas, para que seus sentimentos fluam com mais leveza também.

Leão

Tem certas coisas que quanto mais rápido encararmos, melhor é para nós. Se você é de Leão, leve a sério seus compromissos e aprenda a compreender a profundidade das suas promessas. Aproveite esse momento também para desenvolver mais a sua consciência social, sua compaixão, e reavaliar o seu senso crítico.

Virgem

O momento do Sol em Peixes para quem é de Virgem é de não idealizar os seus relacionamentos para não colocar em cima das pessoas que ama e quer por perto a responsabilidade de superar as suas expectativas. Seja mais compreensiva(o) com os limites alheios e abrace a individualidade das pessoas.

Libra

A liberdade de poder ser quem você é dentro do seu ambiente de trabalho, na sua roda de amigos, dentro da sua casa e fora dela é o que te impulsiona a dar o seu melhor no que quer que seja vai definir quem é de Libra neste momento de Sol em Peixes. E use a sua intuição para saber exatamente a hora de parar, antes que seja tarde.

Escorpião

A veia artística de quem é de Escorpião pode começar a pulsar com mais fervor neste período em que a sua busca pode ser pela fuga da realidade. Permita que sua criatividade te surpreenda neste momento, externalizando em forma de música, pintura, artesanato ou do jeito que for melhor para você, o que estiver aí dentro da sua mente e do seu coração.

Sagitário

Pode parecer confuso para uma alma tão livre quanto a sua, Sagitário, mas é possível que o seu refúgio seja a sua própria casa, e que, neste momento, você prefira estar com a sua família do que vivendo altas aventuras por aí. Se você sente que precisa se proteger um pouquinho mais do mundo externo, não se freie. Siga a sua intuição e seja feliz.

Capricórnio

A comunicação estará no seu centro de atenção de quem é de Capricórnio, trazendo possibilidades de aprendizado e uma fluidez de pensamento que toda a sua praticidade pode até estranhar. Por isso, libere um espacinho na sua agenda para ler um bom livro, escrever algo, ouvir um álbum que gosta inteiro sem fazer mais nada além disso.

Aquário

O momento do Sol em Peixes para quem é de Aquário é de trabalhar o desapego e começar a limpar suas gavetas, guarda-roupa e arquivos do computador. Libere espaço para o novo e entenda que a sua segurança não está apenas na materialidade das coisas. Também faz parte dela o valor que dá ao imaginário, ao ilusório e ao impalpável.

Peixes

Quem é de Peixes pode se encontrar num momento em que será emoção e sensibilidade pura, vivendo um período muito aberta(o) para o externo, se expressando com muita vivacidade e deixando claro o que se passa por dentro. Tudo isso é muito lindo, mas não se esqueça que você ainda é carne e habita o mundo material, portanto, precisa estar com os dois pés no chão mesmo que a cabeça vague pelas nuvens.

Tati Lisbon, a Papisa

Papisa, ou Tatiane Lisbon, estuda os conhecimentos esotéricos desde os 12 anos, e busca unir Arte e Esoterismo em seus trabalhos e projetos pessoais, usando a tecnologia como aliada para construir conteúdos com contexto social, expressão pessoal e ressignificação de informações consideradas arcaicas e complexas, mas sem perder o bom humor.

