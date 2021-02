Meditação para pessoas agitadas

Uma publicação compartilhada por Rosine Mello (@rosinemelloyoga)

3- Meditação ativa, caminhar com foco no movimento

Olhe em volta, sinta que você faz parte do lugar. Antes de começar a caminhar, respire naturalmente pelo nariz e concentre-se no seu objetivo que é caminhar conscientemente. Observe seus pés, sinta o apoio que eles lhe dão. Inspire e ao expirar comece a caminhar observando o movimento das suas pernas, o elevar o pé do chão, o joelho flexionando, o desequilíbrio para frente, o apoio do pé a elevação do outro. Ande naturalmente, ajuste seu ritmo, não é preciso acelerar ou ir devagar. Se estiver sentindo muito estresse, pare e retorne ao ponto de início. O objetivo é desacelerar o corpo e a mente, sinta cada passo. Ao terminar pare, olhe seus pés, sinta seu corpo, observe sua mente sem julgamentos, você estará no momento presente.

Uma dica para quem gostar de correr e participar de caminhadas, como 5 km e 10 km: corra e caminhe com foco na sua respiração. Depois, entre em contado comigo, e diz o que você achou, se teve alguma diferença na sua performance.

Meditando durante o Yoga

Para aqueles que acham que Yoga é aquela coisa lenta, onde você fica sentado, respira, deita e relaxa, tenho o prazer de informar que não é bem assim!

Existem várias linhas e você pode experimentar cada uma até encontrar uma para chamar de sua. Principalmente porque com a internet você pode fazer as práticas online e online mesmo que não encontre um instrutor na sua cidade.

Vou aconselhar três linhas cuja prática de asanas (posições do Yoga) é mais intensa. São elas:

Hatha Yoga – Prática é centrada no corpo, nos alinhamentos e a permanência nos asanas tem tempo maior. Asthanga Vinyasa Yoga – Diferencia-se das demais técnicas por ter uma sequência fixa de movimentos que devem ser executados de maneira bastante dinâmica. Nessa prática, as posturas são executadas em sincronia com uma forte respiração. Viniyasa Yoga – Deriva do Ashtanga Vinyasa Yoga. Tem grande ênfase na sincronia do movimento com a respiração – as sequências de asanas são fluidas e coordenadas com a respiração.

Seja qual for a sua opção, lembre-se que Yoga é o caminho que se trilha, o caminho do autoconhecimento e, ao mesmo tempo, o objetivo final dessa busca.

A palavra "Yoga" tem vários significados e tem sua origem no sânscrito, língua antiga da Índia e Nepal, e sua raiz é “yuj”, que significa “unir” ou “integrar”.

Pratique Yoga com um instrutor certificado, essa é a melhor forma de sentir como um estilo de vida.

Namastê

Rosine Mello

Formada em Educação Física, é praticante de Hatha Yoga desde 1998. Atua como professora desde 2005, certificada pelo Simplesmente Yoga.

[email protected]