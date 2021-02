Semana tem cinco planetas em Aquário; veja as previsões

Cinco planetas em Aquário no Céu até dia 18/12 colocam destaque nas trocas, amizades e interações de grupo em uma semana que vai pedir um pouco mais de lazer e interação, apesar de ser corrida. Vênus/Júpiter tende a elevar o otimismo e alegria e a Lua Nova chega no dia 11 marcando o início de um mês que pode ter muitas mudanças aquarianas.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Mercúrio retrógrado em tensão com Marte até sexta

Até sexta-feira (12), Mercúrio (que está retrógrado até o dia 20) fica em tensão com Marte. Veja alguns possíveis efeitos:

Agitação e correria no dia a dia , algo que também foi uma marca da semana anterior.

, algo que também foi uma marca da semana anterior. Potencial de se perder a paciência e se irritar mais facilmente .

. Podem ocorrer mais discussões .

. As falas podem estar mais agressivas no âmbito coletivo, com aumento de manifestações de haters, por exemplo.

no âmbito coletivo, com aumento de manifestações de haters, por exemplo. Atenção com potencial de acidentes (domésticos, no trânsito, etc).

(domésticos, no trânsito, etc). Tente evitar atos de impulsividade.

Dica: se tudo estiver muito agitado que tal estabelecer prioridades e tentar se concentrar em uma coisa de cada vez? E, se estiver se sentindo mais nervosa (o), ao estilo “vou brigar com alguém”, pode ser bom tentar esfriar a cabeça.

Vale destacar que Mercúrio está retrógrado, o que pode aumentar o potencial de falhas e atrasos em comunicações, sistemas, marcações de compromisso. Então, realmente vai ser melhor respirar fundo para lidar com os contratempos e não se irritar à toa.

Mercúrio/Vênus: estímulos positivos até domingo

Ao mesmo tempo em que faz tensão com Marte, Mercúrio também fica conjunto a Vênus, com o aspecto se estendendo até domingo (14), e contrabalançando um pouco anterior.

Mesmo que esteja sentindo irritação, você tem potencial de encontrar vias mais amenas para resolver questões, apelando para boa vontade das pessoas.

Esta é uma combinação de saber persuadir com habilidade e charme. Use-a a seu favor!

Mesmo que haja haters, também pode haver mais gentilezas e elogios na comunicação, o que produz alegria.

Mais necessidade de se relacionar, trocar e enviar mensagens.

Mais interesse em cultura e em estar por dentro de tudo o que está ocorrendo. Quem sabe você encontre um livro ou série apaixonante!

Vênus: tensão com Urano, bônus com Júpiter

Até terça-feira (09), Vênus quadra Urano, o que pode trazer atmosfera mais radical e certo afastamento nas relações, às vezes por motivo de força maior, como muito trabalho.

Porém, Vênus nesta semana realiza um contato positivo com Júpiter, podendo se manifestar das formas a seguir:

Potencial de recebimento de valores e fechamento de negócios.

Chance de ganhar algum bônus, presente, favor, bem como estar com mais vontade de presentear.

Generosidade ampliada.

Podemos estar mais sociáveis!

Clima muito mais alegre e para cima do que na semana passada, em que Vênus se associou com Saturno e pode ter trazido autocrítica e preocupação.

Cuide com exageros, que podem estar mais à solta, com gastos, comida, bebida, etc. E até excesso de confiança.

No amor, há potencial de paqueras animadas e com pessoas interessantes.

Para quem está em um compromisso, puxe pelo melhor lado da parceria, é hora de dar um “up” na relação, com quebras na rotina favorecidas.

Marte e Netuno: ações mais intuitivas

Para completar, Marte faz bom contato com Netuno, o que dá a sensação de ações que fluem sem tanto esforço ou desgaste (a não ser pelas agitações do dia a dia, como já foi dito), e um tanto quanto guiadas pela intuição.

Mesmo na questão da agressividade, regida por Marte, este é um aspecto que dá certo freio, pois há mais compaixão. Por isso, apele para ela se achar que pode ajudar em uma situação de tensão.

Bom momento para ações conjuntas que visem ajudar outras pessoas.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

