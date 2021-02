Lua Nova de fevereiro de 2021 tem seis planetas em Aquário

A Lua Nova de fevereiro de 2021 começa no dia 11, às 16h05 do horário de Brasília, com validade até 13/03, que é quando acontece a próxima Lua Nova. Esta é uma Lua Nova ultra aquariana, significa que os temas aquarianos estarão em destaque para todas as pessoas, de todos os signos.

E por que ultra aquariana? Quando a Lua Nova de fevereiro começar seis planetas estarão neste signo. Uma lunação com tanta ênfase em Aquário convida a mudanças e novas direções na sua vida. Algumas pessoas podem sentir a simples inspiração de mudar, e outras pela necessidade, já que as estruturas que fazem parte da vida de muitos ainda estão bastante alteradas (muito pela pandemia) e talvez não voltem a ser que eram.

A Lua Nova tem efeitos no coletivo e na sua vida pessoal. No coletivo porque se uma Lua Nova é mais tensa, extrovertida, agitada, calma ou introvertida, todos podem sentir no contexto geral. E destaca tendências pessoais porque vai ativar uma Casa do seu mapa astral (que você poderá ver no Horóscopo Personalizado). No exemplo abaixo, a pessoa está com a Lua na sua casa 3, portanto pode sentir mais a Lua Nova nessa área da vida:

Então, vale muito a pena conferir a Casa que vai ser ativada pela Lua Nova no seu Horóscopo Personalizado, mas também é importante compreender o contexto geral da lunação.

A Lua Nova e o seu Ascendente

No mês lunar que começa com a Lua Nova de Fevereiro de 2021, você pode precisar ativar atributos ligados a Aquário: relacionamento com o coletivo, grupos e outras pessoas, inovações, abertura a mudança e a vislumbrar novos potenciais e possibilidades. Outra maneira de olhar a Lua Nova na vida pessoal, além da casa astrológica que será ativada, é pelo seu Ascendente.

Use a intuição e a criatividade para mesclar os significados do signo de Aquário com as temáticas próprias do seu Ascendente neste mês. Veja as previsões:

Quem tem Ascendente em Áries pode ter de lidar com importância de grupos, amigos, amizades, trocas, bem como participação no âmbito coletivo. O período pode ser interessante para focar bastante em projetos para o futuro e novas direções, seja com ideias ou execução.

Pessoas com Ascendente em Touro terão a oportunidade de dar total gás no âmbito profissional, projeção, realizações. Temáticas ligadas a objetivos maiores, realizações e vocação. A Casa tocada pela lunação rege um dos pais, podendo trazer acontecimentos importantes para eles ou ligados a eles.

Se você tem Ascendente em Gêmeos pode sentir que no período pode haver ativações ligadas a ensino à distância, especializações, estudos. Ou então questões filosóficas e de ampliação de visão. E um terceiro grupo são as aspirações, bem como viagens e contatos com o exterior. Vai haver um toque de entusiasmo e busca por novos horizontes neste mês.

Para quem tem Ascendente em Câncer podem surgir temáticas ligadas ao dinheiro de outras pessoas ou dinheiro em sociedade. Finanças vai ser algo importante neste mês que começa a partir da Lua Nova. Além disso, temáticas ligadas à sexualidade, aos sentimentos profundos, à intimidade, a cirurgias, a finais de ciclo, a renascimentos, a crises ou a transformações podem surgir com mais destaque.

A área de reflexão e acontecimentos para quem tem Ascendente em Leão vai ser a das parcerias e relações. Este é um mês bem relacional para quem tem esse Ascendente. Vai ser um assunto para se pensar e também para agir. Para quem está em um compromisso, também pode haver fatos e projetos novos para seu par e/ou para a própria parceria. E novos movimentos afetivos podem começar para pessoas solteiras.

Este é um mês de muito trabalho para quem tem Ascendente em Virgem, com aperfeiçoamentos e tarefas para desempenhar. Os cuidados com a saúde estão com sinal verde, como marcar consulta, realizar exames, melhorar a alimentação e regularizar a sua rotina.

Ascendente em Libra: se você é pai/mãe, seus filhos provavelmente estaráo em um momento mais vitalizado ou com maior visibilidade. Você pode se voltar mais para o seu lazer e para aquilo que você que te dá prazer. Destaque para o amor, seja para pessoas solteiras ou comprometidas. A sua criatividade também pode estar mais desperta. Para quem faz uso profissional dela, como artistas, é um período positivo para expor seu trabalho para o mundo.

O foco de quem tem Ascendente em Escorpião possivelmente estará na sua família, vida pessoal, casa, lar, bem como ter um tempo para si e para as suas pessoas. Você pode curtir um pouco a sua privacidade. Assuntos emocionais e ligados a rever o passado e também sobre bens imóveis podem emergir mais.

Este é um mês bastante baseado em comunicações, ideias e trocas para quem tem Ascendente em Sagitário. Plano mental poderá estar muito ativo, favorecendo escrever, falar, gravar vídeos, fazer postagens, dar cursos ou participar deles. Importância também em temas ligados a vizinhança, circulação, viagens curtas e também contato com parentes e irmãos.

Os assuntos práticos e financeiros é que ficam realçados para quem tem Ascendente em Capricórnio. Como ganhar e gastar dinheiro. Se você trabalha de maneira autônoma e/ou depende de comissão, pode valer a pena focar em como ter mais clientes. Se você tem um emprego, pode se mobilizar sobre como gerar melhores resultados para si e/ou para a empresa.

Ascendente em Aquário: este mês marca um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade, sobre a qual você tende a ter mais clareza. Colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si vai ser algo bem importante. Seu brilho pessoal também pode ficar maior. Um novo ânimo começa agora.

: este mês marca um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade, sobre a qual você tende a ter mais clareza. Colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si vai ser algo bem importante. Seu brilho pessoal também pode ficar maior. Um novo ânimo começa agora. Quem tem Ascendente em Peixes pode sentir que seu mundo particular, psíquico e espiritual, bem como influências inconscientes, serão mais acionados. Lidar com o tema da solidão ou de estar na própria companhia podem ser ótimas pedidas neste mês, bem como planejamentos de algo gestado e ações de bastidores. Ajudar outras pessoas ou precisar de apoio também pode ocorrer. Bom momento para retiros, trabalhos espirituais e meditação.

Lua Nova de fevereiro de 2021 para o coletivo

O mapa astral da Lua Nova que começa no dia 11 de fevereiro tem Ascendente em Câncer. Isso significa que assuntos como família, vida pessoal e sentimentos podem ser mais evidenciados em nossas vidas. Temas referentes a casa e imóvel e sentimentos mais evidenciados e busca por segurança podem concorrer ou então se conjugar com outro lado desta lunação, dada pelo signo de Aquário, que fala em mudanças.

Uma lunação ultra aquariana

Esta lunação vai ter seis planetas em Aquário, um recorde, considerando que são 10 os planetas astrológicos. Esta incomum e grande concentração de planetas em Aquário também ocorreu em 1962, um ano permeado por fortes mudanças coletivas. Por isso, podemos entender que a Lua Nova de fevereiro indica um momento especial do ano que pode dar partida a um “ano aquariano”, tendo em vista os trânsitos de Júpiter e Saturno ao longo de 2021 por este signo.

Alguns sinais:

a pandemia dominou 2020, um ano capricorniano, com a necessidade de paciência (algo ligado a Capricórnio)

as vacinas chegaram em diversos países exatamente no final de 2020, quando Júpiter e Saturno entraram em Aquário

O importante encontro de Júpiter e Aquário abriu tendências que vão durar 20 anos e que podem alterar muitas coisas que conhecemos. Aquário fala da importância das trocas e amizades, e de maior participação, entendimento e envolvimento com o coletivo. Não dá mais para ignorar e ficar de fora ao que acontece no coletivo. O signo também destaca forte anseio por libertação e liberdade, muitas vezes passando por mudanças.

Amor e relacionamentos em fevereiro de 2021

No mapa da Lua Nova, a Casa 7 (das relações) tem a presença de Plutão em Capricórnio, que, neste setor, pode fazer vir à tona o que não vai bem em algumas parcerias e precisar de reformas. Também pode significar maior intensidade nos relacionamentos, seja para juntar, gerando muita atração física, ou para afastar.

Um dos desafios deste mês será mesclar a intensidade de Plutão na Casa 7 com a necessidade de aconchego de um Ascendente em Câncer e com a liberdade que um mapa com uma concentração em Aquário necessita.

Como Vênus, o planeta do amor, está conjunto tanto a Saturno como a Júpiter pode indicar que, para pessoas solteiras, tende a haver uma espécie de pente fino nas relações, um pouco mais de exigência, na busca de algo que realmente valha a pena e traga ganhos. Apesar deste crivo mais sério – e até por causa disso – muita gente pode iniciar romances neste mês com pessoas interessantes, que vão trazer estímulo e crescimento. Para quem já está em um relacionamento, está mesma combinação fala em manter a parceria com diálogo, amizade e espaço para mudanças e novidades, algo que Aquário precisa e aprecia.

Nas parcerias em geral, que não são apenas de cunho afetivo, a combinação Vênus/Saturno/Júpiter pode indicar atividades com muito trabalho, mas também crescimento mútuo. Vênus enquadrada entre Saturno e Júpiter também pode expressar um lado nosso dividido entre trabalhar e produzir e curtir e comemorar.

Mas nem todos estarão nesta vibração tão positiva nos relacionamentos, pois tudo vai depender do contexto em que você está. Saturno em tensão com Urano (exato em fevereiro, junho e dezembro, mas presente o ano todo) fala de relações que podem estar precisando de urgente reformulação, coisa que não é fácil de ser feita, mas que vai se precisar levar a cabo em 2021, o ano da mudança.

Além disso, há, desde o início de 2021, uma forte disputa no Céu entre os signos de Aquário e Touro, confrontando as mudanças aquarianas com a resistência taurina, com chance de cada um dos parceiros representar uma dessas polaridades. E, como Vênus está em aspecto tenso com Marte, pode haver muitos conflitos e divergências, que, inclusive, vão ser bem visíveis no coletivo. Classicamente, tende a trazer questões envolvendo o masculino e o feminino, que são regidos por estes dois planetas.

Mercúrio também está em atrito com Marte, com potencial de muitas polêmicas e bate bocas neste mês, e nem sempre com um resultado efetivo. Assim, fica com conselho: escolha em que disputas entrar. São dois signos muito teimosos, e muitas vezes se perde tempo tentando mudar a cabeça de alguém que não vai e não quer mudar.

O lado bom e os desafios de uma lunação aquariana

O lado bom de uma lunação aquariana é que ela nos empurra para atualização, mudanças e novos caminhos. O lado complicado é que o grau de agitação, impaciência e ansiedade tende a ser maior, como se não houvesse tempo e sossego. Além disso, o radicalismo, uma das marcas de 2021 referente à disputa entre os signos de Touro e Aquário, vai estar bem evidente neste mês. Veja mais destaques do mapa astral da Lua Nova de fevereiro de 2021:

Lua Nova na Casa 8: da crise ao convite para a profundidade

A Lua Nova vai ocorrer na Casa 8 do mapa, que traz à tona temáticas financeiras de maior porte, seja a de transformar a renda ou, ainda, confrontar perdas ou endividamentos.

Esta também é uma casa de profundidade, mas, igualmente, de crise. Ao longo do mês, você poderá transitar entre crises e a necessidade de transformar o que não vai bem em sua vida. Mas, como se trata de uma Lua Nova em Aquário, quem estiver aberto a colocar o dedo na ferida e realmente fazer mudanças na forma de pensar (este é um signo do elemento Ar, associado ao plano mental) começa a ter impulso fortemente transformador neste mês.

A Casa 8 é, igualmente, uma casa ligada a perdas e mortes, e, ainda que o âmbito coletivo caminhe para a imunização coletiva em relação ao vírus do Covid-19, o processo todo ainda está no começo, sendo que ainda vai ser bastante elevado o número de óbitos no Brasil. Assuntos ligados a impostos e finanças no Brasil também ficam em relevo.

Carreira e objetivos com imprevistos, coisas novas e ação

Urano e Marte ocupam a Casa 10, relacionada aos objetivos e à carreira, e estas áreas prometem ser movimentadas neste mês. Urano pode trazer reviravoltas e fatos novos, como lançamentos em termos de carreira e objetivos, enquanto Marte agita e acelera, mas também favorece iniciativas. Marte se avizinha da Casa 11, falando em um mês que também pode ser importante para projetos em grupos.

Grupo, aliás, é ligado a Aquário, o signo vedete desta lunação. Trabalhos e eventos em grupo poderão ser, no seu lado positivo, bastante profundos e transformadores. Contudo, grupos também podem mostrar ou receber excesso de agressividade. Ou, ainda, ser um momento em que grupos terão grande força, em um ano de forte questionamento de estruturas, como já avisado nas previsões de 2021 feitas no ano passado.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]