Como amenizar mofo com óleos essenciais

Você sabia que o mofo é responsável por alergias respiratórias, como rinite, asma e sinusite? E que ele também pode provocar doenças muito graves, como pneumonia e sinusites fúngicas?

Isso pode ser muito perigoso para nossa saúde, principalmente para quem já tem essas alergias ou até mesmo pessoas que desenvolvem alergias por conta da exposição ao mofo. Isso é muito comum de acontecer e as pessoas não se darem conta do perigoso que pode ter dentro da sua casa.

É importante verificar e investigar questões de vazamento, se passam canos no local onde se tem mofo. Mas também há outra forma de lidar com essa questão, que é através da Aromaterapia.

Aromaterapia para resolver mofo

Trago a seguir algumas dicas para a casa que podem ajudar a amenizar um pouco o problema e deixar sua casa mais arejada e livre de mofo através dos óleos essenciais.

Óleo essencial de Melaleuca

O óleo essencial de Melaleuca (ou tea tree, como é mais conhecido) tem propriedades:

Antifúngicas

Antibacterianas

pode ajudar no combate ao mofo ou bolor, causado pela proliferação de fungos.

O que você vai precisar:

Um borrifador de 100 ml

10ml de álcool 70%

5 gotas de óleo essencial de tea tree

90 ml de água mineral

Como fazer:

Misture o álcool com o óleo essencial e agite bem

Acrescente a água e volte a agitar para harmonizar a sinergia

Use o borrifador em armários, gavetas, sapateiras ou o que tiver apresentando sinais de mofo

Deixe respirar por pelo menos 20 minutos.

Após, passe um pano seco com vinagre para tirar algum excesso e pode guardar tudo novamente nos armários

Faça esse procedimento de 15 em 15 dias ou uma vez por mês

Óleo essencial de Lavanda

No caso de roupas mofadas, esfregue bem as peças com sabão, onde se encontra o mofo.

Depois, deixe de molho em água com 1 gota do óleo essencial de tea tree por 24 horas. No dia seguinte, lave usando 1 gota do óleo essencial de lavanda na água da própria máquina.

Óleo de capim-limão e cedro

Para conservar sempre arejado seus armários, pingue 1 gota do óleo essencial de lavanda ou capim-limão e 1 gota do óleo essencial de cedro em um algodão ou uma bolinha de madeira.

Você pode encontrar o item em lojas de embalagens para sprays. Depois, deixe dentro de guarda-roupas e gavetas.

Se precisar, use várias bolinhas (se a área for muito grande ou tiver muitas gavetas). Pode pingar os óleos toda semana para ficar arejado e fresco.

Óleo essencial de Canela ou Cravo

Nas sapateiras, gosto de indicar o óleo essencial de Canela ou Cravo.

Além de estes óleos essenciais deixarem cheiro muito agradável, ajudam a tirar toda a energia negativa que trazemos da rua e que podem ficar impregnadas na sola dos calçados. E ainda evitam o mofo!

Experimente as dicas! E lembre-se sempre de consultar um aromaterapeuta caso tenha dúvidas com o uso dos óleos essenciais, para uso de forma segura, pois há algumas contraindicações para certos aromas.

Solange Lima

Terapeuta holística e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia, Shiatsu, Reflexologia e Reiki. Realiza atendimentos em São Paulo.

[email protected]