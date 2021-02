Prepare a energia da casa para o Ano Novo Chinês

Os chineses têm a tradição de limpar suas casas em preparação para novos ciclos. Eles vinculam essa limpeza a momentos do calendário propícios à renovação das energias. Uma das épocas mais favoráveis a essa limpeza – física e energética – é logo antes do Ano Novo.

O calendário chinês, porém, ao contrário do nosso calendário ocidental, acompanha os ciclos do Sol e da Lua. Faça como os chineses e aproveite este período para renovar sua vida pessoal e também seu ambiente.

Por onde começar a limpeza?

Ao longo do ano, nossa casa e nosso local de trabalho vão armazenando memórias, algumas boas, outras ruins. As paredes, móveis e objetos, aos poucos, ficam impregnados da nossa própria energia, e começam a nos devolver na mesma medida. Chega um momento em que, para conseguirmos mudar padrões e implementar renovações em nossa vida, precisamos zerar essas memórias e iniciar uma nova fase com mais leveza. Daí a necessidade de uma limpeza.

Primeiros passos

Comece separando objetos sem uso, pessoais e domésticos, para jogar fora ou fazer doações. Assim, você abre espaço para o novo, e ajuda a dinamizar as energias de sua casa.

Em seguida, faça uma boa faxina tradicional, seguida de uma limpeza energética. Para esta última, você pode usar água misturada com sal grosso ou vinagre, passando com um pano pelo piso, parede e móveis. Se preferir use um frasco de spray para borrifar a água, em vez do pano.

E depois da limpeza?

É essencial renovar suas intenções após a limpeza. Caso contrário, você deixará o campo vibracional aberto para atrair qualquer tipo de energia aleatória, boa ou ruim, vinda de vizinhos, visitas e até da TV ligada, por exemplo.

Durante a limpeza, mentalize sua intenção de purificar as energias dos ambientes. A força da mente é uma das ferramentas de transformação mais poderosas. Você também pode usar, nesta etapa de limpeza, o som do metal, por meio de um sino, ou até mesmo de um aplicativo de celular que simula este som, na falta de um sino de verdade. A vibração das ondas sonoras do metal colabora na purificação das energias. Após a limpeza, sua casa estará energeticamente neutra e precisará ser preenchida com as suas novas intenções.

Reprogramando as energias da casa

O ritual de reprogramação das energias deve ser realizado com muito cuidado e carinho.

Escreva seus desejos e os de sua família em uma folha de papel;

Acenda um incenso com o aroma de sua preferência ou uma vela e circule pelos cômodos;

Leia e visualize os pedidos de cada morador;

Se quiser, neste momento, coloque para tocar uma música tranquila e inspiradora;

Guarde o papel em um lugar especial e releia ao longo do ano para reforçar as intenções.

Esses procedimentos de limpeza e reprogramação energética são ideais para o Ano Novo, mas podem ser usados em qualquer época por quem está se mudando para um novo imóvel ou sempre que você sentir a necessidade de renovar a vida e a relação com o lugar em que vive.

Aline Mendes

É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui – Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no Brasil.

[email protected]