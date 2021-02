Dicas do Feng Shui para o Ano Novo Chinês 2021

Você já ouviu falar das Estrelas do Feng Shui? Não são astros celestes reais como na Astrologia. Nesse estudo, chamamos de Estrelas aos nove padrões vibratórios presentes nos ambientes, e que com suas qualidades irão interagir com as pessoas que permanecem naqueles locais. Colocando em prática as sugestões deste artigo, você poderá se harmonizar com as influências do Ano do Boi na sua casa e no seu local de trabalho.

Essas Estrelas podem exercer influências benéficas ou nocivas, dependendo da maneira como seus potenciais se manifestem.

As Estrelas Voadoras são uma das técnicas mais precisas e eficazes do Feng Shui Tradicional Chinês. Neste método, usamos a data de construção e a direção da face do imóvel para calcular seu Mapa de Estrelas, que revela os potenciais em cada uma das oito direções.

Esse mapa é permanente, assim como o mapa astral de uma pessoa, que é calculado com base em sua data e local de nascimento. O estudo das Estrelas Voadoras de um imóvel serve para definir a distribuição ideal do mobiliário, bem como os materiais, formas e cores mais adequados para cada ambiente.

Aproveitando o paralelo com a astrologia, nela encontramos o estudo dos trânsitos, que nos mostram como as diferentes posições dos astros ao longo do tempo trazem novas nuances o mapa natal de uma pessoa. No Feng Shui, temos as estrelas anuais, influências temporárias que incidem sobre todos os imóveis igualmente.

Caso você conheça o mapa de estrelas voadoras do seu imóvel, deverá levar em consideração a interação das estrelas anuais com as estrelas fixas em cada um dos oito setores. Mas as estrelas anuais também exercem uma influência direta, independente do mapa de estrelas do imóvel.

Nada substitui um mapa astral personalizado na hora de conhecermos nossas tendências, dons e desafios, não é? Mas ninguém nega a grande utilidade de conhecer os períodos de mercúrio retrógrado, por exemplo. Essa é uma informação útil, ainda que não saibamos como esse trânsito afeta nosso mapa em especial.

No Feng Shui, conhecer o mapa de estrelas voadoras do seu imóvel te permitirá o máximo aproveitamento de cada um dos seus potenciais. Mas, se ainda não foi possível realizar esse estudo personalizado, você pode aproveitar as dicas do Feng Shui para as Estrelas Anuais de 2021.

O Ano do Boi de Metal Yin começa em 3 de fevereiro de 2021

No Feng Shui, usamos como referência o Calendário Solar Chinês, diferente do Calendário Lunar Chinês, que define as datas das comemorações populares de Ano Novo na China. Em 2021, o Ano do Boi de Metal Yin começa em 3 de fevereiro, segundo o Calendário Solar.

É a partir desse dia que você deve colocar em prática as dicas compartilhadas aqui. Mas você já pode ir se preparando, e estar com tudo em mãos no dia da mudança do ano.

Conheça os Cinco Elementos Chineses

As diversas cores, formatos e materiais interagem de forma diferente com as energias presentes nos ambientes. Os chineses classificaram a energia em cinco padrões, que chamamos de Elementos ou Fases. Cada uma das cinco Fases possui um conjunto de características próprias. Essas características serão usadas para adequar os ambientes às estrelas presentes em cada um dos oito setores da construção.

Árvore

Cores: verde, azul claro

Formas: linhas verticais, retângulos, cilindros

Materiais: plantas em geral, bambu

Sugestões de uso: uma manta com listras verticais em tons de verde e azul, um quadro com imagem de árvores altas ou coqueiros, um jarro de flores em formato cilíndrico na cor turquesa ou verde, um porta-retrato retangular vertical com moldura na cor verde.

Fogo

Cores: vermelho, rosa forte, laranja, púrpura

Formas: triângulos, pirâmides, estrelas

Materiais: lâmpadas e velas acesas

Sugestões de uso: uma luminária em tons vermelhos e formas pontiagudas, um tapete tipo kilim em tons de vermelho e rosa, almofadas e mantas com estampa em formato triangular ou estrelado, enfeites de acrílico em formato de estrela e cor quente.

Terra

Cores: amarelo, marrom, bege

Formas: quadrado, linhas horizontais

Materiais: pedras, vasos de argila e cimento

Sugestões de uso: potes quadrados em pedra ou cerâmica na cor natural, quadros com formato retangular horizontal e moldura amarela, um tapete quadrado em tons de bege e marrom, almofadas quadradas na cor amarela ou ocre, pufes quadrados ou retangulares em tons de terra.

Metal

Cores: dourado, prateado, branco, cinza

Formas: círculos e arcos

Materiais: todos os metais, som de metal, cabaças douradas, spray de alecrim

Sugestões de uso: uma cabaça dourada, almofadas redondas em tecido prateado e dourado, porta-retratos em formato oval com moldura cromada, um vaso decorativo em metal e formato redondo ou oval.

Água

Cores: preto, azul cobalto, azul marinho

Formas: formas sinuosas e irregulares

Materiais: não se usa água real para este elemento

Sugestões de uso: um quadro em preto e branco com ilustrações de gatos ou baleias, um vaso azul marinho com formas sinuosas, almofadas com estampa ondulada em tons de azul escuro e preto, uma mesa de centro preta em formato de feijão, uma manta de sofá com estampa de zebra.

Em nossos álbuns do Pinterest, temos várias referências visuais de objetos de decoração adequados para cada uma das Cinco Fases.

Marque os oito setores na sua planta baixa

No Feng Shui Tradicional Chinês, os oito setores seguem as direções da rosa-dos-ventos, que é vinculada ao Norte Magnético. (Esse aspecto é bem diferente do Feng Shui do Chapéu Preto, que sempre usa a parede da porta de entrada como referência para a direção do Trabalho.)

Caso você não tenha a planta baixa do seu imóvel, pode medir os cômodos e usar um papel quadriculado para desenhá-los com as proporções corretas. Não precisa ser um desenho profissional, basta ser fiel às dimensões dos cômodos.

Para encontrar a direção do Norte Magnético no seu imóvel, você precisará de uma bússola. Aplicativos de bússola para celular precisam estar bem calibrados. Caso contrário, a leitura pode sair muito errada. Siga as instruções pra calibrá-lo.

Partindo do centro da planta baixa, marque a direção do Norte, e a ao redor dela distribua os oito setores. Veja abaixo um exemplo de como fica a planta baixa com os setores marcados:





Para facilitar essa etapa, criei um tutorial gratuito ensinando como usar as informações da internet para descobrir o Norte Magnético do seu imóvel sem precisar de uma bússola. O tutorial para encontrar o norte da sua casa (que você pode acessar aqui) também inclui as instruções completas para marcar os setores na planta baixa.

Tudo pronto? Já está com sua planta baixa preparada? Vamos à parte mais aguardada…

Dicas de Feng Shui para 2021

Esse ano, temos a estrela 6 no centro do mapa, e a partir dela as outras estrelas se distribuem nos oito setores. Observe o mapa e anote os números das estrelas nas direções correspondentes da sua planta baixa.

Na China, a tradição é desenhar os mapas com a direção Sul para cima. No Feng Shui também seguimos esta tradição. Fique atento a esse detalhe no nosso mapa de estrelas!





Centro – Estrela 6

A estrela localizada no centro é como uma regente. Ela influencia o imóvel como um todo, e não somente a região central da construção.

Essa estrela traz destaque para as questões profissionais. Ela estimula a ambição, o crescimento profissional e a autoridade. É um ano em que todos receberemos um impulso extra para definir metas e traçar planos para alcançá-las. Estarão em destaque questões judiciais, mas não é um ano para confrontos, e sim para decisões.

Essa é uma estrela de natureza benéfica, e não há necessidade de cuidados especiais no centro do imóvel esse ano. Porém, quando sua energia está muito exacerbada, existe tendência à solidão, ao estresse, à exaustão por excesso de responsabilidades.

Caso você perceba um aumento desses aspectos difíceis a partir de 3 de fevereiro, acrescente pequena quantidade da fase Água próxima ao centro da casa. Sugestões: tapetes com estampas onduladas, vasos de vidro com formas sinuosas e cor preta ou azul escura, quadros e almofadas nessas mesmas cores.

Norte – Estrela 2

A estrela 2 está, em geral, associada a problemas de saúde recorrentes, principalmente na região abdominal. Tampouco é um bom potencial para mulheres grávidas ou que estejam tentando engravidar. A estrela traz também tendência a aumento de peso e retenção de líquidos. Na direção Norte, a estrela 2 pode desencadear problemas circulatórios, no sangue, ouvidos, rins e aparelho reprodutor.

Essa estrela nociva pode ainda causar estagnação financeira ou na carreira. Ela pode te ajudar a guardar dinheiro, mas não será fácil ter lucros ou alcançar promoções no trabalho. A boa comunicação também fica comprometida.

Se o quarto do casal está no Norte, será preciso exercitar a diplomacia e a tolerância em 2021, pois o risco de conflitos e duelos de poder entre homem e mulher é grande este ano.

Para minimizar os potenciais nocivos dessa estrela, é essencial o uso da fase Metal, representada por objetos redondos e de cores metálicas, como dourado e prateado.

A cabaça dourada é o remédio tradicional chinês mais usado para curar essa estrela. Se você não conseguir uma cabaça natural, use objetos com as mesmas características (veja aqui alguns exemplos). Evite os tons de Fogo (vermelho, rosa, laranja) e as cores verde e azul claro no local durante o ano de 2021.

Usar : Metal, cabaça dourada

: Metal, cabaça dourada Permitido : um pouco de Água

: um pouco de Água Evitar: Fogo, Árvore e Terra

Nordeste – Estrela 9

A estrela 9, sendo uma estrela de Fogo, tem a propriedade de estimular novos projetos, propiciando fama, entusiasmo e muita vontade de trabalhar. A energia dessa estrela traz muito dinamismo, podendo chegar a excessos. No Nordeste, essa estrela favorece o romance, os casamentos e as celebrações.

Essa é uma estrela benéfica, e não precisa de harmonização para exercer sua boa influência sobre aqueles que permanecerem no local. Para favorecer a fama, você pode usar uma palmeirinha neste ambiente. Para favorecer o romance, você pode optar um vaso de flores, de preferência vermelhas, rosas ou laranjas.

Usar : Árvore

: Árvore Permitido : Fogo

: Fogo Evitar: Água, Terra e Metal

Leste – Estrela 4

A estrela 4 está associada à criatividade, às atividades acadêmicas e ao romance, e representa as mulheres adultas. Essa estrela está em harmonia com a energia da direção Leste, o que favorece estes aspectos para quem usa frequentemente este local em 2021.

Quando o local for usado para estudos, um bambu da sorte ou uma planta aquática podem estimular as conquistas acadêmicas. Para os que estão em busca de um parceiro ou parceira, um jarro com flores dará um gás à vida afetiva. Ambas recomendações representam uma combinação das fases Água e Árvore.

Excesso da fase Árvore no local pode acarretar desentendimentos, indecisões ou problemas no romance. Nesse caso, use um pouco de Fogo: objetos em tons de vermelho ou rosa, velas acesas, lâmpadas.

Usar : Água

: Água Permitido : Fogo ou Árvore em casos específicos

: Fogo ou Árvore em casos específicos Evitar: Metal e Terra

Sudeste – Estrela 5

A longa permanência neste local pode acarretar problemas sérios de saúde, principalmente na região abdominal, fígado, músculos e aparelho respiratório superior. A estrela traz também tendência a estagnação financeira e falta de oportunidades, além de propensão a desequilíbrios emocionais e problemas nos relacionamentos. Pode estar associada à perda de dinheiro através de doenças, negócios arriscados ou separações.

A melhor opção é evitar permanecer no local por longos períodos esse ano. Para minimizar este potencial nocivo, o melhor remédio é o som de metal suave e ritmado, que pode vir de um piano, de um relógio de pêndulo ou de um aparelho tocando música instrumental suave de piano, harpa ou violão. Os Geosounds, sons de cura da Terra, são muito eficazes nesta situação e estão disponíveis no Soudcloud.

Você pode usar também um sino do tipo pin tibetano, que emite um som agradável e com longa reverberação. Se a estrela 5 estiver numa porta de entrada, use um sino pin para a porta. Decore este cômodo com muitos objetos de tons metálicos (dourado, prateado) e formato redondo durante o ano de 2021.

Outra dica para minimizar a nocividade da Estrela 5 no Sudeste é usar essência de alecrim, na forma de spray para o ambiente ou em difusores de varetas. Não use difusores elétricos ou velas, que estão associados à fase Fogo.

Usar: Metal, em especial o som

Permitido: cor amarela, pouca Água

Evitar: Fogo, Terra e Árvore

Sul – Estrela 1

A estrela 1 favorece a inteligência, a sabedoria, a fama e a riqueza. Além disso, tem especial influência sobre a vida acadêmica, facilitando a comunicação fluida.

Esse ano ela ocupa o setor Sul, e favorece os relacionamentos harmônicos e a criatividade. Você ficará especialmente entusiasmado ao realizar suas atividades neste local.

Tome cuidado com o consumo de bebida alcoólica no setor Sul este ano. Existe uma tendência a exagerar, e pode ser um risco para pessoas com tendência ao alcoolismo perderem o controle.

Para favorecer essa boa estrela em 2021, use aqui a fase Metal, com objetos redondos, de cores metálicas. Espelhos redondos com molduras metálicas são excelentes para ativar as boas características dessa estrela. Evite o excesso de tons quentes no local durante este ano.

Usar : Metal

: Metal Permitido : Água

: Água Evitar: Árvore, Fogo, Terra

Sudoeste – Estrela 3

Estrela que estimula a competitividade e a ação vigorosa, podendo trazer lucros para corretores de imóveis, advogados e atletas, por exemplo. Para aqueles que não são competitivos, pode acarretar brigas, conflitos, acidentes, problemas judiciais, perda de dinheiro em disputas ou roubos.

Se você usa este local com frequência ou aqui está a sua porta de entrada, cuidado com atitudes impulsivas. Reforce a segurança de portas e janelas no Sudoeste em 2021. E evite deixar o caixa ou a mesa do contador neste setor este ano, pois haverá tendência a desvios. A menos que você seja o proprietário e seu negócio seja altamente competitivo e focado no lucro.

Para minimizar as tendências problemáticas, use um pouco de vermelho, rosa forte ou laranja no local, através de quadros, almofadas ou objetos. As formas triangulares também serão adequadas durante o ano de 2021. Evite o verde, o azul e o preto na direção Sudoeste durante este ano.

Usar : Fogo

: Fogo Permitido : um pouco de Terra

: um pouco de Terra Evitar: Água, Árvore, Metal

Oeste – Estrela 8

A estrela 8 é uma estrela benéfica e pacífica, que traz potencial para ganhos financeiros estáveis, facilita poupar dinheiro e favorece a aquisição de imóveis. Mas ela é uma estrela de movimentos lentos, portanto, não espere um grande retorno em investimentos de risco.

Para quem permanece por longos períodos no Oeste em 2021, o dinheiro vem como consequência de muita dedicação. Mas o setor não favorece as atividades dependam de criatividade e expansividade. Mantenha seus pés no chão.

A energia do Oeste este ano é estável para a saúde e os relacionamentos, sem grandes surpresas. Para estimular os bons potenciais e evitar perdas, decore o setor com tons de vermelho, laranja ou rosa e formas triangulares. É um bom local para acender velas e incensos em 2021.

Usar : Fogo

: Fogo Permitido : Terra

: Terra Evitar: Árvore, Metal, Água

Noroeste – Estrela 7

Potencial para perdas pessoais e financeiras. Risco de roubos, acidentes, conflitos, intrigas e ações judiciais. No aspecto de saúde, podem ocorrer cirurgias, hemorragias e abortos, além de risco por ferimentos com objetos metálicos.

Caso este seja um local importante na sua casa, uma forma prevenir perdas involuntárias é exercitar a doação, seja de coisas materiais ou de seu tempo e sua atenção a quem precisa. A estrela 7 pede desapego.

Por outro lado, esta estrela favorece a comunicação, o flerte, a medicina e as atividade de cura em geral, bem como os estudos metafísicos. É possível ganhar dinheiro com estas atividades no Noroeste em 2021.

Na decoração, para minimizar os efeitos nocivos desta estrela e fazer a cura do espaço no qual ela se encontra, utilize objetos com características da fase Água: tapetes com estampas onduladas, vasos de vidro com formas sinuosas e cor preta ou azul escura, quadros e almofadas nessas mesmas cores.

Usar : Água

: Água Permitido : pouco Fogo

: pouco Fogo Evitar: Árvore, Terra, Metal

Com essas dicas, você pode adaptar sua casa e aproveitar ao máximo os potenciais do Ano do Boi de Metal. Também é uma tradição chinesa preparar a casa para a mudança do ano, fazendo uma grande faxina acompanhada de uma limpeza energética.

Você pode seguir as recomendações desse artigo.

Aline Mendes

É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui – Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no Brasil.

[email protected]