Ano Novo Chinês 2021: o Ano do Boi

Um brinde ao Ano do Boi, um brinde ao Ano Novo Chinês 2021! Um ano de muitas novidades vem chegando. Estaremos com a companhia das virtudes e dos desafios que a energia do signo do Boi trará para nosso novo ano.

Oficialmente, o ano novo chinês começa em 3 de fevereiro de 2021. Vem com ele o elemento Metal, confiante e estável nas suas representações enquanto arquétipo mais característico e direcionado a movimentos internos e de manutenção conforme sua polaridade Yin o influencia.

De acordo com a Astrologia Chinesa, as energias vinculadas na constituição do Búfalo, ou mais popularmente conhecido como Boi, simbolizam fatores de superação, trabalho e certo esforço no empenho das realizações do cotidiano, onde a dedicação é uma virtude que desempenhará papel fundamental para que os frutos sejam colhidos.

Conheça neste artigo as interpretações de dinâmicas de energia para cada signo do Horóscopo Chinês de acordo com a Escola Oriental Zi Ping Ba Zi, que traz uma abordagem um pouco mais complexa e elaborada, com a relevância e a importância ancestral dada aos Movimentos do Qi, popularmente conhecido como Cinco Elementos da Tradição Chinesa.

As previsões são analisadas de modo muito particular para cada signo, pois trazem em sua constituição de energia elementos e combinações diferentes uns dos outros. Veja aqui qual é o seu signo no Horóscopo Chinês.

Vamos analisar as tendências de energia do ano de 2021 em cada signo a partir de sua linguagem que desdobra na sua primeira relação com o mundo, a mais simples de se perceber e, ao mesmo tempo, a mais intensa e dinâmica.

Aqui nas previsões para o Ano Novo Chinês 2021 você pode fazer uma leitura específica de acordo com os elementos inerentes que os 12 Animais apresentam na sua estrutura de energia fixa, chamados de Ramo Terrestre num Mapa de Astrologia Chinesa.

Contudo, como alguns signos trazem o mesmo elemento fixo para a análise, os separamos e os analisamos de acordo com esse aspecto em comum.

Previsões para os signos no Ano Novo Chinês 2021

Coelho e Tigre

Os signos de Coelho e Tigre trazem o Elemento fixo Madeira na sua relação de linguagem com o mundo, cada um a seu modo.



O Coelho tem uma ação mais delicada enquanto o Tigre poderá ser mais instintivo, porém, as características de atividade e criatividade estão sempre presentes em seus movimentos, com necessidade genuína de realizar e criar quase a todo o momento.

Em 2021 – para melhor condução energética pessoal, ações que se realizam de forma mais lenta e constante são mais adequadas do que ações que pretendam ser resolvidas de uma única tomada.

Cuide para que os estímulos criativos possam ser mantidos sem que haja danos às suas ações do cotidiano. A saúde poderá pedir mais atenção nesse ano, use a natureza sempre ao seu favor para processos de auto cura.

Rato e Javali

A previsão energética para os signos de Rato e Javali parte do Elemento fixo Água. A tendência é que esses signos possam sentir naturalmente os processos de produção de energia nas suas ações que servirão para contemplar os acontecimentos do cotidiano nesse ano.



Isso porque o Metal, elemento fundamental do ano de 2021 na visão Metafísica Chinesa, é o elemento que gera a Água, proporcionando sensação de mais conforto com a percepção no aumento da capacidade de produzir mais com mais energia nesse novo ciclo.

Em 2021, é importante ter atenção para não se deixar acomodar pelos acontecimentos externos, pois como há favorabilidade para a constituição de energia desses dois signos, poderá ocorrer certa desaceleração momentânea que poderá atingir o empenho nas atitudes e ações que já estavam programadas.

Serpente e Cavalo

Para os signos que trazem o Fogo como Elemento fixo, como prevalece nos signos de Serpente e Cavalo, será preciso moderar os impulsos e apetites de modo a agir de forma mais racional e direcionada.



Cuide para não realizar as perspectivas de forma que o exagero de energia empenhada seja maior que seu limite. A dica é dar atenção devida às suas percepções de forma mais lúcida possível, pois dessa forma, podem orientar você de forma mais coerente.

Em 2021, é importante ter atenção para não haver desgaste de energia sem necessidade, pois fatores externos poderão distraí-lo. Intuições ou insights, assim como novos olhares podem surgir se mantiver sua energia bem administrada.

A dica é para que sensibilize e apure sua percepção de modo que reconheça como realizar da melhor maneira suas ações, quais lhe serão as mais benéficas, de modo que também possa oferecer o melhor de si sem determinar aspectos de controle nas situações.

Cabra, Cachorro, Boi e Dragão

Para a análise da relação do Elemento fixo Terra com os signos de Cabra, Cachorro, Boi e Dragão, a tendência é de sentir naturalmente os processos de produção de energia nas suas ações que servirão para contemplar os acontecimentos do cotidiano nesse ano, pois a Terra é o elemento que gera o Metal, elemento fundamental de 2021.



Para os nativos de Boi em especial, por terem constituição energética igual do ano em questão, a partir do segundo semestre, poderão sentir com mais ênfase e sensibilidade todas as ocorrências em sua vida nesse período, tanto as favoráveis como as desafiadoras, pois as energias semelhantes juntas se potencializam e proporcionam essa condição.

Em 2021, os nativos desses signos poderão sentir mais indisposição ou cansaço, em alguns momentos, no sentido de perda de energia por fatores que lhes são intrínsecos e que devem ser realizados com justa medida, sem exageros nem abstenção.

É possível que mais ocorrências de novos acontecimentos sejam geradas, a atenção nessa característica é imprescindível para que novos projetos tenham um início virtuoso e próspero.

Galo e Macaco

Finalmente, para nativos dos signos de Galo e Macaco, onde encontramos o Elemento Metal fixo, a dinâmica de energia será de intensificada e de certo modo fortalecida.

Contudo, isso ocorrerá tanto para as características favoráveis da energia do Metal, como disciplina e foco de ação, quanto as desafiadoras, como a rigidez e o controle. Pode haver mais facilidade no reconhecimento daquilo que faz sentido para você.

Em 2021, esse signos podem sentir excesso de valores em crenças particulares ou de cunho que tenha o objetivo de controlar situações ou pessoas.

A dica é para não desenvolver rigidez no seu sistema de conduta e também para movimentos com ações impositivas nos contatos e relações com o mundo, que impedem a flexibilidade e novas referências de olhar.

O trabalho de autoconhecimento é favorecido quando sua posição de ação no mundo consegue estar mais tranquila. Aproveite o momento para aprimoramento de si e dedicação para coisas que lhe beneficie sob todos os aspectos.

Acolhendo 2021… E o que vem por aí.

Seguramente nós somos o pilar de estrutura e de base energética que comanda e direciona nossas escolhas e ações.

É possível que esse seja um ano de muitas tarefas e revisões, já que tivemos o ano de 2020 bem difícil e atípico, mas, que possamos nos preparar e nos aperfeiçoar para conduzir da melhor maneira tanto os desafios como as ondas favoráveis desse imenso oceano cheio de vida e de potência que nosso barco encontrar.

+ Leia previsões personalizadas e coletivas para o seu ano, no nosso especial Previsões para 2021.

+ 2021 tá ON, leia previsões para todo o seu ano no Mapa do Ano 2021.

+ Conheça os seus trânsitos astrológicos: um horóscopo grátis baseado em todo seu Mapa Astral.

+ 2021 tá ON! Leias as previsões para o seu signo em 2021.

Adriana Di Lima

Professora e Consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, agrega a Medicina e a Sabedoria Oriental Chinesa em atendimentos.

[email protected]