Primeiro Mercúrio retrógrado de 2021 e as previsões astrológicas para semana

Vem aí o primeiro Mercúrio retrógrado de 2021. No sábado, dia 30, o planeta das comunicações inicia sua retrogradação (que dura cerca de 20 dias, veja aqui o calendário astrológico de 2021).

Dica importante para semana: esta é a última semana com Mercúrio direto. Por isso, aproveite os dias antes de sábado para resolver assuntos e tomar decisões. Para entender, os impactos de Mercúrio retrógrado na sua vida, veja aqui em qual casa astrológica o planeta está agora no seu Horóscopo Personalizado.

Além disso, nesta semana, nas finanças e nas relações afetivas ou com pessoas próximas podem acontecer situações mais críticas. A Lua se torna cheia na quinta-feira (28) e as situações tendem a ficarem maior e mais agitadas nesta fase (na verdade, já nas proximidades desse dia).

As previsões astrológicas de 25 a 31 de janeiro tem boas doses de agitação, rebeldia e imprevisto que podem se refletir no coletivo. A energia aquariana está muito presente e pode nos inspirar em avanços e coisas novas. Mas é preciso ter paciência porque nem tudo vai andar tão rápido quanto o dinâmico signo do elemento Ar gostaria.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Os vários aspectos contraditórios do Sol nesta semana

Vindo desde a semana anterior, o Sol continua em conjunção com Saturno e em aspecto de tensão com Urano. A partir de segunda-feira (25), o Sol fica também conjunto a Júpiter, acrescentando um ingrediente novo a toda esta combinação.

O contato do Sol com Saturno lembra de responsabilidades, limites e trabalho, enquanto que o contato do Sol com Urano traz impaciência e agitação. Então ficamos entre o dever e a vontade de espaço. Sol/Saturno, que foi exato no domingo (24), também lembra a realidade em que estamos inseridos, e Urano, por sua vez, traz o desejo de mudar. Este último aspecto, altamente excitável e impaciente, mas também capaz de dar lampejos de mudanças e novas ideias e direções, torna-se exato na terça-feira (26), mas atua ao longo de todo o período.

E como Júpiter entra nisso tudo? Tradicionalmente, é um planeta ligado a positividade e de possibilidade de ajudas, então pode nos emprestar otimismo para acreditar que podemos mudar algumas coisas, e, ao mesmo tempo, dar conta de desafios e responsabilidades. Mas Júpiter é também um significador de exageros, e, no momento em que estivermos agitados, o que é típico de Sol/Urano, pode colocar mais lenha na fogueira da ansiedade, bem como de radicalismos.

O Sol também quadra Marte, o que é um aspecto inflamável e briguento. A quadratura vai até 07/02, sendo o aspecto do Sol de duração mais longa dentre todos os descritos. Até o final da primeira semana de fevereiro, podemos ter, no âmbito coletivo, aumento de acidentes, incêndios e ocorrências violentas.

Evite situações de atrito ou exposição desnecessários durante a quadratura de Sol com Marte.

Nesta semana, ainda vamos estar em certa contradição entre contenção (Saturno) e assertividade (Marte), mas, mesmo assim, o lado impulsivo vai estar muito forte, pois o Sol quadra Marte e Urano ao mesmo tempo. Veja como isto vai bater para você, para que você não dê um tiro no próprio pé com atitudes que mais tarde possa avaliar como impulsivas e intempestivas. Observe, assim, como você lida com a sua agitação e irritabilidade nesta semana.

Outra possibilidade típica é a de nos sentirmos divididos entre os muitos planetas em Aquário e Marte e Urano que transitam em Touro. Aquário é um signo que está a um passo a frente, no futuro, todavia, Touro representa a paciência e energia de execução para construir este futuro. Então, precisaremos ter que lidar com a impaciência que nem tudo agora está como gostaríamos que fosse e nos comprometermos com o que precisamos construir para isto.

Sol em aspectos com Saturno, Júpiter, Urano e Marte tende a significar uma semana bastante agitada e com boas doses de imprevistos e mudanças de última hora.

A intensidade de Vênus junto com Plutão

Vênus faz um bom aspecto com Netuno até terça-feira (26), trazendo boa vontade e empatia para os relacionamentos. É um contato amenizante ocorrendo desde a quinta-feira da semana anterior.

Todavia, ao longo de toda a semana, Vênus está conjunto a Plutão, com exatidão na quinta-feira (28). Vamos aos potenciais dele no coletivo e no individual.

É um aspecto associado a mortes, portanto, é uma semana bastante perigosa para a pandemia de Covid-19, já com um número elevado de casos e mortes no Brasil e várias partes do mundo. Além da pandemia, podem ser noticiadas mais óbitos em vários outros âmbitos, como casos de feminicídios, assaltos e outros. Não é bom correr riscos, pois o perigo vai estar no ar .

. Para muita gente que não anda bem no âmbito financeiro este aspecto pode ser bastante sentido nesta semana, que, inclusive, pode trazer gastos necessários de maior porte , como um exame caro ou uma multa de trânsito.

, como um exame caro ou uma multa de trânsito. Pessoas do passado amoroso , mas de relações que forma complexas, podem retornar, ou então as famosas cismas, ou seja, você é quem volta a pensar em alguém.

, mas de relações que forma complexas, podem retornar, ou então as famosas cismas, ou seja, você é quem volta a pensar em alguém. Esta combinação pode gerar maior intensidade afetiva e é bastante passional, mas também desperta conflitos nesta área. Assim, quem acha que não vai bem no amor, seja porque está em uma parceria difícil ou então está cansado de ser solteira ou solteiro, pode sentir mais nesta semana.

mas também nesta área. Assim, quem acha que não vai bem no amor, seja porque está em uma parceria difícil ou então está cansado de ser solteira ou solteiro, pode sentir mais nesta semana. Finais de relacionamento podem ser cogitados ou realizados aqui , considerando, ainda, que as tensões de final de janeiro se estendem para fevereiro, em que Vênus, depois de uma fase calma, que ajudou bastante a lidar com outros desafios no Céu, vai fazer vários aspectos difíceis. Sabendo disso, se você está em uma relação difícil, afetiva ou então familiar, atente bastante para a condução disso até praticamente o final de fevereiro. Uma condução intempestiva pode piorar problemas .

, considerando, ainda, que as tensões de final de janeiro se estendem para fevereiro, em que Vênus, depois de uma fase calma, que ajudou bastante a lidar com outros desafios no Céu, vai fazer vários aspectos difíceis. Sabendo disso, se você está em uma relação difícil, afetiva ou então familiar, atente bastante para a condução disso até praticamente o final de fevereiro. . Atenção, com ciúme ou controle : esta tendência vai estar mais forte nesta semana, mas, em disputa com isto, Urano também vai estar muito destacado, então, se você tem um comportamento muito ciumento ou controlador, pode ser que a outra pessoa perca a paciência. Esta não é uma fase para colocar a outra pessoa contra a parede, pois o momento tende a rupturas e reavaliações da relação .

: esta tendência vai estar mais forte nesta semana, mas, em disputa com isto, Urano também vai estar muito destacado, então, se você tem um comportamento muito ciumento ou controlador, pode ser que a outra pessoa perca a paciência. Esta não é uma fase para colocar a outra pessoa contra a parede, pois o . O que não vai bem em qualquer assunto tende a aparecer para pessoas próximas ou mesmo para você, seja crises emocionais ou então de saúde.

Agora, sempre que Plutão está destacado é uma boa hora para processos de cura , como iniciar terapias sérias e profundas e fazer consultas com sentido de encarar o que não vai bem e iniciar transformações.

, como iniciar terapias sérias e profundas e fazer consultas com sentido de encarar o que não vai bem e iniciar transformações. Transformação é algo muito associado a este planeta, como, por exemplo, pessoas que conseguem perder muito peso e manter o novo corpo. Nas terapias, o aspecto pode ser especialmente interessante para quem tem problemas de relacionamento com relações insatisfatórias, de codependência ou que sofre de baixa autoestima.

O primeiro Mercúrio retrógrado de 2021 começa sábado

Se você tem compras para fazer e assuntos práticos para tocar, aproveite os últimos dias em que isto será mais fácil, pois, a partir do sábado (30), começa o primeiro Mercúrio retrógrado de 2021 (tem mais em maio/junho e setembro/outubro), ficando assim em boa parte de fevereiro.

Os prós de Mercúrio retrógrado

Potencial de retornos de amigos, conhecidos, ex-namoradas ou ex-namorados. Pessoas voltam, assuntos voltam, o passado bate mais à porta.

Você também pode retomar projetos, ideias ou aprendizados.

Os contra de Mercúrio retrógrado

É mais difícil tomar decisões, pois há mais indecisão. Quando for possível, deixe para tomar decisões antes ou depois da retrogradação.

Há mais distração, por isso confira mais o que fizer, para evitar que comunicações, textos e artigos saiam com erros ou faltando informações.

Aparelhos falham e pifam mais, redes e Internet ficam mais instáveis e podem sair do ar. Ou seja, é mais sacrificante para as comunicações de hoje, na maioria online, por causa da pandemia.

Há mais retrabalho. Algo feito pode retornar para ser refeito por qualquer motivo.

Aumentam os imprevistos, compromissos têm de ser remarcados, não raro em um efeito em cascata.

Compras realizadas ficam mais sujeitas a algum tipo de erro, equívoco ou atraso. Quer comprar um novo aparelho de celular e o seu ainda está bom? Espere Mercúrio ficar direto. Agora, se o aparelho pifar de repente, aí não há escolha, é preciso comprar com Mercúrio retrógrado.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]