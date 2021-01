Horóscopo: as previsões para os signos em fevereiro de 2021

Com o Sol em Aquário, fevereiro já chega com Mercúrio retrógrado (até dia 21 de fevereiro) e recebe ainda o trânsito de outros astros. Ou seja, o mês promete grandes emoções para todos os signos.

A seguir, veja o que a Astrologia prevê para você. Lembrando que, pelas regras dos horóscopos, as previsões são mais marcantes para quem tem o Ascendente no signo, e secundariamente para quem tem o Sol no signo. Por isso, aproveite e leia os dois!

Não sabe qual é o seu Ascendente? Faça o seu Mapa Astral e descubra esse e outros pontos que ajudam a entender melhor a sua personalidade.

Áries

Considerando que Mercúrio se encontra retrógrado até o dia 21, este período será favorável para que você retome contato com amizades esquecidas ou que se fizeram ausentes. Haverá oportunidade para conversas importantes e resolver mal entendidos passados.

Mas a retrogradação de Mercúrio, no seu caso, é também um momento interessante para avaliar seriamente os projetos que você considerava absolutamente certos. Provavelmente, dar alguns passos para trás e atrasar o fluxo de desenvolvimento deles será uma atitude sábia a se tomar.

No dia 2 de fevereiro, o planeta Vênus entra no setor astrológico, o que representa tanto as amizades quanto as esperanças. Podem surgir pessoas agradáveis que procuram você e trazem soluções aos problemas, como possibilidades a se concretizarem ao longo do ano.

Por volta do dia 11 de fevereiro, o alinhamento entre Lua, Vênus e Júpiter sugere liberação para problemas que você considerava insolúveis.

Os dias 15, 16 e 17 são marcados pelo desejo de tomar iniciativas importantes. A empolgação é algo bom, mas tome cuidado com impulsividade e pressa. O ideal é que você equilibre o entusiasmo, ouvindo os conselhos dados por seus amigos menos otimistas.

Para maiores detalhes sobre o mês de fevereiro, não deixe de consultar seu horóscopo personalizado!

Touro

O planeta Marte continua em trânsito pelo signo de Touro, e ao longo do mês de fevereiro ele dinamizará energeticamente as pessoas que têm o Ascendente neste signo, assim como os taurinos do segundo decanato (nascidos entre 30 de abril e 11 de maio) e do terceiro decanato (nascidos a partir do dia 12 de maio).

A disposição aumenta bastante, e fevereiro se configura, portanto, como um mês ótimo para aumentar a atividade física, o que trará consequências positivas para a saúde.

Tome cuidado, contudo, com uma inclinação mais raivosa. Conflitos podem ocorrer na primeira semana do mês, por conta de certa dificuldade para saber estabelecer limites para si.

Cuidado com mal entendidos e discussões infrutíferas entre os dias 9 e 13 de fevereiro, quando Mercúrio retrógrado forma quadratura a Marte em seu signo. Para aqueles que trabalham, o risco é de conflitos e bate-bocas na esfera profissional.

Entre os dias 17 e 24, Vênus e Marte formam quadratura. Para quem está solteiro, há uma tendência a se apaixonarem, mas é preciso assumir uma postura cautelosa, caso contrário, o risco é de confundir tesão com amor. Para os acompanhados, ocorre intensificação sexual.

Gêmeos

O trânsito do planeta Marte sugere que o mês de fevereiro terá grande importância para Gêmeos, no sentido de identificação de inclinações recentes à sabotagem de si mesmo e dos próprios projetos.

É um momento significativo para se questionar: é o mundo que me impede, ou sou eu que estou agindo de modo (ainda que pouco consciente) sabotador? Mas acredite: as coisas melhoram muito nos próximos meses!

Não viaje. Vou repetir: não viaje! Mercúrio retrógrado, no seu caso, afeta diretamente a sua paz de espírito caso você faça qualquer coisa que lhe retire da rotina. Para ter um mês de fevereiro mais pacífico, evite a todo custo se deslocar muito.

Os dias 21 e 22 serão sentidos como especialmente libertadores. Algo que andava travando seus caminhos ou lhe incomodando internamente será solucionado ou, ao menos, amenizado.

Ao comemorar, compartilhe sua experiência com outras pessoas, aproveitando o dom da comunicação para inspirar os outros com a sua própria história.

Câncer

Fevereiro é um mês marcado por forte inclinação a ficar remoendo coisas que não deram certo. Como isso não ajuda em nada, convém tentar uma via mais eficiente para canalizar essa tendência.

Os dias 8, 9 e 10 são marcados por uma demanda intensa de pessoas queridas. Você perceberá que alguém (talvez mais de uma pessoa) está precisando muito de sua atenção, e você poderá ajudar bastante, de modo bem pragmático.

Já os dias 22, 23 e 24 são marcados por flutuações de humor e a uma tendência a se congelar no saudosismo. Tome cuidado para não sufocar os outros com ataques de carência. Lembre-se: você pode e deve demandar a atenção das pessoas queridas, assim como elas já fizeram muito com você.

Não deixe de fazer seu horóscopo personalizado para conhecer outras datas significativas, que considera também o seu horário de nascimento.

Em termos profissionais, cenários potencialmente lucrativos começam a se desenhar em seu horizonte. É uma questão de tempo até que as coisas comecem a fluir mais aceleradamente – e no fundo você sabe disso. Mantenha, portanto, a postura positiva e evite se lamentar em público.

Leão

Se você não tomar cuidado, fevereiro será o mês das discussões infindáveis de relacionamento, quer seja no âmbito afetivo ou no terreno profissional.

Há coisas que precisam ser conversadas, mas é conveniente estabelecer um limite, caso contrário, os assuntos que já foram tratados ficarão indo e voltando. Essa tendência melhora substancialmente no dia 21, quando Mercúrio sai do estado retrógrado.

O dia 11 de fevereiro (e imediações) tende a ser especialmente positivo no sentido de trazer algum acordo no que tange a dilemas e insatisfações em seus relacionamentos. Para aqueles que estão solteiros, as imediações do dia 11 são positivas para novos romances e possibilidades afetivas e sexuais.

Com Marte transitando pelo seu setor profissional, disputas de trabalho tendem a ocorrer. Isso tem lados muito bons, pois seu pique aumenta, assim como seu desejo de realização.

Porém, como sempre no que diz respeito a Marte, brigas tendem a ocorrer. Tente agir com discrição em vez de fazer escândalos, pois, mesmo que você esteja com a razão, pode perdê-la por conta da forma como expressa a própria indignação.

Virgem

Fevereiro tende a ser um mês bastante incômodo para Virgem, por conta do trânsito de Mercúrio em estado retrógrado pelo setor que representa o cotidiano, a rotina. O desejo de ter tudo sob controle e bem organizado será desafiado por uma inclinação astrológica a precisar lidar com imprevistos e mudanças súbitas de planos.

Você perceberá que, em maior ou menor grau, não adianta querer controlar tudo. As coisas parecerão ter vida própria, e alguns contratempos aqui e ali podem irritar bastante. Alguns dos dias mais delicados neste sentido são os dias 10, 11 e 12 de fevereiro, além de 27 e 28.

Mas não é azar. Fevereiro é, na verdade, uma grande oportunidade para você desenvolver ginga, jogo de cintura. Tudo tem solução.

Apenas uma coisa é realmente perigosa ao longo de fevereiro, e você precisa levar isso bem a sério: não viaje. Se viajar durante uma emergência sanitária já não é indicado, fazer isso quando Mercúrio retrógrado atinge o setor que tem a ver com planos e rotinas e quando Marte transita pelo setor das viagens longas, termina sendo uma tolice.

Para receber dicas importantes que levem em consideração seu mapa astral individual, não deixe de checar o horóscopo personalizado Personare.

Libra

Fevereiro se configura como um mês importantíssimo para a revisão de valores e ideologias para Libra. A retrogradação de Mercúrio, este ano, afeta suas crenças, ideais, filosofias de vida. Há, ao longo do mês, a oportunidade para revisar tudo o que você considerava absolutamente certo.

Os dias 2 e 3 de fevereiro podem ser marcados por crises de dúvida, incertezas que incomodam e oscilações de humor, mas são momentos necessários para que você repense a respeito do que julgava certo.

O dia 10 e imediações tendem a ser especiais neste sentido, talvez possibilitando conversas, leituras e cursos que desencadeiem essa necessária expansão da consciência.

Já os dias 15, 16 e 17 tendem a ser bastante interessantes para a vida afetiva, prometendo novas paqueras para quem está só, e dinamização da vida afetiva para quem já tem alguém.

Mas nem tudo são flores. Ao longo do mês, é provável que aconteçam rupturas súbitas. O trânsito de Marte aponta para cortes bruscos e possíveis circunstâncias desagradáveis que envolvem fins e perdas. Os dias mais delicados são os dias 18 e 19. Resista e se acalme, pois os próximos meses serão melhores.

Escorpião

Fevereiro tende a ser um mês especialmente estressante no quesito “relacionamentos”, sejam eles amorosos ou profissionais. Há risco de conflitos, discussões e circunstâncias em que você e as outras pessoas assumem uma postura competitiva.

Os dias mais delicados, neste sentido, são 17, 18 e 19 de fevereiro, quando as emoções preponderam sobre a razão, criando circunstâncias delicadas. Lembre-se: não diga nada do que possa se arrepender depois.

A retrogradação de Mercúrio ocorre até o dia 21 do mês, e este ano afeta as questões familiares. É provável que você tenha que intervir, conversando com algum membro da família.

Por outro lado, os dias 9 a 12 de fevereiro são marcados por boas oportunidades envolvendo sua casa e sua família. Momento bom para reformar o lar ou para reorganizar a própria casa.

Como Marte ainda se opõe ao seu Sol, é bem provável que você passe pelo mês de fevereiro sentindo um cansaço incomum. Há perda de energia, de modo que é importante que você diga “não” para qualquer coisa extra que não for absolutamente necessária.

Sagitário

Fevereiro é um mês muito interessante para Sagitário fazer leituras, cursos e estudos, já que Mercúrio está retrogradando em seu setor que representa a inteligência e a comunicação. Isso ocorre até o dia 21 de fevereiro e, se você souber aproveitar bem a oportunidade, aprenderá bastante ao longo do mês.

Sol, Vênus e Júpiter podem até estar dando uma coceira que te empurra a querer viajar, mas não faça isso. Além de estarmos passando ainda por uma circunstância de emergência sanitária, Mercúrio retrógrado no setor das viagens rápidas não favorece nem uma voltinha na cidade vizinha.

Oportunidades especialmente positivas para iniciar cursos de idiomas ou estudos sobre outras culturas tendem a ocorrer entre os dias 9 e 12 deste mês.

Cuidado com pequenos acidentes envolvendo material cortante, explosivo ou elétrico, além de mordidas de animais, sobretudo entre os dias 17 e 19 de fevereiro. Estes dias podem também ser marcados por descontentamentos causados por objetos que dão defeito ou se quebram.

Capricórnio

Fevereiro é um dos melhores meses de 2021 para Capricórnio reformular a forma como lida com dinheiro. Estudar investimentos e dedicar algum tempo para a própria educação financeira é fundamental, aproveitando o aglomerado de planetas no setor da vida material.

Um desses planetas é Mercúrio, que, por estar retrógrado, ajuda bastante a reformular e rever tudo o que precisa ser revisto. Você tem agora a oportunidade para se dar conta de todas as coisas erradas que vinha fazendo no que diz respeito ao próprio dinheiro. Os dias que vão de 9 a 12 de fevereiro tendem a ser os melhores neste sentido.

Para os que têm filhos ou cuidam de crianças, fevereiro pode ser um tanto estressante. Irritações, problemas de última hora. Para os demais, o estresse tende a se manifestar em circunstâncias festivas. Tanto por questões sanitárias quanto por razões astrológicas, evite festas neste momento.

Os dias 22, 23 e 24 de fevereiro tendem a ser agradáveis no que diz respeito à vida amorosa. Bom momento para se dedicar à pessoa amada e deixar os demais problemas da vida em suspenso. Para quem está solteiro, esses dias são bons para conhecer pessoas novas.

Se quiser conhecer outras datas significativas para a sua vida, levando em conta sua hora de nascimento, não deixe de conferir o seu horóscopo personalizado!

Aquário

Neste que é o mês de aniversário da maioria das pessoas de Aquário, as previsões são especialmente boas por várias razões. Em primeiro lugar, vale destacar que o planeta Júpiter transita por seu signo, o que sugere ótimas oportunidades e alargamento de horizontes.

Golpes de sorte tendem a ocorrer, assim como novas aventuras que se desenham. Vênus se junta a esta dinâmica, aumentando o carisma e a disposição para conquistar as pessoas, fazendo com que elas se sintam atraídas por você, tanto no sentido afetivo quanto no profissional.

O único senão é o fato de Mercúrio estar retrógrado em Aquário até o dia 21 deste mês, o que sugere que várias iniciativas suas precisarão ser temporariamente contidas e revisadas antes que você avance mais. De todo modo, os dias com melhores oportunidades são aqueles que vão de 9 a 12 de fevereiro.

O único senão envolve a família. Por conta do trânsito do planeta Marte formando quadratura aos planetas em Aquário, há claro risco de situações desagradáveis envolvendo seus familiares, sobretudo os da família de origem. Jogar duro pode ser, a depender do caso, um ato de amor.

A partir de 22 de fevereiro, o céu estará bastante favorável para investimentos materiais e reorganização de sua vida neste sentido. Considerando que este é o mês de seu aniversário, não deixe de checar sua revolução solar, mapa astrológico que considera o seu ano novo pessoal.

Peixes

Seu aniversário está chegando, mas pelo menos até o dia 21 de fevereiro é importante manter uma postura de recolhimento. O momento não é favorável para circunstâncias de exposição, nem para nada que demande muita atividade de sua parte.

Sob diversos sentidos, você talvez tenha a sensação de que as coisas travaram e não estão fluindo. É que o momento é de dar uma pausa mesmo.

Por conta do trânsito de Marte, é provável que você venha a ter problemas com irmãos, vizinhos ou colegas de trabalho. Não se desvie da responsabilidade de chamar a atenção quando for necessário.

Os dias 12, 13 e 14 podem ser os mais delicados de fevereiro, pois o trânsito lunar deixa você mais sensível e, por consequência, vulnerável aos problemas alheios. Saber dizer “não” a quem lhe suga as energias é importantíssimo

Por fim, o dia 26 de fevereiro é marcado pela entrada de Vênus no signo de Peixes, o que impacta positivamente os últimos dias de seu mês e promete um março bem melhor, com promessas de boas experiências afetivas e prazeres em geral.

+ Leia previsões personalizadas e coletivas para o seu ano, no nosso especial Previsões para 2021.

+ 2021 tá ON. Descubra o número do seu ano pessoal gratuitamente no Mapa do Ano.

+ 2021 tá ON! Leia as suas tendências para Janeiro, Fevereiro e Março nas Previsões Numerológicas.

+ 2021 tá ON! Leias as previsões para o seu signo em 2021.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]