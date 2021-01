MODELO GERAL Horóscopo mensal: as previsões para os signos em XXX de 202

A seguir, veja o que as previsões para o seu signo neste primeiro mês do ano. Lembrando que, pelas regras dos horóscopos, as previsões são mais marcantes para quem tem o Ascendente no signo, e secundariamente para quem tem o Sol no signo. Por isso, aproveite e leia os dois!

Não sabe qual é o seu Ascendente? Faça o seu Mapa Astral e descubra esse e outros pontos que ajudam a entender melhor a sua personalidade.

Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem

Libra

Escorpião

Sagitário

Capricórnio

Aquário

Peixes

+ Leia previsões personalizadas e coletivas para o seu ano, no nosso especial Previsões para 2021.

+ 2021 tá ON. Descubra o número do seu ano pessoal gratuitamente no Mapa do Ano.

+ 2021 tá ON! Leia as suas tendências para Janeiro, Fevereiro e Março nas Previsões Numerológicas.

+ 2021 tá ON! Leias as previsões para o seu signo em 2021.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]