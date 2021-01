Lua fora de curso em 2021

Na Astrologia, quando a Lua está em um signo e já não tem mais a perspectiva de fazer aspecto ptolomaico (ângulos de 0, 60, 90, 120 e 180 graus) com outro planeta até o final da sua passagem por ele, dizemos que ela está vazia ou fora de curso.

A principal característica da Lua fora de curso (LFC) é o fator "imprevisibilidade". Basicamente, os eventos não têm o desdobramento esperado.

No dia a dia, quando a Lua está fora de curso, há mais chance de atrasos e imprevistos, principalmente se algo envolver resolver assuntos que dependam da ação de outras pessoas.

Por exemplo, se você precisa devolver uma roupa que ganhou e que não serve para você, pode ser que, se for realizar isto durante a Lua fora de Curso, chegue à loja e não encontre o seu número (e precise trocar a roupa por outro modelo), ou haja mais demoras e empecilhos.

Também há mais chance de que, durante este momento da Lua, compre coisas que não precisa ou que não tenham a ver com o que você realmente queria.

O que evitar durante a Lua Fora de Curso?

Em razão do fator imprevisibilidade, em geral evita-se começos importantes nesta Lua, como um primeiro encontro com alguém ou uma primeira consulta com um médico.

Astrólogos recomendam que cirurgias não sejam marcadas cerca de quatro horas antes da Lua fora de curso, pois há possibilidade, se houver atrasos e parte da cirurgia transcorrer nesta condição, de que ocorra mais demoras ou o surgimento de algum obstáculo ou imprevisto. Não precisa ser nada grave, mas quem quer isto durante uma operação?

A Lua Fora de Curso é boa em quais situações?

Já sabemos, então, que esta Lua simboliza desdobramentos imprevisíveis, sendo mais vantajoso cuidar de assuntos importantes quando ela estiver novamente em curso.

Existiria algum bom uso que pudesse ser feito deste período? Sim, a Lua fora de curso é ótima para relaxar, deixar correr e se preocupar menos com horário e planejamentos!

Não é o melhor momento, portanto, para você pressionar alguém para saber de algum resultado ou trabalho, já que é como se todos estivessem um pouco mais "fora do ar".

A Lua Fora de Curso é propícia para meditar, refletir, descansar e atuar com maior flexibilidade, uma vez que é frequente que programas combinados possam mudar sob esta influência ou demorar mais do que o esperado.

A LFC tem a cara do fim de semana, e quando acontece por muitas horas neste período, é pouco notada. Ela é mais complicada, portanto, para objetivos. É comum que gere desvios, como algo que começa com um intuito e se torna outra coisa, ou então simplesmente se perde de alguma maneira.

A "incomunicabilidade" da Lua, que não fará mais aspectos enquanto estiver em um signo, é o que geraria esta imprevisibilidade que a caracteriza.

Tabela da Lua fora de curso para 2021

A tabela considera o fuso horário de Brasília. Para outras localidades, é necessário somar ou subtrair horas de acordo com a diferença para o fuso horário do Brasil.

Janeiro

02/01 – 18:59 até 22:12

04/01 – 18:33 até 05/01 às 02:41

07/01 – 02:54 até 05:53

08/01 – 22:58 até 09/01 às 08:14

10/01 – 15:29 até 11/01 às 10:29

13/01 – 04:21 até 13:43

14/01 – 06:27 até 15/01 às 19:16

18/01 – 00:44 até 04:07

20/01 – 05:28 até 15:55

22/01 – 18:27 até 23/01 às 04:42

25/01 – 04:17 até 15:51

27/01 – 14:54 até 23:53

29/01 – 22:53 até 30/01 às 05:02

Fevereiro

01/02 – 08:09 até 08:25

03/02 – 03:15 até 11:14

05/02 – 06:19 até 14:16

07/02 – 03:15 até 17:51

09/02 – 14:21 até 22:20

11/02 – 16:05 até 12/02 às 04:23

14/02 – 04:28 até 12:53

16/02 – 21:16 até 17/02 às 00:11

19/02 – 04:27 até 13:03

21/02 – 15:39 até 22/02 às 00:52

24/02 – 01:53 até 09:22

26/02 – 08:31 até 14:07

28/02 – 12:57 até 16:16

Março

02/03 – 11:02 até 17:38

04/03 – 13:03 até 19:42

06/03 – 06:43 até 23:20

08/03 – 21:52 até 09/03 às 04:40

11/03 – 00:31 até 11:43

13/03 – 13:37 até 20:43

16/03 – 00:40 até 07:56

18/03 – 17:39 até 20:46

21/03 – 09:03 até 09:17

23/03 – 12:26 até 18:56

25/03 – 10:27 até 26/03 às 00:25

27/03 – 20:47 até 28/03 às 02:22

29/03 – 21:07 até 30/03 às 02:33

31/03 – 21:28 até 01/04 às 02:58

Abril

03/04 – 02:23 até 05:12

05/04 – 04:05 até 10:03

07/04 – 07:04 até 17:30

09/04 – 20:48 até 10/04 às 03:10

12/04 – 09:06 até 14:43

14/04 – 20:59 até 15/04 às 03:34

17/04 – 12:02 até 16:25

19/04 – 21:03 até 20/04 às 03:10

22/04 – 09:04 até 10:08

24/04 – 07:49 até 13:05

26/04 – 09:39 até 13:18

28/04 – 09:31 até 12:42

30/04 – 10:26 até 13:15

Maio

02/05 – 11:37 até 16:30

04/05 – 21:05 até 23:08

07/05 – 04:36 até 08:52

09/05 – 19:49 até 20:46

12/05 – 09:23 até 09:42

14/05 – 07:50 até 22:30

17/05 – 03:22 até 09:43

19/05 – 16:12 até 17:59

21/05 – 16:55 até 22:35

23/05 – 18:36 até 24/05 às 00:00

25/05 – 18:19 até 23:39

27/05 – 14:35 até 23:23

29/05 – 19:14 até 30/05 às 01:04

Junho

01/06 – 03:13 até 06:07

03/06 – 08:10 até 14:58

05/06 – 19:46 até 06/06 às 02:46

08/06 – 12:06 até 15:47

10/06 – 14:37 até 11/06 às 04:22

13/06 – 08:15 até 15:22

15/06 – 14:27 até 16/06 às 00:01

18/06 – 00:54 até 05:53

20/06 – 07:51 até 08:57

22/06 – 03:43 até 09:55

23/06 – 23:08 até 24/06 às 10:04

26/06 – 09:49 até 11:08

27/06 – 16:07 até 28/06 às 14:50

30/06 – 14:39 até 22:21

Julho

03/07 – 01:14 até 09:27

05/07 – 13:56 até 22:23

08/07 – 01:19 até 10:50

10/07 – 13:09 até 21:20

12/07 – 09:28 até 13/07 às 05:30

15/07 – 03:46 até 11:31

17/07 – 08:03 até 15:38

19/07 – 13:30 até 18:07

21/07 – 19:25 até 19:36

23/07 – 13:34 até 21:12

25/07 – 20:13 até 26/07 às 00:29

27/07 – 22:12 até 28/07 às 06:57

30/07 – 16:37 até 17:07

Agosto

02/08 – 04:40 até 05:46

04/08 – 16:37 até 18:16

06/08 – 19:11 até 07/08 às 04:31

09/08 – 09:22 até 11:55

11/08 – 08:21 até 17:07

13/08 – 17:38 até 21:01

16/08 – 00:04 até 00:11

17/08 – 22:42 até 18/08 às 02:57

19/08 – 20:59 até 20/08 às 05:48

22/08 – 09:01 até 09:42

24/08 – 06:12 até 15:56

26/08 – 18:14 até 27/08 às 01:26

29/08 – 11:58 até 13:41

31/08 – 17:48 até 01/09 às 02:25

Setembro

03/09 – 02:37 até 12:58

05/09 – 11:21 até 20:05

07/09 – 16:23 até 08/09 às 00:20

10/09 – 01:47 até 03:04

12/09 – 02:32 até 05:34

14/09 – 07:57 até 08:33

16/09 – 02:39 até 12:22

18/09 – 06:14 até 17:22

20/09 – 20:54 até 21/09 às 00:12

22/09 – 23:04 até 23/09 às 09:37

25/09 – 10:09 até 21:36

28/09 – 01:18 até 10:34

30/09 – 11:48 até 21:53

Outubro

02/10 – 20:42 até 03/10 às 05:37

05/10 – 05:45 até 09:40

07/10 – 02:02 até 11:21

09/10 – 03:05 até 12:23

11/10 – 01:30 até 14:14

13/10 – 07:53 até 17:47

15/10 – 09:32 até 23:21

17/10 – 20:23 até 18/10 às 07:03

20/10 – 11:56 até 16:58

22/10 – 17:35 até 23/10 às 04:56

25/10 – 11:10 até 17:59

28/10 – 03:01 até 06:07

30/10 – 04:04 até 15:09

Novembro

01/11 – 14:00 até 20:10

03/11 – 19:32 até 21:53

05/11 – 13:09 até 21:52

07/11 – 10:43 até 22:03

09/11 – 14:51 até 10/11 às 00:02

11/11 – 16:52 até 12/11 às 04:53

14/11 – 02:39 até 12:47

16/11 – 12:50 até 23:17

19/11 – 05:57 até 11:32

21/11 – 12:51 até 22/11 às 00:32

24/11 – 02:45 até 12:58

26/11 – 13:23 até 23:11

28/11 – 21:02 até 29/10 às 05:54

Dezembro

01/12 – 01:19 até 08:55

03/12 – 02:22 até 09:12

05/12 – 02:07 até 08:30

07/12 – 01:41 até 08:48

09/12 – 06:59 até 11:53

11/12 – 16:39 até 18:45

13/12 – 23:51 até 14/12 às 05:10

16/12 – 13:08 até 17:42

19/12 – 03:01 até 06:41

21/12 – 11:43 até 18:53

24/12 – 03:39 até 05:24

26/12 – 05:39 até 13:23

28/12 – 18:10 até 18:16

30/12 – 14:09 até 20:08

A Lua fora de curso em eventos de maior porte e países

Por outro lado, a Lua fora de curso tem uma faceta curiosa em eventos mundiais: justamente por ser imprevisível. Quando acontece algo importante durante este período, o impacto pode ser bastante grande, com certa dificuldade em avaliar as consequências que aquilo irá gerar.

Podemos citar dois acontecimentos famosos. O primeiro é a queda do Muro de Berlim. Alguém na época tinha ideia de como iria ocorrer a integração entre as duas Alemanhas e todo o impacto que este acontecimento geraria também na questão do comunismo e da então União Soviética, que, após este evento, foi fragmentada em vários países?

Outro exemplo é o ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, que deixou o mundo de queixo caído, algo como "não acredito que isto está acontecendo".

O acontecimento suscitou muitas incertezas sobre como os Estados Unidos iriam reagir e como ficaria a questão do terrorismo no contexto mundial, se o planeta seria tomado por eventos em série daquele tipo. Felizmente, as piores previsões não se concretizaram, o que, neste caso, pode ter sido um efeito positivo da Lua fora de curso.

Um país com Lua fora de curso são os Estados Unidos, cuja Lua está em Aquário. Aqui o fator imprevisibilidade é reforçado, em razão do signo em que a Lua está, que também tem por característica a possibilidade de ações abruptas e que fogem ao comum.

A atuação deste país com frequência é inesperada. Além disso, dentro dele também ocorrem situações coletivas que geram sustos, como jovens ou indivíduo rebeldes (regidos por Aquário) que cometem atos tresloucados, como tiroteios em escolas. Isto sem contar dois atentados famosos que levaram embora um presidente da República (John Kennedy) e um ídolo mundial (John Lennon).

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]