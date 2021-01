Desafio na Numerologia mostra como você lida com problemas

Como você reage diante dos obstáculos e das dificuldades para conseguir determinado objetivo? Desiste ou persiste? E como você lida com problemas? Desanima porque acredita que é uma barreira insuperável? Acomoda-se por não querer se deparar novamente com as frustrações de não atingir suas metas?

Quando deparamos com adversidades, o que está sendo pedido de nós é o desenvolvimento de nossa capacidade de autossuperação, a resiliência. Não desistir diante dos naturais percalços que existem no caminho de realização de nossos desejos é uma dinâmica que no Mapa Numerológico é representada pelos nossos Desafios.

Lidar com problemas: desafios e potenciais

Se estamos obtendo frustrações, pode ser porque precisamos desenvolver postura mais apropriada com o que almejamos obter. Na Numerologia, o número do desafio mostra coisas como a maneira como você lida com problemas, nossas feridas emocionais e também nossos potenciais em transformar os desafios em potenciais.

Você pode ver gratuitamente qual é o seu Número de Desafio no seu Mapa Numerológico aqui neste link e, abaixo, ler a interpretação:

Desafio do 1: pode ter dificuldade em iniciar algo ou buscar a independência.

Desafio do 2: precisa aprender a desenvolver seu potencial diplomático para resolver conflitos.

Desafio do 3: o que escreve ou fala pode não sair tão espontâneo, criativo e cativante como gostaria.

Desafio do 4: precisa ser resiliente diante das dificuldades para criar a sua família, ter segurança material e profissional.

Desafio do 5: pode encontrar desafios perante viagens, mudanças e ter mais liberdade na vida.

Desafio do 6: precisa de resiliência para enfrentar obstáculos para ser útil à família e harmonizar e unir a equipe de trabalho e os amigos.

Desafio do 7: pode ser bacana ter de se aperfeiçoar pessoal, técnica e profissionalmente.

Desafio do 8: a resiliência pode ser aplicada para lidar de forma madura com o dinheiro e usar seu poder pessoal de modo construtivo.

Desafio do 9: precisa ser resiliente para encontrar um sentido para sua vida e preencher o vazio existencial ao ajudar as pessoas.

Yub Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

