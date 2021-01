Como cada signo pode aproveitar o Sol em Aquário

Em 2021, o Sol entra em Aquário às 17h39min do dia 19 de janeiro (e fica até as 07h43min do dia 18 de fevereiro). Isso significa que nesse período estaremos todos nós (de todos os signos) sob a influência do signo da criatividade, inventividade e modernidade nesse período, independente de qual signo esteja o nosso Sol.

Veja as dicas de como aproveitar o momento em que o Sol ilumina o signo de Aquário:

É necessário ter mais abertura às novidades que podem surgir acompanhadas de novas pessoas, aprendizados, situações e vontades.

Permita-se ser mais sociável, mas mantenha o comprometimento com a necessidade de estabelecer planos racionais para seus passos futuros.

Se coloque em primeiro lugar, mas sem esquecer que suas atitudes individuais refletem no social ao qual está inserido.

Olhando a perspectiva mais individual para que cada um possa tirar melhor proveito dessa época e das influências de Aquário na rotina, veja como o seu Signo Solar pode aproveitar as forças do Sol em Aquário:

Áries

O momento do Sol em Aquário para quem é de Áries é de vivenciar os desejos e planos, mas sempre mantendo ativo os seus contatos sociais para ir além da sua visão individualista das coisas. Nesse momento, se ver como parte de um coletivo mostra como é possível – e necessário – crescer e entender que as ações conjuntas ajudam a se autoconhecer.

Touro

Quem é de Touro pode procurar investir tempo no que você pode trazer de inovação para dentro do seu trabalho durante a fase do Sol em Aquário. Tenha bastante atenção ao que surgir de ideias inovadoras e originais rondando a sua cabeça, selecione as melhores e tente traçar objetivos a curto, médio e longo prazo para que consiga encontrar novos meios para crescer financeiramente.

Gêmeos

A sede por conhecimento de quem é de Gêmeos poderá ser o grande ponto de importância nesse período de Sol em Aquário. A interpretação de momentos e situações que vivência, pode pedir uma abertura de espaço para que questione seus conhecimentos já adquiridos e libere sua mente para novos aprendizados a nível universal e filosófico.

Câncer

Os relacionamentos mais íntimos que pessoas de Câncer mantém são base importante que devem surgir com coisas interessantes a serem agregadas na sua forma de encarar a vida. É como se, durante os dias de Sol em Aquário, conseguissem te trazer novos pontos de vista capazes de gerar transformações bastante positivas internamente. Deixe que isso tudo aconteça naturalmente.

Leão

Os interesses de quem é de Leão em fortalecer parcerias que denotem liberdade e originalidade aflorada podem ser o ponto focal desse momento de Sol em Aquário. É que o poder de se entender como um ser desprendido de certas amarras antiquadas pode ser a força motriz para o seu movimento em direção ao futuro, potencializando suas características mais únicas.

Virgem

A reavaliação da sua relação com o trabalho pode se fazer necessária durante o momento do Sol em Aquário, principalmente para quem é de Virgem poder entender como que a sua rotina vem afetando na sua saúde física e mental. É importante, sim, manter produção ativa para se manter relevante e bem posicionada no seu ambiente profissional, mas tudo precisa ser medido cuidadosamente.

Libra

A criatividade pode fervilhar a mente de quem é de Libra, encontrando terreno fértil durante o Sol em Aquário para germinar ideias inovadoras e originais, mas que, de alguma forma, podem te deixar paralisar pela dúvida de qual caminho tomar. Deixe que o pensamento abstrato te traga alternativas ideológicas e materiais, mas não tome atitudes enquanto não conseguir enxergar os detalhes de cada coisa.

Escorpião

Quem é de Escorpião pode descobrir que tem muita coisa mudando de forma profunda que pegam principalmente a sua base e noção do que é lar ou família. As verdades que estavam tão bem estruturadas para você podem começar, com o Sol em Aquário, a se desmantelar de alguma forma, criando uma nova visão bem mais aberta, te distanciando do olhar comum de tudo isso.

Sagitário

O conhecimento mais aprofundado e filosófico dos temas que estão no topo do interesse pessoal de quem é de Sagitário se torna ainda mais necessário nesse momento de Sol em Aquário, onde o que você deseja é manter um diálogo com pessoas que estudem esses mesmo tópicos, mesmo que não compartilhem de uma visão semelhante à sua, mas proporcionem bons debates.

Capricórnio

A conexão com o crescimento material por meio do trabalho duro pode se fortalecer nesse momento para quem é de Capricórnio. Nesse momento de Sol em Aquário, sua ambição pode ficar bem em alta, te dando ainda mais capacidade de liderar com sabedoria e energia, pensando no conjunto ao invés de apenas no seu desenvolvimento individual.

Aquário

A visão do mundo de quem é de Aquário estará amplificada com o Sol iluminando seu signo. As suas necessidades estarão bem conectadas com as dos demais, partilhando essa consciência de integralidade. Isso pode alimentar sua vontade de se envolver em diversos projetos que não necessariamente seguem a mesma temática, mas vá com calma para não se enrolar todo depois.

Peixes

Se envolver com o todo a ponto de ter que expor, sejam opiniões ou a sua vida num grau pessoal, pode se tornar algo bastante desconfortável para quem é de Peixes nesse momento de Sol em Aquário, e te fazer procurar lugares onde essa exposição seja bem menor, mas ainda haja uma partilha de conhecimentos novos e experiências diversificadas.

Tati Lisbon, a Papisa

Papisa, ou Tatiane Lisbon, estuda os conhecimentos esotéricos desde os 12 anos, e busca unir Arte e Esoterismo em seus trabalhos e projetos pessoais, usando a tecnologia como aliada para construir conteúdos com contexto social, expressão pessoal e ressignificação de informações consideradas arcaicas e complexas, mas sem perder o bom humor.

