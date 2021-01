Céu astrólogico cheio de tensões nesta semana; veja as previsões

O céu astrológico da semana indica que os dias entre 18 a 24 de janeiro de 2021 serão parte dos mais agitados do ano, com possibilidade de aumento da impaciência e de acontecimentos inesperados.

Todo o mês de janeiro vai ter Céu astrológico de tensões (veja aqui a live das tensões astrológicas de 2021). Dois exemplos: o ano começou já com o episódio da invasão do Capitólio nos Estados Unidos e os acontecimentos dramáticos em Manaus por conta da Covid-19. Nesta semana, que vai de 18 a 24 de janeiro, surpresas, embates e agitação continuam.

O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assume sob um Céu astrológico revolucionário e cheio de tensões. O único planeta que não está envolvido em tensão é Vênus, que faz aspecto favorável com Netuno e incentiva o idealismo e a empatia.

Antes de continuar, é importante lembrar que está é a análise feita para o céu astrológico geral e que destaca tendências que podem ser sentidas por todas as pessoas. Existem as previsões para a sua vida, que é baseada no seu histórico astrológico e traz os seus trânsitos pessoais. Estas previsões personalizadas estão no Horóscopo Personare.

Sol ingressa em Aquário e entra em tensão com Saturno e Urano

O Sol ingressa em Aquário na terça-feira (19), para transitar por este signo até 18/02. Na passagem anterior, do Sol por Capricórnio, você deve ter notado cobrança interna maior por disciplina, regularidade e trabalho, que são valores deste signo.

Aquário pode abrir mais espaço para as trocas de ideias, foco no coletivo, vida social e o desejo de desfrutar, dentro do que for possível em um ano de pandemia, de mais liberdade e/ou libertação. Você pode ter sensação de “novos ventos” chegando, novas tendências e ideias.

Lembrando que o Sol vai se somar a Mercúrio, o planeta da mente, que já transita em Aquário desde o dia 08/01, dando ênfase à criatividade e aceleração de mudanças e criatividade (veja todos os trânsitos de 2021 no calendário astrológico).

Júpiter e Saturno, por sua vez, planetas mais lentos, estão em Aquário desde o final de dezembro. Janeiro é tempo de ênfase neste signo que segue sendo muito importante durante todo o ano de 2021. Aquário pode nos empurrar (a todos nós, de todos os signos) para progresso e coisas novas, mas isso não deve ocorrer sem solavancos, por conta de uma tensão entre Saturno e Urano, os dois regentes deste signo.

Congestionamento de planetas em tensão

Nesta semana, porém, começa uma configuração astrológica que vai envolver vários planetas em tensão e atravessar também a próxima semana, composta pelo Sol, Saturno, Júpiter, Marte e Urano.

Os primeiros três planetas estão em Aquário, signo que vai predominar em 2021 (entenda porque 2021 é um ano aquariano aqui), associado a questionamentos, protestos e agitação nas redes sociais. Isto já foi visível na semana passada, com a grave crise em Manaus gerando muito movimento nas redes sociais e meios de comunicação.

Marte e Urano, por sua vez, estão em Touro, signo em natural tensão zodiacal com Aquário. A tendência é de que ocorram intensas polarizações no nosso país e no mundo.

O céu astrológico indica que a segunda quinzena de janeiro será um dos períodos mais tensos do ano, com ocorrências agitadas e inesperadas em vários lugares do mundo, seja envolvendo protestos, atos de rebeldia, fenômenos da natureza (como a nevasca histórica em Madri na semana passada) e outras manifestações.

Já que vários planetas vão estar envolvidos aqui vão alguns tópicos para você entender esses movimentos astrológicos:

Sol em conjunção com Saturno e tensão com Urano

O Sol caminha para uma conjunção com Saturno (20 a 27/01) e aspecto de tensão com Urano (23 a 29 de janeiro).

A conjunção do Sol com Saturno destaca responsabilidades, encargos e produz seriedade. Eventualmente, algumas pessoas podem sentir certo peso, momentos de pessimismo e de menor vitalidade.

A quadratura Sol/Urano é altamente impaciente e rebelde. Traz potencial de rompimento e situações inesperadas. A combinação Touro/Aquário também pode trazer o dilema, para muitas pessoas, entre conservar ou mudar ou romper.

Marte em quadratura com Saturno

Marte, por sua vez, está em uma quadratura com Saturno desde 05/01. Esse aspecto ainda está presente nesta semana de 18 a 24 de janeiro. Marte em quadratura com Saturno é um aspecto ligado a atrasos, lentidões e empacamentos em assuntos que gostaríamos que houvesse mais rapidez. Um exemplo disso foi a situação em Manaus na semana passada, que, ainda que fosse emergencial, foi totalmente cercada por demoras e obstáculos.

Por que a situação em Manaus ficou tão feia?

Fora trânsitos ligados ao mapa astral de Manaus e ao fato de estarmos em plena pandemia, começaram a atuar estas configurações desafiadoras de janeiro. Na semana passada, por exemplo, houve uma conjunção do Sol com Plutão que abre tendência para situações críticas.

Além disso, a partir de quarta-feira (14), começa a atuação da conjunção de Marte com Urano, que fica exata nesta quarta-feira (20) e se estender até 30/01. Diferente de Marte-Saturno, Marte-Urano acelera, de modo que a capital do Amazonas vivenciou, de forma dramática, situações de empacamento e falta, e, ao mesmo tempo, de grande aceleração de crise.

A combinação Marte-Urano pode levar, na coletividade, a situações de grande caos e descontrole. Isso pode acontecer, por motivos diversos, em outras partes do mundo. Além disso, é uma combinação clássica de acidentes, coletivos ou individuais. O jornalista Ricardo Boechat, por exemplo, morreu em um acidente de helicóptero sob uma conjunção Marte/Urano.

Na vida pessoal, a combinação Marte-Urano agita e traz imprevistos, correria e mudanças de última hora. Mais pessoas podem ficar suscetíveis à insônia e a momentos de impaciência. Nesta semana, o Sol vai se somar a isto, colocando mais lenha na fogueira.

Tenha atenção aos seus trânsitos pessoais para ver que área da vida pode ser tocada por esses assuntos.

Uma dica imediata para passar por esse momento: não é momento de pressionar ninguém no meio dessa energia explosiva e pouco conciliatória. A tendência é que a outra pessoa, ao se ver pressionada, opte por romper, e, se você não tiver preparação para viver isso pode ser um momento de intolerância ou radicalismo.

O Covid-19 no céu astrológico desta semana

Marte em quadratura com Júpiter ocorre de 14/01 a 02/02. Portanto, estamos passando por este período no céu astrológico desta semana. Esse trânsito insufla exageros e alerta em relação a imprudência, coletiva e individual.

Esta imprudência está presente no eclipse de dezembro do ano passado (veja aqui tudo sobre o eclipse de 14/12), que assinalava este potencial. E o que ocorreu? A partir das festas de final e início do ano os casos de Covid-19 expandiram.

Mesmo com estas configurações no Céu astrológico, muita gente tem atuado de forma imprudente. Uma das coisas que o Sol conjunto a Saturno pode fazer é chamar à responsabilidade. Todavia, não vai ser fácil controlar as pessoas, afinal também vivemos alto potencial de protestos em vários lugares do mundo.

Se você se sentir muita agitação e pressão, encontre válvulas de escape para lidar com isso. Fortes aspectos de Urano também pedem aceitação de que nem tudo sair conforme o planejado.

Vênus-Netuno para amenizar o céu astrológico turbulento

No meio dessa semana agitadíssima, a partir de quinta-feira (21), Vênus faz contato favorável para Netuno. Essa é uma energia amenizante, de conciliação e entendimento – mas lembre-se de que há tendências ainda mais fortes que apontam para radicalismo, teimosia e disputas.

No amor, Vênus-Netuno é uma combinação típica de aumento de coincidências e romantismo. Sabe, por exemplo, uma pessoa recém-solteira encontrar na rua a primeira pessoa por quem foi apaixonada e esta outra pessoa também estar disponível para um encontro? É algo possível com Vênus e Netuno em harmonia.

Lembrando que Vênus em Capricórnio em janeiro favorece iniciar relacionamentos que possam ter um potencial maior de durabilidade e e compromisso.

Para quem está em um relacionamento sério, Vênus-Netuno favorece a leveza, a delicadeza e a imaginação na relação – Netuno adora! Que tal assistirem juntos a um filme que sabem que vão curtir ou fazer algo que traga sintonia, ou, ainda, enviar mensagens românticas?

Vênus-Netuno não é só relacionamento amoroso. Vale também usar essa gentileza toda na relação com família e amigos. E nas finanças o contato entre esses dos planetas também traz bons negócios, com vendas e compras fluindo com maior facilidade.

Outro ponto forte de Vênus-Netiuno é que o aspecto harmônico estimula a solidariedade, algo que pode ajudar muito nos acontecimentos turbulentos que já vêm desde a semana passada e que vão ocorrer até o final de janeiro.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

