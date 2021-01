6 livros sobre astrologia para quem acredita (ou não) saber mais sobre o tema

Todo início de ano é a mesma coisa: milhões de pessoas em todo o mundo se perguntam o que o seu signo reserva para eles nos próximos 365 dias. Se o leitor for se basear apenas no que diz o dia para seu signo, em qualquer veículo especializado ou da grande imprensa, vai perceber que aquelas cinco linhas sobre o tema além de muito vagas variam muito de site para site.

Para muitos não passa de pseudociência, como definiu o físico americano Carl Sagan em sua famosa série "Cosmos" veiculada pela primeira vez nos anos 80. Para muitos outros, entretanto, a astrologia é coisa muito séria, segundo a qual as posições relativas dos corpos celestes na hora do nascimento podem informar sobre a personalidade e as relações humanas das pessoas.

De qualquer forma, a astrologia é imensamente popular. No Ocidente, estima-se que uma em cada quatro pessoas acreditem no poder dos astros. Então, que tal ter suas próprias conclusões e aproveitar os ares do ano novo para ler mais sobre o tema? Vai que você gosta e pode até virar astrólogo. Selecionamos 6 títulos que estão entre os livros mais vendidos sobre o tema no site de comércio eletrônico da Amazon Brasil. Confira:

1. Os signos do zodíaco: um guia prático para entender a astrologia contemporânea, por Carolyne Faulkner



Em Os Signos do Zodíaco, a astróloga e coach Carolyne Faulkner revela como a antiga sabedoria dos astros pode nos ajudar a aproveitar a vida ao máximo. Seu método, denominado “Astrologia Dinâmica”, consiste em descobrir as boas e más qualidades associadas ao nosso mapa astral e em usar esse conhecimento para fundamentar nossas decisões e relacionamentos. Fácil de aplicar, este manual de astrologia prática ajuda a melhorar nossa saúde emocional, espiritual e física e a aumentar o bem-estar geral. Compre a partir de R$ 37,12.

2. Os astros sempre nos acompanham: um manual de astrologia contemporânea, por Claudia Lisboa



O saber da astrologia, passado de geração em geração durante milhares de anos, ganha seu manual definitivo em Os astros sempre nos acompanham. Claudia Lisboa, grande referência em astrologia no Brasil, nos mostra os melhores caminhos para entendermos os signos e como alcançar o melhor de cada um deles. A astróloga nos apresenta, com uma linguagem simples e sem rodeios, um tratado escrito para entusiastas e iniciantes nos estudos da astrologia. Compre a partir de R$ 54,50.

3. Inferno astral: os signos estão de deboche comigo!, por Vítor DiCastro



Lucas é ariano. Bom, isso já diz muita coisa, né? Mas vamos lá, um pouco mais de informação. Lucas é apresentador de um programa de TV de muito sucesso. Nele, recebe convidados e adora falar de assuntos polêmicos. O público enlouquece quando ele começa a debochar dos entrevistados (que nem sempre ficam muito felizes com isso…). Em um dos programas, Lucas resolveu debochar de uma astróloga, Dandara. Acontece que ela não é uma astróloga comum e, como punição, joga uma maldição no apresentador: pelos próximos doze dias, daquele até o dia do aniversário de Lucas, ele despertará com as piores características de cada um dos signos. Compre a partir de R$ 31,36.

4. Normas práticas para a interpretação do mapa astral: uma obra de referência para pensar astrologicamente, por Stephen Arroyo



Stephen Arroyo, considerado por especialistas como o maior astrólogo do século XX, continua a nos brindar com obras que nos ajudam no difícil processo do autoconhecimento, em que a astrologia se torna uma importante ferramenta para a ampliação dos nossos horizontes emocionais, psicológicos e espirituais. Compre a partir de R$ 22,90.

5. A bíblia da astrologia: o guia definitivo do zodíaco, por Judy Hall



Este guia abrangente sobre astrologia tradicional e moderna é um instrumento muito útil e versátil para você se conhecer melhor. O mapa do céu na hora do seu nascimento mostra a sua personalidade única e pode ser um excelente conselheiro no que se refere à sua vida amorosa, profissional e social. Esta "bíblia" contém tudo o que você precisa saber sobre os efeitos da atividade planetária e sua relação com o comportamento humano, a personalidade, a saúde e o karma. Compre a partir de R$ 40,30.

6. Seu horóscopo pessoal para 2021, por Joseph Polansky



Na abertura de cada signo, há um perfil de personalidade minucioso, e ele é seguido de orientações específicas, indicando as tendências astrais mensais, mostrando a direção mais adequada para cada trânsito astrológico. Além de esboçar os traços gerais do seu caráter e as tendências básicas em sua vida, este livro vai ensiná­-lo a fazer uso das influências planetárias para aproveitar ao máximo o novo ano. Compre a partir de R$ 24,00.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.