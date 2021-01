Lua Nova de janeiro de 2021 traz mês com crises e bom para o amor

Temos a primeira Lua Nova de 2021. A Lua Nova de janeiro de 2021 começa na madrugada do dia 13, às 2h do horário de Brasília, e traz previsões até o dia 11/02, quando ocorre a próxima Lua Nova.

As previsões da Lua Nova de janeiro de 2021 pode ter efeitos pessoais, ativando uma Casa do seu mapa astral, e também coletivos, onde todos podemos sentir de alguma forma.

No contexto coletivo, temos um dos períodos mais agitados de 2021 no Brasil e no mundo. É bom lembrar que o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assume nesta lunação.

No nosso país, os desafios podem envolver o setor de comunicações e também de saúde, possivelmente com as novidades ligadas a logística necessária para se iniciar um grande esquema de vacinação contra o COVID-19.

A Lua Nova de janeiro de 2021 e a sua vida

No mês lunar que começa no dia da Lua Nova de janeiro, você vai precisar ativar atributos de foco, planejamento, seriedade, responsabilidade e decisões nos temas tocados pela Lua Nova que será em Capricórnio.

Use sua intuição e sua criatividade para mesclar os significados do signo de Capricórnio com as temáticas próprias do seu Ascendente neste mês.

Ascendente em Áries: total gás no âmbito profissional, projeção, realizações, com muito mais chance de destaque para quem tem Ascendente em Áries. Temáticas ligadas a objetivos maiores, realizações e vocação. A Casa tocada pela lunação rege um dos pais, podendo trazer acontecimentos importantes para eles ou ligados a eles.

Ascendente em Touro: tende a haver ativações ligadas a ensino à distância, especializações, estudos para quem tem Ascendente em Touro. Também podem ser questões filosóficas e de ampliação de visão. E um terceiro grupo são as aspirações, bem como viagens e contatos com o Exterior. Pode haver um toque de entusiasmo e busca por novos horizontes neste mês.

Ascendente em Gêmeos: podem surgir temáticas ligadas ao dinheiro do outro ou dinheiro em sociedade com outras pessoas para quem tem Ascendente em Gêmeos. Finanças vai ser algo importante. Além disso, temáticas ligadas a sexualidade, sentimentos profundos, intimidade, cirurgias, finais de ciclo, renascimentos, crises ou transformações.

Ascendente em Câncer: a área de reflexão e acontecimentos vai ser a das parcerias e relações. Este é um mês bem relacional para quem tem Ascendente em Câncer. Vai ser um assunto para se pensar e também para agir. Para quem é comprometido, também pode haver fatos e projetos novos para o parceiro e/ou para a própria parceria. E novos movimentos afetivos podem começar para pessoas solteiras.

Ascendente em Leão: mês de muito trabalho, com aperfeiçoamentos e tarefas para desempenhar. Os cuidados com a saúde estão com sinal verde, como marcar consulta, realizar exames, melhorar a alimentação e regularizar a rotina de quem tem Ascendente em Leão.

Ascendente em Virgem: se você é pai/mãe, seus filhos vão estar em um momento mais vitalizado ou com maior visibilidade. Quem tem Ascendente em Virgem pode se voltar mais para o seu lazer e para aquilo que você que te dá prazer. Destaque para o amor, seja para solteiros ou comprometidos. A sua criatividade também pode estar mais desperta. Para quem faz uso profissional dela, como artistas, é um período positivo para expor seu trabalho para o mundo.

Ascendente em Libra: o foco vai estar na sua família, vida pessoal, casa, lar, bem como ter um tempo para si mesmo e para os seus. Quem tem Ascendente em Libra pode curtir um pouco a sua privacidade durante a fase da Lua Nova de janeiro de 2021. Assuntos emocionais e ligados a rever o passado vão emergir mais. Assuntos ligados a bens imóveis podem surgir.

Ascendente em Escorpião: mês bastante baseado em comunicações, ideias e trocas. Plano mental muito ativo, favorecendo escrever, falar, gravar vídeos, fazer postagens, dar cursos ou participar deles para quem tem Ascendente em Escorpião. Importância também em temas ligados a vizinhança, circulação, viagens curtas e também contato com parentes e irmãos.

Ascendente em Sagitário: os assuntos práticos, financeiros, é que ficam realçados para quem tem Ascendente em Sagitário, por exemplo, como ganhar e gastar dinheiro. Se você é autônomo e/ou depende de comissão, pode focar em como ter mais clientes. Se você tem um emprego, pode se mobilizar sobre como gerar melhores resultados para si mesmo e/ou para a empresa.

Ascendente em Capricórnio: este mês marca um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade, sobre a qual você tende a ter mais clareza. Colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si mesmo vai ser algo bem importante para quem tem Ascendente em Capricórnio. Seu brilho pessoal também vai ficar maior. Um novo ânimo começa agora.

Ascendente em Aquário: podem ser acionadas seu mundo particular, psíquico e espiritual, bem como influências inconscientes. Lidar com o tema da solidão ou de estar na própria companhia vai ser destaque para quem tem Ascendente em Aquário. Meditar é uma boa dica, bem como fazer planejamentos de algo gestado e ações de bastidores. Ajudar outras pessoas ou precisar de apoio também pode ocorrer. Bom momento para retiros, trabalhos espirituais e meditação.

Ascendente em Peixes: mês com importância de grupos, amigos, amizades, trocas, bem como participação no âmbito coletivo. Momento bastante focado em projetos para o futuro, seja com ideias ou execução, para quem tem Ascendente em Peixes.

A Lua Nova de janeiro para o coletivo

O intenso Escorpião ocupa o Ascendente do mapa astral da Lua Nova de janeiro de 2021. Isto mostra que podemos estar às voltas com limpezas, resoluções e intensidade. Este está longe de ser um mês morno ou calmo.. Escorpião também pode destacar sexualidade.

Para o coletivo, Escorpião pode trazer crises e mortes numerosas (importante destacar que vivemos uma pandemia mundial), mas também necessidade de ação, já que Marte é um dos corregentes de Escorpião, está ligado a isto.

Trabalho e saúde nesta lunação

Marte e Urano estão conjuntos na Casa 6, da saúde, cotidiano e trabalho. Esta, literalmente, dupla dinâmica traz muito movimento para todos estes assuntos, agitando o cotidiano e o dia a dia. Do lado positivo, novos trabalhos podem surgir, bem como novos hábitos e coisas que participem da vida diária.

Mas Marte/Urano também pode ser súbito para a saúde de muitas pessoas, com maior propensão a infartos, derrames, acidentes ou sustos.

Uma boa ideia para canalizar melhor esta energia é atividade física, mas sem exageros e com atenção, como, por exemplo, pedalar para espairecer a cabeça (com segurança e sem aglomeração!). Nas ruas, vai ser preciso tomar cuidado. E vai ser muito importante controlar a ansiedade, pois ela é uma grande causadora de problemas de saúde e de acidentes.

Outro ponto importante é que que Marte está conjunto a Urano e em tensão com Saturno, Júpiter e Mercúrio. Uma das maneiras que isto pode aparecer é sentir-se dividido entre novas direções para sair da acomodação, mas ainda ter resistências e/ou travas, se sentindo puxado(a) por dois lados diferentes.

Muita ênfase nas comunicações, notícias e discussões

Mercúrio, Júpiter e Saturno também ocupam a Casa 3, das comunicações, no Mapa da Lua Nova de janeiro de 2021. Como estão em desafio com Marte e Urano, pode-se esperar que este seja um mês de polêmicas, discussões e debates.

Todavia, deve-se destacar o fato de os três planetas estarem em Aquário, signo com o qual tanto Mercúrio como Saturno são afinados. Novas ideias, tecnologias e tendências surgem. Particularmente, novas soluções ligadas a vacinas e a questão, no nosso país de dimensões continentais, da complexidade de organizar e criar uma logística de transporte e distribuição (Casa 3).

A Casa 3 cheia, com um recorde de 6 dos 10 planetas inseridos nela, contudo, é o setor de “vamos trocar ideias para dar um jeito”. Mas não se espere sempre consensos, pois planetas ali estão envolvidos em aspectos de divergências. É também ligada a comunicados e notícias, que vão ser numerosos durante toda esta lunação, em todos os temas.

Destaca conhecimento, informação, cursos, comunicações, notícias, enfim todo o plano mental e de trocas, e isto é algo que pode ser aproveitado positivamente. A palavra, um dos temas desta Casa, pode ter poder para curar, destruir, incentivar ou derrubar. Assim, escolha como irá proferi-la, e, igualmente, filtrá-la e processá-la.

Tocando alarmes no âmbito coletivo e na vida pessoal

Outro fator é que no Mapa Astral da Lua Nova de janeiro de 2021 estão, justamente, o Sol e a Lua, as vedetes de um mapa de Lua Nova, ambos conjuntos a Plutão. Capricórnio e nem Escorpião, que ocupa o Ascendente, são signos para brincadeiras, e, em especial, em uma conjunção dos luminares com Plutão, um planeta altamente crítico. Assim, não há dúvidas de que o momento coletivo, até meados de janeiro, é de grande crise, tocando diversos alarmes no mundo todo.

No Brasil, nas imediações da Lua Nova, uma grande montadora de automóveis anunciou a retirada de todas as fábricas e operações no Brasil. Mais do que uma notícia de desemprego, que já não é fácil no contexto de pandemia, pois uma empresa deste porte gera vários empregos diretos e indiretos, a questão aciona temas de Capricórnio, que tem a ver com entendimento do que esta realidade significa (uma grande montadora indo embora) e de novas ações de planejamento.

Na vida pessoal, Sol/Lua/Plutão também podem “tocar o alarme” em alguma questão da sua vida. Por exemplo, muitas pessoas tiveram que deixar seus imóveis alugados em 2020 para voltarem a morar com os pais por conta da recessão gerada pela pandemia, e quem não fez isto antes pode fazer agora. Capricórnio tem a ver com economia e realidade. Nem sempre, porém, a crise se dá em um plano prático, como no exemplo citado, mas pode se dar em um emocional ou outro da vida.

A sensação vai ser de urgência de um melhor enquadramento à realidade (Capricórnio), em um mapa astral muito forte, que mobiliza para novas formas de agir (conjunção de Marte com Urano), mas também, como já foi dito, ainda lindando travas, medos, demoras ou barreiras.

Sol/Lua/Plutão podem trazer notícias impactantes em termos de perdas e situações críticas na pandemia (como foi o caso da finalização de operações da montadora), e, claro, individualmente, pessoas também podem receber comunicados de conhecidos e/ou parentes que faleceram por complicações com COVID-19.

Atenção especial deve ser dada no Brasil à circulação, com risco maior de acidentes de trânsito e problemas em estradas ou, ainda, com greves. A energia deste mapa astral é de grande questionamento, podendo haver protestos. Há potencial para que o cotidiano (Casa 6, onde estão Marte e Urano) possa ser de alguma forma impactado e ter imprevistos.

Do lado positivo, Sol/Lua/Plutão, para quem estiver aberto e maduro (Capricórnio) pode ajuda na procura por terapias e processos de cura internos para assumir novas direções na vida (Marte/Urano), finalizando etapas e deixando o passado para trás (Escorpião no Ascendente).

Amor e finanças nesta lunação

Em um mapa de Lua Nova de alta voltagem, como você já deve ter se percebido, Vênus, o planeta das relações, finanças e amor, conseguiu passar incólume, colocado na Casa 2, a própria Casa das finanças, e em aspecto harmonioso com Marte/Urano. Assim, para diversos setores, muita coisa economicamente vai funcionar e a criatividade uraniana pode ajudar a fomentar vendas e negócios.

No amor, este é um mês auspicioso para pessoas solteiras conhecerem pessoas com pretensão de compromisso, já que os signos do elemento Terra, o mais estável de todos, estão em destaque na seara afetiva. Podem aparecer pessoas diferentes do imaginado e com quem possa haver uma boa química. Para quem esté em um compromisso sério, o mapa sugere buscar um pouco de novidade e quebra na rotina. Esta quebra de rotina, aliás, vai ser importante para todos, ajudando até a relaxar e ver assuntos com outra perspectiva.

