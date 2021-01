Previsões astrológicas de 11 a 17 de janeiro de 2021

O céu astrológico coletivo desta semana está quente e perigoso. Há chance de acidentes e acontecimentos surpreendentes – o que vai se estender até o final de janeiro -, mas também boas oportunidades e entendimento nos relacionamentos afetivos e comerciais.

As previsões de 11 a 17 de janeiro foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Sol em conjunção com Plutão: crises e transformações

O Sol faz conjunção com Plutão ao longo de toda a semana, com o aspecto exato na quinta-feira (14). Este encontro tem múltiplas formas se manifestar. Observe como pode acontecer no mundo, ao seu redor e para você mesmo(a).

Chance de tomar consciência do que não está bem. Pode-se falar, portanto, em potencial de crises.

Tudo o que dependa de aprofundar e lidar com a verdade está favorecido, mas tem de haver abertura para isto. Assim, processos terapêuticos e de cura e de finalização e transformação estão altamente favorecidos.

Potencial de aumento de notícias de perdas e mortes no âmbito coletivo, o que, claro, tem a ver diretamente com o Covid-19.

A conjunção vai ficar marcada no mapa da Lua Nova de quarta-feira (13), por isso as previsões se extendem para um mês, tempo de duração de uma lunação.

Aumento de intensidade, o que tanto tem a ver com garra, vontade e paixão, mas também com a emergência de comportamentos que possam ser mais obsessivos.

Tenha atenção se achar que pode estar exagerando algo.

Incremento de disputas de poder, seja no âmbito coletivo ou pessoal.

Atenção para riscos. Atos de violência podem acontecer em várias partes do mundo.

Os fortes aspectos de Marte no primeiro mês de 2021

Outro aspecto bem importante na semana é a quadratura Marte-Saturno, presente desde a semana anterior, e que atravessa esta e a próxima semana também. O aspecto exato ocorre na quarta-feira (13).

Este contato já tinha começado quando houve a invasão no Congresso dos Estados Unidos. Uma de suas manifestações é a de disputa com autoridades, que foi o que ocorreu. A interação entre Marte e Saturno é conhecida, desde a Astrologia antiga, como dada a atos de violência, e, neste caso, ocorre em signos do ritmo fixo, o mais tendente a teimosia.

Marte na sua vida

Se há alguma situação empacada na sua vida, como uma recente separação ocorrida por um impasse entre duas pessoas, é pouco provável que isto mude neste momento.

A quadratura também sinaliza aumento de empecilhos em relação a ações e, por isso, pode ocorrer maior lentidão do que poderia ser mais rápido.

Marte-Saturno em tensão requer paciência.

Costuma haver sobrecarga de tarefas e responsabilidades, o que pode gerar maior cansaço.

Há possibilidade de ficarmos mais briguentos também, não raro com conflitos com empresas e serviços.

Acontecimentos surpreendentes e acidentes até o fim de janeiro

Porém, este não é o único aspecto importante de Marte. A partir de domingo (14), mas podendo ser sentido antes, Marte fica conjunto a Urano até o final de janeiro. A combinação destes dois planetas é altamente imprevisível, com possibilidade de aumento de acidentes e acontecimentos inesperados, seja no âmbito coletivo ou pessoal.

Pode existir, também, forte anseio de libertação, que é típico de Urano. Contudo, a tensão de Marte com Saturno pode indicar, para algumas pessoas, amarras que ainda possam prendê-las, ou uma estrutura que pode ter de ser deixada para trás para que haja libertação.

Até o final de janeiro, há risco aumentado de acidentes, individuais e coletivos. Evite situações arriscadas. Esta conjunção também reforça a impaciência e a intolerância em circunstâncias em que se possa ter chegado a um limite. Contextos podem mudar de uma hora para a outra.

Mercúrio conjunto a Saturno e Júpiter: mudanças de última hora

Mercúrio fica conjunto a Saturno e Júpiter nesta semana, dois planetas muito diferentes. Saturno pende para responsabilidades, enquanto Júpiter puxa para a expansão. É isto que vai estar no nosso plano mental, regido por Mercúrio. Desde o final de 2020, quando Júpiter e Saturno ficaram conjuntos, o que só ocorre a cada 20 anos, temos pensando em para onde queremos direcionar esforços a fim de atingir um novo patamar de expansão, e nossa mente vai estar muito focada nisso por estes dias.

Além disso, Mercúrio quadra Urano, trazendo boa dose de imprevisibilidade para o dia a dia, como reuniões online de última hora e mudança de planos. A semana tende, portanto, a ser agitada, sobrecarregada e corrida. No âmbito coletivo, podem surgir notícias que pegam de surpresa e há forte clima de polêmicas e contestação.

É bom lembrar que esta semana é, também, a da única quadratura exata em 2021 entre Júpiter e Urano, em 17/01, mostrando um momento em que, apesar da chegada das vacinas em vários lugares, a pandemia se encontra em fase de explosão descontrolada, com o aumento de casos em várias partes do Brasil e do mundo.

Vênus traz boas notícias nas previsões de 11 a 17 de janeiro

Em uma semana em que vários planetas estão em aspectos mais intensos ou mesmo desafiadores, Vênus vai seguir bem. Até quarta-feira (13), faz um sextil com Marte, fomentando química e atração, e impulsionando finanças e negócios. É um contato muito bom para as relações afetivas e, nas interações em geral, traz um estilo mais direto e espontâneo.

E Vênus ainda faz um trígono com Urano nesta semana, trazendo chance de renovação e novidades para a área afetiva. No caso de solteiros, pode haver a possibilidade de se conhecer alguém que normalmente talvez não fosse cogitado ou que tenha alguma diferença (seja bem mais novo, mais velho ou venha de outras experiências).

No caso de comprometidos, o aspecto pode favorecer a quebra de rotina e as surpresas. Também na vida social pode haver ótimos encontros, como uma reunião virtual entre amigos para atualizar o papo. A semana, aliás, vai pedir isto, rompimento da rotina.

Nas finanças, potencial favorável de oportunidades e negócios de última hora. Muito bom também para renovar o visual, seja da casa, do home office ou a própria aparência pessoal.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]