Como funciona um planner astrológico

A Astrologia é uma das ferramentas mais úteis para navegar os eventos da vida. E quanto mais você souber como ela funciona com você e para você, mais capacidade de fazer uso dos seus recursos terá. O planner astrológico pode te ajudar muito nisso!

No Mapa Astral natal – aquele que calculamos com a data, hora e cidade de nascimento –, temos recursos com os quais nascemos: onde somos mais vulneráveis, onde somos mais fortes, onde corremos riscos de sabotarmos os nossos próprios objetivos.

Também de que forma o valor que acreditamos ter determina quanto ganhamos e a forma como os outros nos tratam, e quanto dos nossos pais levamos pros nossos relacionamentos atuais, entre outras coisas.

Mas a Astrologia é uma ferramenta tão rica e vasta que sua utilidade não para por aí. No dia a dia, ela nos indica a energia predominante no céu do momento, nos ajudando a escolher caminhos que nos beneficiam e evitar possíveis armadilhas.

No entanto, assim como cada um de nós tem sua própria impressão digital, todo mapa é diferente. E mesmo no caso de pessoas que nasceram na mesma data, hora e cidade exatas, cada um viverá as experiências do mapa de maneira diferente a nível subjetivo.

Existe uma ferramenta interessante que pode ajudar você a aproveitar ao máximo os recursos da Astrologia: um planner astrológico!

O que é um planner astrológico

Um planner astrológico trará as previsões diárias coletivas de forma resumida e, em cada dia, um espaço para você tomar nota das experiências que viveu. Ao registrar os eventos do dia, pergunte-se:

Essas experiências estão associadas de alguma forma à energia descrita para aquele momento?

Como o que foi descrito se manifestou em sua vida: a nível concreto (como um evento) ou a nível subjetivo (como uma emoção ou atitude)?

Se você conhecer o seu mapa natal, veja se algum planeta no céu fez contato com algum ponto ou planeta do seu mapa. Se tiver feito, tome nota e marque se você sentiu a energia do dia com mais força ou se foi indiferente.

Ao longo do ano, você irá coletando informações sobre como a Astrologia funciona para você, de acordo com o seu mapa. Com isso, quaisquer previsões, mesmo as mais genéricas, poderão ser melhor entendidas e aproveitadas por você, porque você não só aprendeu a se conhecer com o uso do planner, como descobriu como os símbolos astrológicos se manifestam para você.

Por que ter um planner astrológico?

A Astrologia é, de muitas formas, um reflexo da nossa vida. Vários trânsitos ocorrem várias vezes ao longo do ano. Por exemplo, Mercúrio fica retrógrado por pelo menos três semanas todos os anos.

Neste período, Mercúrio entrará em contato com um ou mais planetas no céu pelo menos três vezes: a primeira quando está em seu movimento normal, a segunda quando estiver em seu movimento retrógrado, e a terceira quando reassumir seu movimento direto.

Isso significa que estes contatos de Mercúrio serão uma história que se desenrolará ao longo de um período de 4 a 6 semanas. E você só poderá aproveitar – ou se proteger – adequadamente daquela energia se tiver um registro dos eventos ocorridos em cada uma daquelas etapas.

Digamos, por exemplo, que em seu movimento direto, Mercúrio faz um trígono com Saturno, e neste dia você decide ter uma conversa com seu chefe sobre sua posição profissional e seu salário, já que a energia do dia favorecia esse movimento.

A conversa vai bem e seu chefe te promete tanto a promoção quanto o aumento de salário. Daí Mercúrio fica retrógrado e faz novamente um contato com Saturno.

Um bom planner astrológico te indicará que aquele é o segundo contato entre aqueles dois planetas e que para você saber o que rolará naquele segundo contato, deve se referir ao dia em que houve o primeiro contato.Isto porque este segundo contato, considerando que Mercúrio está retrógrado, indica uma continuação do assunto iniciado anteriormente.

Se você não tiver um planner para registrar o que ocorreu no primeiro encontro, não terá como se preparar para este novo desenvolvimento. Assim, quando seu chefe te falar, por exemplo, que o prometido precisa ser adiado ou suspendido por tempo indeterminado, você não estará preparado com fatos e argumentos para defender aquilo que deseja e merece.

E aqui estamos falando apenas de trânsitos de planetas rápidos, que não causam eventos maiores em nossas vidas. Mas assim como Mercúrio fica retrógrado, planetas mais lentos, como Saturno, Urano, Netuno e Plutão também ficam. E quando eles entram em contato com outros planetas mais de uma vez no ano, isso indica o desenrolar de eventos, muitas vezes sobre períodos muito mais amplos.

Quadraturas de 2021

Em 2021, por exemplo, teremos três quadraturas ao longo do ano entre Saturno e Urano, que fala de restruturação, conflito e necessidade de atualização das nossas tradições e paradigmas. Essas quadraturas serão super importantes, tanto a nível pessoal como a nível coletivo.

E como Saturno e Urano farão três contatos ao longo do ano, estamos falando de uma história com início no primeiro encontro (dia 17/2), apresenta desenvolvimentos no segundo encontro (em 14/6), mas que não finaliza até 24/12, quando ocorre o último encontro entre eles. Se você não souber o que rolou no primeiro encontro, seja bom ou ruim, como poderá se preparar para maximizar os benefícios e minimizar dificuldades dos encontros seguintes?

Por fim, se você ainda precisa de alguma outra razão para ter um planner astrológico, pense que a cada anotação que você faz de experiências vividas e as associa com eventos astrológicos mencionados no planner, você aprende não somente sobre si próprio, mas vai aprendendo Astrologia na prática, que é onde ela realmente pode ser útil e onde ela pode te ajudar a promover grandes transformações.

Além, é claro, de ir registrando a história da sua vida, separada por capítulos astrológicos. Imagina daqui a 2, 3 ou 5 anos poder olhar para trás, quando um trânsito deste momento se repetir, poder ver o que ocorreu na sua vida e ter a capacidade de estimar antecipadamente o que está por vir?

Isso sim é o que eu chamo de poder!

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

[email protected]