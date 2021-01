Menos ansiedade em 2021: dicas do seu Ano Pessoal

Cada ano de nossa vida é marcado por uma simbologia numérica, que nos mostra os detalhes que marcarão este período. Mas, muitas vezes, nós buscamos situações opostas as que estão propícias para o atual momento, o que nos leva a desenvolver ansiedade. Mas, quem aí quer ter menos ansiedade em 2021?

Isto acontece porque muitas pessoas não aceitam os tipos de desafios, oportunidades e aprendizados do respectivo Ano Pessoal em que se encontram.

Essa negação e essa resistência aos tipos de experiências mais favoráveis ao nosso crescimento geram uma incômoda ansiedade. Porque insistimos por obter e viver algo oposto ao que se apresenta como apropriado ao ano que estamos. Vamos diminuir a ansiedade em 2021!

Uma pessoa que se encontra no Ano Pessoal 9, por exemplo, se sente ansiosa quando procura iniciar novos projetos e se depara com a necessidade de concluir vários deles.

Outra, num Ano Pessoal 5, por querer tranquilidade e segurança, se deparará com a ansiedade de evitar as crises que propiciarão as oportunidades de empreender as enriquecedoras e necessárias mudanças para esta época de sua vida.

Quanto mais nós resistimos aos específicos eventos compatíveis com nosso Ano Pessoal, mais sofremos a angústia que a ansiedade gera.

Daí a importância de nos propormos a estipular metas de janeiro a dezembro que condizem com o nosso Ano Pessoal. Porque, dessa forma, estaremos em harmonia com nosso processo evolutivo de desenvolvimento pessoal.

Para confirmar qual o seu Ano Pessoal em 2021, é só incluir seu nome completo e data de nascimento aqui

Então, se você está:

NO ANO PESSOAL 1

Não espere um ritmo lento e tranquilo para este ano. Porque esta época demandará muito dinamismo, vitalidade e coragem para iniciar novos projetos e renovar sua vida.

NO ANO PESSOAL 2

Não queira acelerar as coisas e se dispor a assumir inúmeros desafios. O momento pede mais calma, diminuição do pique no dia-a-dia, a fim de desenvolver a serenidade e a sensibilidade para resolver os conflitos e divergências deste período.

NO ANO PESSOAL 3

Não resista às oportunidades de maior sociabilidade. Através dos contatos sociais e de um maior desenvolvimento de suas habilidades comunicativas, você terá muito prazer e crescimento em sua vida.

NO ANO PESSOAL 4

Não evite as responsabilidades familiares e profissionais. Por meio delas, você reestruturará as suas bases na vida e alcançará maior estabilidade.

NO ANO PESSOAL 5

Não fuja às oportunidades de mudanças. Abrace as crises e esteja aberto às possibilidades de mudar, viajar e se expandir, ampliando sua visão de mundo.

NO ANO PESSOAL 6

Em vez de evitar os conflitos, principalmente familiares, reconheça que sua atuação diplomática e compassiva criará uma maior paz, harmonia e união nos seus relacionamentos.

NO ANO PESSOAL 7

Não acelere seu ritmo e nem se concentre excessivamente nos assuntos materiais e externos. É um momento para você refletir mais, ter mais tempo para si e se conhecer melhor.

NO ANO PESSOAL 8

Não sabote as oportunidades de sucesso e reconhecimento. Assuma suas ambições, lide diretamente com os assuntos financeiros e se concentre no que poderá realizar neste período.

NO ANO PESSOAL 9

Não resista a desenvolver o desapego, o desprendimento. Reconheça que você não tem controle sobre os processos de fim de ciclos. Finalize determinadas pendências e se abra para uma vida nova. Isso vai diminuir bastante sua ansiedade em 2021.

Quando aceitamos, compreendemos e seguimos o ritmo e as específicas oportunidades de nosso Ano Pessoal, nós damos adeus à ansiedade assim como nos despedimos de um ano que chega ao fim.

Yub Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

[email protected]