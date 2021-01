Detox de Ano Novo: dicas para um organismo saudável depois da farra

Exagerou na comida ou na bebida durante as festas de fim de ano? Se o seu corpo está pedindo socorro, você está com olheiras, rosto cansado, pernas e barriga inchadas, chegou a hora de limpar o organismo com um detox de Ano Novo.

Depois da farra, é importante recarregar as energias neste início de 2021 e fazer um carinho ao corpo, dando os nutrientes que ele precisa para ter mais saúde e energia.

Uma boa maneira de ajudar você a voltar à rotina com muita disposição é por meio de uma alimentação conhecida como detox.

Confira a abaixo orientações para um detox de Ano Novo com duração de uma semana:

1 – Ao acordar, esprema um limão em um copo d’água e tome ainda em jejum. Depois disso, aguarde 40 minutos até tomar o café da manhã. Essa receita milenar ajuda a limpar o organismo.

2 – Tenha todos os sabores nas refeições: doce, salgado, picante, azedo, ácido e amargo. Alguns exemplos:

Doce: arroz (de preferência integral) com amêndoas.

Picante: lentilha verde temperada com cominho e gengibre, ou salada de tomate com rúcula.

Amargo: creme de espinafre.

Sobremesa ácida: abacaxi.

3 – Prepare os alimentos no máximo quatro horas antes de comê-los. Isso vai deixar a comida mais fresca.

4 – Consuma também:

Frutas frescas como maçã, mamão, pera, laranja-lima, limão, ameixa, pêssegos. Evite banana, abacate e caqui.

Grãos integrais como macarrão, arroz, lentilha vermelha, lentilha verde e ervilha partida.

Folhas como rúcula, alface e agrião (temperadas com sal e limão).

Legumes cozidos como abobrinha, abóbora, chuchu, inhame, beterraba, cenoura e espinafre.

5 – Use temperos como gengibre, hortelã, coentro, cominho, cravo e canela.

6 – Beba chás mornos e não tome nada gelado.

7 – Coma a cada 3 horas.

Depois de investir nessas dicas, tome um banho relaxante e curta uma boa noite de sono. Seu corpo agradece.

Laura Pires

Terapeuta com especialização em herbologia, nutrição e culinária ayurvédica pela International Academy of Ayurveda.

[email protected]