Previsão astrológica para a primeira semana de janeiro de 2021

Primeira semana de janeiro de 2021 chega agitada, pedindo cautela com palavras e agressividade, mas com chance de bons negócios e química no amor.

Veja o que esperar nas previsões astrológicas para o período de 4 a 10 de janeiro de 2021, semana em que três planetas vão mudar de signo!

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Semana começa com Sol e Netuno em bom aspecto

Ao longo da semana, o Sol faz um aspecto fluente com Netuno, que amplia a inspiração, criatividade e empatia. A recomendação é “seguir o fluxo” e se abrir para as coincidências, as pistas e os sonhos. O aspecto ocorre exato na sexta-feira (08) e favorece todo tipo de terapia holística, bem como meditações e visualizações. Eis uma ótima forma de começar a primeira semana do ano.

Segunda: começa a quadratura Marte-Saturno

Nesta segunda, dia 4 de janeiro, começa a quadratura Marte-Saturno que inaugura três semanas em que pode haver mais conflitos, obstáculos e agressividade – vai até 21/01.

A difícil quadratura de Marte com Saturno pode aumentar a resistência e teimosia, podendo não ajudar na conciliação de determinadas situações que já estejam em divergência, como um término de relacionamento recente.

No âmbito coletivo, a quadratura traz tendência de atos fortemente repressivos e disputas acirradas. É um contato bem agressivo. Além disso, é um aspecto que vai exigir muita resistência e persistência, pois vai ser mais comum encontrar obstáculos e demoras a ações que se queira empreender.

Quarta-feira: Mercúrio em tensão com Marte

Mercúrio vai bater recorde de contatos nesta semana. Até quarta-feira (06), vai estar em conjunção com Plutão, e, de quarta-feira em diante (06), podendo ser sentido até antes, em aspecto de tensão com Marte. Veja as manifestações que podem ocorrer a partir destes trânsitos – lembrando que nem tudo precisa acontecer na sua vida, já que se fala de tendências.

Verdades cruas sendo reveladas, seja uma notícia ligada a um problema (um diagnóstico médico negativo) e ou a um falecimento.

Tendência a desconfiança, pensamentos mais intensos e obsessivos.

Notícias também intensas no âmbito coletivo.

Palavras com potencial bastante ferino. Mercúrio/Marte fomenta a agressividade verbal e troca de agressões.

Tome cuidado com o que você posta nas redes sociais nesta semana, pois vai ser um período bem quente para polêmicas. Também podem acontecer discussões em lugares como filas.

Risco de acidentes e incêndios. Lembra que no ano passado foi noticiado um acidente fatal com a atriz Naya Rivera em um lago? Pois ocorreu durante a vigência de um aspecto Mercúrio/Marte, como agora. Por isso, esta não é uma semana para correr qualquer tipo de risco. Se, por exemplo, estiver de cabeça quente ou com irritação, tente se acalmar antes de dirigir ou chame um táxi ou aplicativo de carona.

Sabe aquele velho ditado “quem fala o que quer ouve o que não quer”. Pois isto vai se encaixar como uma luva na primeira semana de janeiro.

E outro potencial é muita correria e agitação. Sabe aqueles dias com muitas coisas para fazer, decidir e algumas reuniões de emergência convocadas de última hora? Neste caso, respire fundo e conte até dez.

Quarta: Marte entra em Touro depois de seis meses em Áries

Marte habitualmente passa um mês e meio em cada signo, mas, por causa da retrogradação que ocorreu em 2020, ficou em Áries desde 27/06 do ano passado (muito tempo para seus padrões).

O potente Marte em Áries pode ter gerado mais iniciativa e tomadas de decisões para propiciar começos, mas também mais brigas e/ou atos de individualismo. Foi notável o número de incêndios, algo associado a Marte, em vários meses do segundo semestre de 2020.

A partir de quarta-feira (06), Marte ingressa em Touro. O planeta fica neste signo até o início de março. Marte em Touro, de modo geral, é muito mais lento para tomar decisões e empreender começos, pois Touro pensa e avalia mais.

Todavia, demonstra mais persistência para concretizar um ou dois objetivos traçados. O trânsito também favorece trabalhar por objetivos mais concretos, como fazer mais dinheiro, algo bem taurino.

A única exceção a esta energia mais lenta e conservadora de Marte em Touro deve ser a fase de 14 a 26 de janeiro, quando o encontro do planeta vermelho com Urano vai acelerar muitas coisas e empurrar para mudanças.

No que tange a agressividade, Marte em Touro é menos provocador do que Áries, mas é mais resistente, fixo e teimoso. Sabe aquela frase “dou um boi para não entrar em uma briga, mas uma boiada para não sair”? Expressa bem a teimosia deste posicionamento.

Também vai ser preciso tomar certo cuidado com preguiça, inclusive aquela para malhar e fazer exercícios. Touro vai mais pela “lei do menor esforço”, mas, se isto for bem compreendido e usado, não vai ser prejudicial. Em geral, vamos querer nos espalhar menos e focar mais.

Sexta-feira: Mercúrio entra em Aquário

Mercúrio vem transitando por Capricórnio desde 20/12 e muda de signo na manhã de sexta-feira (08), quando ingressa em Aquário. Em Capricórnio, Mercúrio propicia atmosfera mental mais prática, cautelosa e realista, mas, em alguns momentos, mais pesada e pessimista também.

Em Aquário, signo do elemento Ar, Mercúrio pode “voar mais” mentalmente, porque lida melhor com novas ideias, ângulos e visões. A passagem de Mercúrio por Aquário é considerada auspiciosa por boa parte dos astrólogos, porque o plano mental fica mais ágil, intuitivo, mas sem perder o lado lógico e até científico, que Aquário muito aprecia.

O lado desafiador é que o potente Mercúrio em Aquário é hiper acelerado, então, no coletivo, a tendência é de que as pessoas fiquem mais sujeitas a insônias e agitação mental, por exemplo.

Em 2021, vamos ter um tempo excepcionalmente longo de Mercúrio neste signo em Aquário, por causa da retrogradação que começa no fim deste mês (leia tudo sobre Mercúrio retrógrado em 2021 aqui). Ao invés do trânsito habitual duas semanas, Mercúrio vai ficar em Aquário até 15 de março!

Aproveite a faceta positiva deste trânsito para:

se abrir ao novo

se abrir para o que você pode modernizar no seu dia a dia e na sua vida

entender questões de forma menos apaixonada e mais distanciada

renovar e mudar a forma de enxergar muitos assuntos

começar e ampliar processos mentais e terapias que descolem do passado e tragam novas perspectivas para o futuro.

Sexta: Mercúrio em conjunção com Júpiter e Saturno

A partir de sexta-feira (08), Mercúrio faz conjunção com Júpiter e Saturno, e, a partir de domingo (08), quadra Urano. Esta mistura é confusa por envolver planetas com significados diferentes. Júpiter expande e gera otimismo (algumas vezes, até exagerado). Saturno, por sua vez, contrai e tende ao realismo, mas no seu excesso, ao pessimismo, e Urano pode trazer notícias inesperadas (possivelmente atuando mais na semana que vem).

Com Júpiter e Saturno podemos ter problemas para pensar e resolver, e também sentir que há mais pressão para buscar saídas. Também podemos nos ver muito ocupados.

A semana pode ter preocupações, sobrecargas, mas também saídas e ajudas. E também potencial de que algo que, a princípio, pareça mais duro e/ou realista, possa abrir a sua cabeça de algum modo, se você estiver disposto a mudar a sua mentalidade.

Sexta: Vênus entra em Capricórnio

A partir de sexta-feira (08), Vênus ingressa no ambicioso Capricórnio, ficando neste signo durante todo o restante de janeiro. Trabalhar e se esforçar podem estar em destaque no período, o famoso “é hora de mãos à obra”.

No amor, Vênus em Capricórnio favorece o grupo que busca mais compromisso e estabilidade. Para quem está em um relacionamento sério, é hora de demonstrar amor com gestos concretos, tempo e dedicação, e não apenas com palavras. E, para quem busca um amor, vale sinalizar o que você quer para confirmar se a outra pessoa deseja o mesmo. Se ambos quiserem compromisso capricorniano, vai dar o famoso “match”.

Vênus vai estar em boa sintonia com Marte durante toda a semana, o que conjuga afetividade e química, apreço e atitude. Ótimas notícias para o amor! O mesmo vai valer para as finanças, com chance de fechamento de transações e fechamento de negócios.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]