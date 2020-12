Recomeçar é necessário: antes do próximo passo, reconecte-se com você

Preste atenção nesse ano que passou. Ative a sua intuição. A vida manda sinais. E é só entendendo a natureza que a gente consegue entender um pouco mais o nosso ser. Para, assim, entendermos os ciclos. Os reinícios. A transitoriedade. As transformações. É só voltando à essência que a gente consegue agradecer mesmo diante dos obstáculos e recomeçar.

Cada fim de ano é uma parte de nós que fica. E uma parte de nós que segue. Fazer esse trabalho de autorreflexão nos possibilita saber o que é bom deixar para trás e o que é bom manter.

Que nesse recomeço a gente consiga expandir a nossa consciência para agradecer e dar atenção aos pequenos detalhes da nossa rotina. Porque são essas pequenas ações que mudam a nossa vida a longo prazo.

Essa sequência de pequenos atos nos entrega um futuro que parece distante, mas que está sendo constantemente criado e transformado por cada ação e cada decisão.

Antes de ir para as dicas, dê uma olhada aqui nas previsões para 2021. Entendendo as tendências, você pode refletir sobre os seus desejos e sobre quais atitudes podem ajudar a realizar seus objetivos neste novo ano.

Saia do automático para recomeçar

Sei que às vezes a gente liga um piloto automático e vai acelerando enquanto a vida vai dando sinais pra gente parar. Por isso é tão bom aproveitar o fim de ano para analisar essa realidade.

E também para desligar esse modo automático, porque quando seguimos nele, vamos nos distanciando cada vez mais de nós, sem perceber.

E, assim a gente evita fazer promessas em vão, cobrar de nós o que no fundo não são nossas prioridades, pedir milhões de coisas que na verdade nem queremos de fato ou nos afundar em mudanças que parecem ser inatingíveis.

Força para recomeçar

Repensar a forma de viver é também se conhecer cada vez mais, buscar os sinais que a vida nos manda e estar atento a eles. Para, assim, encontrarmos as respostas que estão o tempo todo, dentro de nós. E de tanta imensidão que somos, encontramos também nesse processo a nossa força interior.

Está em nós a força para mudar o que for necessário e pensar quais são mesmo as mudanças que queremos colocar em prática.

Quais pessoas e situações é melhor deixarmos no passado?

Quais aspectos da nossa existência queremos mudar?

E continuaremos os próximos anos repensando o mundo e repensando a nós, mas com uma consciência bem mais clara de tudo.

Repensar a forma de viver é também se conhecer cada vez mais

Se você refletir a fundo, o mundo externo é como uma ilusão de ótica. A verdade mesmo existe dentro de cada um.

E quando começamos esse processo de autoanálise, de encerramento e início de ciclos, desligamos o piloto automático e nos tornamos realmente donos da nossa realidade. Compreendemos melhor o tempo e o momento.

Mesmo que a gente não encontre todas as respostas imediatamente, é muito importante ter as perguntas. Elas trazem foco. Foco traz disciplina. Disciplina traz mudanças positivas. E a nossa vida muda por completo.

Mensagem de ano novo

Não se cobre. A vida é de quem se redescobre. Às vezes, o caminho que estamos indo não é mais o que nos realiza. Um dia foi. Por isso seguimos em frente e levamos conosco todo o aprendizado.

Obstáculos sempre vão existir. Mas nunca será um motivo para desistir. E se em algum momento tudo parecer muito confuso, não esqueça: “Nada como um dia após o outro. Quem sete vezes cai, levanta oito.” Um ótimo reinício para todos nós!

Foto: Gabi Artz

Gabi Artz

Escritora, fotógrafa e theta healer. Trabalha na criação de projetos que expandem o autoconhecimento e os caminhos possíveis dentro da cura quântica.

[email protected]