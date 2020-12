Como enfrentar a tristeza de final de ano?

Chega dezembro e normalmente bate aquele desespero para fazer tudo! As confraternizações, em 2021, estão sendo preferencialmente online e muitas das compras também, mas os ajustes e desafios da reta final são os mesmos – e todo mundo querer resolver tudo AGORA! E parece que vai acabar o mundo agora que o Natal chegou e o ano vai virar. Aí, de repente, bate aquela tristeza de final de ano.

Sim, eu gosto de final de ano, mas nem sempre foi assim! Gosto da energia de revisar o que funcionou e o que não funcionou para mim, da energia de encerramento e de ordem que essa época tem. Mas nem sempre foi assim…

Eu queria agradar a todos e ir em todas as confraternizações, comprar mil presentes (e me enrolar financeiramente), estar impecável e de roupa nova. Olhar para minha vida de forma bem crítica e ver todas as coisas que não tinha feito, pensar que eu tinha "fracassado" naquele ano, mas prometer: o próximo ia ser diferente! E vou dizer: já virava o ano putassa!

E se eu te disser que:

você pode encontrar as pessoas em qualquer época

pode dar presentes quando bem entender

pode se recusar a ir a festas se não estiver a fim de comparecer

que tudo bem você achar o Natal um porre, estressante ou sentir tristeza de final de ano

que está tudo bem e você fez o que deu esse ano que passou

que você pode se sentir feliz com as coisas que foram boas para você

Acolha a sua tristeza de final de ano

Aproveite essa energia de final de ano e faça uma boa arrumação, descarte de tudo o que não serve mais, se desapegue de objetos, coisas e lembranças nocivas (eu sempre faço a lista dos ressentimentos e descarto depois). Busque atividades que você goste e te deixem confortável.

Se for fazer as famosas resoluções de 2021, antes de mais nada, fique sozinha (o) e, então:

escreva tudo o que você lembrar de bom que fez e aconteceu em 2019. Seja grata (o)!

depois faça sua lista de metas

respire fundo

coloque a mão no seu coração e se pergunte em voz alta para cada item da lista: isso vai me fazer feliz ? Por que isso me faz feliz? Isso é para mim?

? Por que isso me faz feliz? Isso é para mim? se a resposta não for um SIM bem forte, repense ou descarte!

Eu te convido, nesse final de ano, a olhar o que é realmente importante para você (não para a sua família, para a sociedade ou qualquer outra coisa) e perceber que você pode aliviar a carga e ficar somente com o que é seu!

Te convido a aceitar e acolher o que você sente nessa época, a acolher sua tristeza de final de ano, sem julgar seus sentimentos! E, claro, lembrar que são só alguns dias e que logo eles passam!

Se preciso, procure ajuda e apoio!

Aline Lang

Aline Lang é formada em Theta Healing (DNA Básico, DNA Avançado e Aprofundando no Digging); especializações em Manifestação e Abundancia, Alma Gêmea, Ritmo e Peso Perfeito, Theta – Reiki nível I, II, III e mestre, Regressão terapêutica.

[email protected]