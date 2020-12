Na noite da Virada costumamos refletir sobre o que vivemos e nos prepararmos para a nova fase com Rituais de Ano Novo. Também fazemos um balanço do que fizemos de bom e dos nossos desejos para o próximo ano. Agradecemos o que foi positivo e tentamos nos livrar de vez do que foi ruim.

Com a chegada do dia 31 de dezembro, nos preparamos para mentalizar o que há de melhor. Seja pelas superstições, cores de roupa, comidas ou hábitos, são muitos os nossos rituais.

Nessa hora, a natureza sempre pode ajudar, com a energia da terra e das plantas, da água, do fogo e do ar. Você pode utilizar os óleos essenciais e praticar a Aromaterapia tradicional ou apenas usar as essências, trabalhando a parte energética. De todo modo, esse ritual faz toda a diferença na noite de Réveillon.

Além disso, não deixe de conferir aqui as previsões para 2021 – sabendo disso, você tem o poder de fazer melhores escolhas.

Purificação da negatividade e limpeza para o ano novo

Esquente quantidade de água suficiente para cobrir seus pés, quase no ponto de fervura. Despeje a água num recipiente adequado (pode ser uma bacia ou um balde) e espere a temperatura ficar suportável.

Depois disso, pingue sete gotas de óleo essencial de Eucalipto ou, se preferir, de essência de Eucalipto.

Mergulhe seus pés na água e fique refletindo em silêncio por alguns minutos, dando adeus a tudo de ruim e agradecendo as lições que os obstáculos puderam te ensinar.

Procure libertar-se de mágoas, raiva e rancor. Quando sentir que já ficou tempo suficiente, seque os pés numa toalha e despeje a água no jardim ou em água corrente.

Esse banho irá purificar as energias negativas, limpar sua aura e amenizar o cansaço.

Banho de amor

Esquente dois litros de água, e deixe a temperatura ficar ideal para utilizá-la no banho.

Pingue 6 gotas de óleo de ylang-ylang ou 3 gotas de essência de rosas e 3 de essência de jasmim. Agradeça por todo o amor que tem em sua vida.

Não só o amor de seu par, mas também o amor de seus pais, filhos, irmãos, amigos, família e, principalmente o amor-próprio.

Caso esteja só, mentalize o amor que você quer encontrar e peça que ele chegue em sua vida. Despeje esse banho mentalizando muito amor, paixão, união, harmonia e tudo o que você quiser para você no Ano Novo.

Prosperidade

Acenda velas na mesa da ceia, sempre se preocupando com a segurança das crianças ou animais de estimação, que podem querer mexer com o fogo. Se for passar as festas fora de casa, acenda velas enquanto se prepara para sair.

Recomendo velas de laranja, canela e/ou mel. Acenda a(s) vela(s) e pense em toda a prosperidade que teve neste ano. Agradeça por tudo o que tem (mesmo que ainda esteja longe do ideal) e mentalize prosperidade, desenvolvimento e progresso para o próximo ano.

Que você caminhe cada vez mais em direção à realização profissional e financeira!

Esta é uma maneira simples, rápida e em conta de fazer um ritual especial para a passagem de ano, trabalhando a espiritualidade, limpeza, amor e prosperidade. Feliz Ano Novo!

