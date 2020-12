Horóscopo mensal: as previsões para os signos em janeiro de 2021

Este novo ano será bem diferente de 2020. 2021 é um ano aquariano e uraniano, o que significa um período de muitas mudanças, aberturas para novidades, assuntos incomuns, movimentos e expansão. E isso já começa em janeiro.

A seguir, veja o que as previsões para o seu signo neste primeiro mês do ano. Lembrando que, pelas regras dos horóscopos, as previsões são mais marcantes para quem tem o Ascendente no signo, e secundariamente para quem tem o Sol no signo. Por isso, aproveite e leia os dois!

Não sabe qual é o seu Ascendente? Faça o seu Mapa Astral e descubra esse e outros pontos que ajudam a entender melhor a sua personalidade.

Áries

A marca registrada do primeiro mês do ano de 2021 é a entrada do planeta Marte em seu setor associado aos bens materiais, o que traz algumas boas notícias e outras nem tanto – mas tudo perfeitamente administrável.

Se por um lado você vai sentir mais disposição para batalhar por dinheiro, por outro é bem provável que se veja em situações de conflito com os outros por causa disso, devendo tomar especial cuidado com os dias 7, 14, 21 e 29, quando as tensões lunares intensificam a predisposição a brigas por causa de dinheiro.

O Sol transita entre as casas da carreira e dos projetos futuros, de modo que o mês que tende a ser visto como de férias pela maioria das pessoas será, para você, um momento de planejamentos importantes.

Não apenas em janeiro, mas ao longo de todo o ano (veja aqui as previsões para Áries em 2021), os planetas Júpiter e Saturno favorecerão a proximidade com amizades que podem ser especialmente úteis para você, e vice-versa. Um ajuda o outro, configurando um ciclo positivo para selecionar bem as amizades.

Amigos críticos – porém sábios, ouça-os! – se aproximam de você por volta do dia 24. Em seguida, se avizinham os amigos generosos e que oferecem oportunidades preciosas, por volta do dia 29. Estes últimos poderão ser de grande ajuda, no sentido de aliviar o estresse provocado pela tensão lunar.

18, 19 e 20 de janeiro se configuram como três dias especialmente sensíveis, no sentido de que você corre o risco de se comportar de forma impulsiva e infantil. Saber disso, contudo, confere poder: você não apenas pode como deve segurar a própria onda, em vez de simplesmente se deixar levar por impulsos. Para maiores detalhes e previsões, não deixe de checar seu horóscopo personalizado!

Touro

A partir de 7 de janeiro e até 4 de março, o planeta Marte passa a transitar pelo seu signo. Trata-se de um evento importante, uma vez que só ocorreu do mesmo modo por volta de dois anos e meio atrás. Sua disposição aumentará substancialmente, fazendo com que os obstáculos que pareciam difíceis e intransponíveis sejam vistos como muito mais fáceis de superar. Na verdade, não é que os obstáculos se tornaram menos complicados – é você que ficou mais forte!

Mas nem tudo são flores quando se trata de Marte, pois há risco de você se comportar de forma desnecessariamente agressiva em uma série de circunstâncias cujas soluções seriam melhores se você mantivesse a calma. Em janeiro, tome um cuidado especial com os dias 8 e 9, assim como com os dias 21, 22 e 23, pois há risco de você exagerar na dose de energia e se machucar.

Também é preciso considerar que o planeta Urano está em Touro, e os dias que vão de 19 a 22 – marcados pela conjunção exata entre Marte e Urano – demandarão de você bastante atenção para que não se envolva em acidentes marcados por danos materiais e físicos. Se você dirige, evite esses dias. Tenha o dobro da atenção ao manipular objetos cortantes, inflamáveis e elétricos.

Lembre-se: previsões astrológicas não configuram um destino, de modo que conhecer o problema permite que você o administre e se proteja. É recomendável que você verifique outros trânsitos planetários que considerarão não apenas seu signo, mas também a sua hora de nascimento, no horóscopo personalizado Personare. E se quiser, aproveite para ver as previsões para Touro em todo ano de 2021.

Júpiter e Saturno se encaminham paulatinamente para o seu setor profissional. Será um processo lento, que se desenvolverá ao longo do ano, favorecendo seu melhor estabelecimento na carreira escolhida. Oportunidades e mestres interessantes aparecerão, aproveite!

Gêmeos

Janeiro tende a ser um mês um tanto mais difícil para o signo de Gêmeos, pelo menos até o dia 19. O trânsito solar impele ao recolhimento, a reflexões difíceis. O processo de autocrítica é necessário, mas tente não julgar com tanto peso as suas ações passadas. É importante reconhecer os próprios erros e estabelecer planejamentos de mudança, e é melhor ainda quando fazemos isso de forma suave.

Com a mudança da disposição astrológica de Marte a partir de 7 de janeiro, você passará por um período de dois meses cuja imagem mais fiel é a de uma panela tampada, cujo interior aguarda pelo devido cozimento. Você perceberá que não adianta forçar movimentos, iniciativas, não adianta querer acelerar as coisas. Elas caminharão lentamente. Note que isso só será um problema se você fizer com que seja um! Tendo paciência e entendendo que o tempo é de recolhimento, o resultado será muito mais saboroso do que se você tivesse aberto a tampa da panela antes do tempo.

E se em alguns momentos ao longo dos próximos dois meses você se perceber com uma sensação de impotência, não se cobre tanto, pois não faz sentido. Encare da seguinte forma: você está preparando seus projetos para que eles nasçam com tudo a partir de março.

Os dias 10 e 11 oferecem oportunidades boas de reajuste em seus relacionamentos mais preciosos. Os dias 23, 24 e 25 tendem a ser levemente turbulentos, com inclinações mais emotivas da sua parte. A intensificação da sensibilidade pode fazer com que você reaja mal a pequenos dissabores, por isso convém redobrar a atenção. Para mais detalhes, não deixe de checar o horóscopo personalizado Personare. Aproveite e leia também as previsões para Gêmeos em 2021.

Câncer

Ao longo de todo o mês de janeiro, os trânsitos do Sol e do planeta Vênus colocarão seu foco nas relações íntimas. Se você tiver um relacionamento, este é um momento especialmente bom para se dedicar mais a ele. Se estiver só, há possibilidades interessantes no sentido de construção – ainda que lenta – de novas e aprofundadas relações.

Os dias 11, 12 e 13 são, para Câncer, especialmente favoráveis no que tange ao tema “relacionamentos”. Por conta da oposição entre Lua e Vênus nos dias 26, 27 e 28, podem ocorrer dúvidas, suspeitas e alguma turbulência e, por isso, é importante não tomar nenhuma decisão significativa no que tange a suas relações durante esses dias.

Opiniões contrárias desafiarão a sua forma de ver as coisas ao longo da primeira semana de janeiro. É um processo que vem desde o mês passado, e tem a vantagem de permitir que você comece o ano livre de dogmas e de ideias incorretas. É preciso humildade para lidar com isso, é claro. Nem todas as pessoas lidam bem com a perspectiva de terem suas convicções abaladas. Se você acreditava em algo que se revelou falso e se deu conta disso, não se sinta mal. Sinta-se bem! Você se livrou da mentira!

Com a entrada de Marte no setor pertinente às amizades e planejamentos futuros, você experimentará janeiro (e também fevereiro) como um período em que os melhores amigos para se ter são aqueles de disposição mais assertiva, determinada e agressiva. Você perceberá também o quanto seus planejamentos estão bem mais determinados e firmes. Algumas pessoas estranharão essa sua postura mais contundente – que, no momento, se faz tão necessária. Você já pode ler as previsões para Câncer em todo ano de 2021.

Leão

A partir do dia 20, o trânsito solar aumentará o seu interesse no tema “relacionamentos”, interesse este que já estava levemente intensificado desde o mês passado, quando Júpiter e Saturno entraram em seu signo oposto. Na verdade, o ano de 2021 será especialmente importante no que diz respeito às relações íntimas para as pessoas leoninas, mas janeiro tem um peso levemente maior graças ao Sol. Você já pode ler as previsões para Leão em 2021 e começar a organizar suas metas.

Por outro lado, o trânsito de Mercúrio por seu signo oposto vai do dia 9 de janeiro até 15 de março. Prepare-se para ter suas convicções e certezas abaladas por fatos e novos conhecimentos que levarão você a finalmente entender que não tinha tanta razão assim. Leão pode ser um tipo bastante orgulhoso, e um grande passo evolutivo é dado quando a pessoa percebe que o maior orgulho está exatamente em admitir o erro.

Devido ao trânsito de Marte, é bem possível que ocorram pequenos conflitos e dissabores no trabalho, que vão desde desentendimentos bobos com colegas até a tendência de ter de apagar incêndios que os outros começaram. Os dias 21, 22 e 23 tendem a ser os mais delicados neste sentido, pois neste período a Lua se une a Marte.

Por fim, os dias 28, 29 e 30 são marcados por maior afetação e hipersensibilidade. Convém atentar para isso, de modo a não se deixar levar pelos impulsos do ego, reagindo exageradamente ao que as pessoas dizem ou escrevem. Para mais detalhes a respeito de datas do mês de janeiro, não deixe de verificar seu horóscopo personalizado Personare.

Virgem

Se há algo importante a ser entendido para Virgem ao longo de janeiro de 2021 é que não vale a pena de forma alguma entrar em embates por conta de convicções pessoais, sejam elas quais forem. Discutir violentamente por conta de religião, filosofia, ideologia e política não fará com que a outra pessoa mude de ideia, e nem você mudará. Veja bem, não é que discutir tais coisas seja proibido ou não seja frutífero. Ocorre que, em janeiro, não é.

O trânsito de Marte, para você, intensifica a agressividade mais do que vivifica a razão, sobretudo entre os dias 21 e 23 de janeiro. Logo, por uma questão de pragmatismo, convém poupar o próprio tempo e, se tiver vontade de dizer desaforos, escreva-os em um e-mail e mande-os para si. Releia-os a partir de março, e você verá como estava exagerando.

Os dias 3, 4 e 5 tendem a ser marcados por intensificação de suas emoções, de modo que é importante priorizar o contato apenas com as pessoas que você gosta ao longo desses dias. Você estará mais sensível e com inclinação a reagir mais emocionalmente às coisas. Evite ficar lendo más notícias durante esses dias, tente se rodear de coisas que façam você se sentir bem. Por outro lado, os dias 16, 17 e 18 serão marcados pela oportunidade de ajudar pessoas íntimas, gente de quem você gosta especialmente.

A partir de 20 de janeiro, o trânsito solar favorecerá a organização de suas questões mais importantes, sejam elas de cunho intelectual ou pragmático. Isso não significa que você não precisará rever algumas prioridades, muito pelo contrário, mas tais necessidades de mudança serão mais evidentes a partir do próximo mês. Leia tudo sobre as previsões para Virgem em 2021 aqui.

Libra

O planeta Marte deixa de fazer oposição ao seu signo no dia 6 de janeiro. Foram meses e meses tendo que lidar com essa tensão celeste no ano passado, e o alívio que você sentirá será marcante. A sensação de impotência e de esvaziamento de energia não dará lugar imediatamente a uma sensação de vida nova, mas pelo menos você perceberá um grande peso sendo retirado de seus ombros.

Com a entrada de Júpiter e Saturno no signo de Aquário, não apenas janeiro como todo o ano de 2021 tende a ser marcado pela descoberta de novos e interessantes hobbies. Você extrairá prazer de coisas diferentes, descobrirá talentos e desenvolverá novos gostos, o que será surpreendente não apenas para você, como para as pessoas que lhe rodeiam.

Os dias 28 a 30 testemunharão o alinhamento de Júpiter e Sol, sugerindo oportunidades especiais de divertimento para você – mas tome cuidado com festas e aglomerações, afinal estamos vivendo uma pandemia!

A partir de 9 de janeiro, com especial ênfase para os dias 11, 12 e 13, o trânsito de Vênus beneficiará pequenas reformas domésticas, assim como a sua dedicação ao lar. É a oportunidade que você tem para fazer de sua moradia um lugar mais agradável para se viver, ainda mais em tempos como os atuais, em que o recolhimento doméstico se faz obrigatoriamente necessário.

Nos dias 19 e 20, é muito provável que você precise dedicar grande parte de seu tempo para ajudar uma pessoa próxima e querida. Além das datas acima elencadas, não deixe de checar seu horóscopo personalizado Personare, pois ele lhe fornecerá outras datas que levam em conta não apenas seu signo, mas também e principalmente a sua hora de nascimento. E veja as previsões para Libra em 2021 aqui

Escorpião

A partir do dia 7 de janeiro e ao longo dos próximos dois meses (veja aqui as previsões para Escorpião em 2021), você precisará tomar um cuidado especial para não entrar em conflito com sócios ou com a pessoa amada. O trânsito de Marte por seu signo oposto incide sobre o setor dos relacionamentos, instigando brigas e competições com pessoas que deveriam ser vistas como suas parceiras.

Cuidado especialmente com o período que vai de 7 a 9 de janeiro, marcado por risco de explosões emocionais da sua parte; nos dias de 13 a 15, há risco de conflitos familiares que terminam afetando outras áreas de sua vida; de 21 a 23, pessoas íntimas demandarão dedicação e ajuda de sua parte, mas tente não ficar jogando na cara delas onde elas erraram. Acredite: elas já sabem! E de 28 a 30 de janeiro, pequenas confusões no âmbito profissional podem tirar você do sério.

Janeiro de 2021 é um mês de impaciência para Escorpião, mas observe bem: saber disso lhe confere um poder especial. O conhecimento é a mais poderosa das armas. Que tal elaborar estratégias para lidar com este período? A prática da meditação, neste momento, seria mais do que bem vinda. Cheque também seu horóscopo personalizado Personare, para conhecer outras datas.

Enquanto Marte transitar pelo seu signo oposto, você provavelmente sentirá queda na vitalidade. Pessoas mais velhas de Escorpião precisarão ter cuidado redobrado, afinal estamos passando por uma situação de saúde pública bastante perigosa, e escorpianas e escorpianos mais idosos precisarão ter o dobro de cautela ao longo de janeiro e fevereiro.

Para os nativos de qualquer idade, mais do que nunca é importante se alimentar corretamente e dormir em horários adequados. Enquanto Marte estiver em oposição, Escorpião não terá energia sobrando. Convém se poupar e não aceitar nada que sobrecarregue. Dizer “não, não posso” neste momento é fundamental.

Sagitário

Janeiro de 2021 é um mês de reorganização financeira para os nativos de Sagitário, principalmente a partir do dia 8, quando o planeta Vênus se une ao Sol em seu trânsito pelo setor material. As prioridades serão novamente avaliadas e as dívidas eventuais poderão ser resolvidas ao longo deste semestre. Entretanto, é preciso tomar cuidado com gastos impulsivos nos dias 11, 12 e 13.

Os trânsitos de Júpiter e Saturno favorecem imensamente as atividades intelectuais, estudos, leituras e o aprendizado de idiomas ao longo de janeiro. Boas notícias e oportunidades neste sentido se configuram entre os dias 28 e 30.

Seria, normalmente, uma fase boa para viajar, mas a situação sanitária coletiva não permite. De todo modo, se você tiver como fazer um retiro no interior ou na praia, mantendo os devidos cuidados sanitários, ótimo. Apenas resista à inclinação para atividades sociais. Lembre-se que você pode satisfazer seu desejo de contato por vias virtuais. Aproveite a tecnologia disponível, de modo a proteger a si e aos outros.

Com o trânsito de Marte alinhado a Urano, tome cuidado com a manipulação de material cortante, explosivo e elétrico, especialmente nos dias 7, 8 e 9, além de 21, 22 e 23, quando a Lua também estará envolvida no processo. Ao longo desses dias, cuidado também com incidentes envolvendo animais de estimação. Convém também observar outras datas que podem ser fornecidas pelo horóscopo personalizado Personare, que considerará não apenas seu signo, mas também sua hora de nascimento. E aproveite para ver as previsões para Sagitário em 2021 aqui.

Capricórnio

A primeira coisa a entender neste que é o mês de aniversário de Capricórnio é que a grande oportunidade de renovação diz respeito a uma atenção especial dada para a forma como se lida com dinheiro e questões materiais. Quanto mais você priorizar os objetivos de longo prazo, mais satisfação extrairá dos resultados que até podem demorar, mas serão atingidos. Aproveite o tempo para ler as previsões para Capricórnio em 2021.

A Lua Nova de Capricórnio acontece no dia 13, configurando excelente oportunidade para fazer aquela limpa em casa, juntando tudo o que não lhe serve mais e encaminhando para doações ou reciclagem.

Vênus entra em Capricórnio no dia 9, favorecendo sua vida afetiva, mas é preciso tomar cuidado com explosões de ciúme e obsessões de pensamento entre os dias 26 e 30, quando Vênus se alinha a Plutão. Há risco, nessas datas, de “ver coisa demais” e sofrer pelo que não existe. Além dessas datas que são conferidas de acordo com seu signo, convém checar seu horóscopo personalizado Personare para checar outras datas que levam em conta a sua hora de nascimento.

Com o trânsito de Marte alinhado a Urano, o mês tende a ser difícil e tenso para quem tem filhos, especialmente na segunda quinzena de janeiro, caracterizada por sobrecarga. Para quem não tem filhos, as tensões tendem a se projetar no próprio processo criativo, sendo janeiro marcado por muita cobrança interna e até impiedade no que concerne à avaliação das coisas que você faz. Não há ninguém julgando você mais do que a sua própria mente, saiba disso.

Os dias 13 a 15 tendem a ser marcados por um comportamento um tanto sabotador. Tente pegar leve, para o bem de sua própria saúde! E, como é o seu mês de aniversário, não deixe de fazer sua revolução solar, que lhe ajudará a elaborar suas metas para 2021.

Aquário

Janeiro de 2021 é especialmente bom para o signo de Aquário, por uma série de motivos. Júpiter e Saturno entraram neste signo no mês anterior, mas agora ocorrem conjunções com o Sol que são preciosas. Veja aqui todas as previsões para Aquário em 2021 e o que janeiro reserva especilamente para aquarianos.

De 20 a 25 de janeiro, Saturno e Sol se alinham, sugerindo um momento muito bom para assumir responsabilidades importantes, para orientar pessoas e, principalmente, para colocar as mãos na massa, convertendo ideias boas em atos altamente pragmáticos. Convém apenas tomar um pouco de cuidado com a saúde, pois a sobrecarga de afazeres pode desvitalizar você.

De 25 a 30 de janeiro, Júpiter e Sol ficam alinhadíssimos, configurando um momento especialmente libertador, quando muitas portas se abrem e horizontes se descortinam, oferecendo possibilidades fascinantes. Ainda que o mundo ao redor não esteja tão bom, você extrairá boas razões para ficar feliz e, de quebra, ajudará os outros.

Mercúrio entra no signo de Aquário no dia 9, vivificando suas atividades intelectuais, mas também sugerindo uma inclinação a bate-boca infrutífero entre os dias 9 e 12. Após o dia 13, você muda de postura, percebendo que não adianta nada ficar trocando farpas com os outros, pois nem eles irão mudar e nem você.

Devido ao trânsito de Marte, é bem possível que ocorram pequenos conflitos e dissabores domésticos, que vão desde desentendimentos bobos com as pessoas com as quais você convive até a tendência de ter de lidar com problemas estruturais de sua casa ou com utensílios domésticos. Os dias 21, 22 e 23 são os mais delicados neste sentido, por conta do alinhamento entre Lua e Marte. Para outras datas que consideram sua hora de nascimento além do signo, não deixe de ler seu horóscopo personalizado Personare.

Peixes

Janeiro tende a ser um mês difícil para Peixes por uma série de razões, sendo a principal o fato de que o alinhamento de Marte e Urano inclina a difíceis discussões com pessoas próximas, sejam elas parentes, vizinhos ou colegas de trabalho. As discussões tendem a ser infrutíferas, do tipo em que ocorre apenas perda de energia e pouco ou nenhum resultado prático. Convém a você, portanto, considerar duas vezes se vale a pena entrar nesse tipo de bate-boca. Tome especialmente cuidado com os dias 21, 22 e 23, neste sentido.

Além disso, a partir do dia 9 não é recomendável que você tome decisões importantes. Mas, por outro lado, será um ótimo momento para realizar planejamentos bem estudados, mantendo silêncio e expondo suas ideias apenas a partir de março. Tudo considerado, recomenda-se que você atente para outras datas críticas que podem ser fornecidas a partir de sua hora de nascimento, a partir da consulta do horóscopo personalizado Personare.

Também a partir do dia 9, o trânsito do planeta Vênus sugere que amizades serão importantes no sentido de ajudar você a harmonizar a sua própria vida. Essas amizades serão fontes de coisas boas para você, trazendo amor, arte, novos conhecimentos e ótimas oportunidades. Os dias 12 e 13 tendem a ser marcados pela aproximação de alguém especial e útil, que ajudará você a resolver algumas de suas necessidades.

Por fim, os dias 16, 17 e 18 sugerem intensificação da criatividade para você, graças ao trânsito lunar, mas também aumento de sua vulnerabilidade psíquica. Evite terminantemente ter contato com coisas ruins e más notícias neste período, pois você não poderá fazer nada para resolver e ainda poderá se prejudicar. Uma coisa de cada vez. Só é possível ajudar quando se está bem e, por isso, é importante pedir um tempinho – pelo menos até mês que vem.

Veja aqui as previsões para Peixes em 2021.

