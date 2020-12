Saturno em Aquário de 2021 a 2023: tempo de mudanças

Depois de quase três anos em Capricórnio, Saturno ingressa Aquário em 17/12/2020, onde fica até 07/03/2023.

Se em Capricórnio o planeta Saturno focou muito na ordem e na regularização, em Aquário a previsão é de construção de mudanças e de novas tendências, no coletivo e na vida pessoal.

Neste artigo, entenda tudo sobre as previsões para Saturno em Aquário, na sequência, veja como seu Ascendente pode sentir esse trânsito (poderoso!).

Saturno em Aquário para o coletivo

Temos pela frente dois anos de muitas mudanças, conflitos, questionamentos, avanços e revolucionários, com destaque para 2021, quando Saturno em Aquário faz quadratura com o regente deste signo, Urano, e quando Júpiter também transita por Aquário. Você pode ler aqui as previsões para 2021 e entender o tom completo do ano.

Para os astrólogos antigos, Saturno regia Capricórnio e Aquário. A Astrologia Moderna passou a atribuir Urano também a Aquário, todavia, não deixa de observar Saturno como um corregente do signo.

Mas a forma de Saturno atua nos dois signos, todavia, é bastante diferente. Capricórnio é um signo preocupado em “colocar a casa em ordem”, gerir, administrar, como se fosse um executivo. Quando Saturno está em Capricórnio tende a ser uma época de muito foco em trabalho.

Saturno em Capricórnio, que se iniciou em 20/12/2017, foi um tempo de muito trabalho e que pediu bastante empenho e resiliência. O auge desse trânsito foi 2020, com Júpiter e Plutão também neste signo.

Saturno em Aquário, por sua vez, tem menos foco de execução e gestão. Seu grande mote são as mudanças, modernizações e atuações coletivas.

Com Saturno em Aquário, pode haver um tipo de perfil de gestão que interage mais com outras pessoas, mas que também pode cair se não as satisfizer. Além disso, muitos empreendimentos podem ser geridos em forma mais democrática ou conjunta, com importância maior de conselhos ou do coletivo.

Saturno em Aquário na história

A última passagem de Saturno em Aquário foi de intensas mudanças, com um novo redesenho do mundo. Aquário é o signo da revolução. Vamos entender esse trânsito na história para fazer um paralelo com a próxima fase, entre dezembro de 2020 e março de 2023.

Saturno esteve em Aquário de 1991 a 1993. Foram anos com muitas mudanças, com a independência, algo aquariano por excelência, de várias nações: Estônia, Letônia, Cazaquistão, Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Azerbaijão, República Macedônia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, República Checa, Eslováquia, dentre outros.

Saturno em Aquário pode trazer isso novamente ao cenário geopolítico mundial, em especial em 2021, um ano que vai ser de intenso questionamento e muita rebeldia, em razão da quadratura de Saturno com Urano. As nações ou unidades que se sentirem preteridas vão cobrar seus direitos.

Ao mesmo tempo, 1991 foi o ano da criação do Mercosul, uma iniciativa conjunta de países sul americanos, e, em 1993, entrou em vigor a União Europeia, o similar europeu.

A atuação conjunta é algo muito aquariano. Grupos se separaram, como é o caso das nações que ficaram independentes, mas unidades também podem formar blocos.

Talvez o mais extraordinário, inesperado e chocante desmembramento tenha sido o da até então Repúblicas Socialistas Soviéticas, antiga URSS, que foi declarada extinta, com pedaços seus se formando tornando países independentes e nascendo a Rússia.

No caso daquele país, uma parte do velho se foi, inclusive o antigo sistema, mas uma parte também se conservou, em uma mistura bem típica de Saturno, que traz uma parte do velho, com Aquário, que renova.

A Rússia não é mais a URSS, mas, renovada, ainda assim guarda bastante semelhança com a sua versão anterior.

Saturno em Aquário e o Brasil

O mesmo efeito talvez vá se notar em algumas estruturas que vão sofrer grande mudança, seja no Brasil ou fora dele, mas ainda carregarem em seus núcleos algo do antigo.

Ou seja, neste Saturno em Aquário podemos esperar por separações de um lado e fusões de outro, independência de alguns e novas atuações conjuntas de outros, como se fosse uma grande alteração no jogo de um tabuleiro.

Outro fato é que em 1992 pela primeira vez um presidente brasileiro sofreu um processo de Impeachment, a partir de um grande movimento popular liderado por jovens, simbolizados por Aquário, que pintaram o rosto para protestar, os famosos “caras pintadas”.

O questionamento, o desejo por independência e a força popular são características marcantes de Saturno em Aquário, assim como o poder jovem de questionar e virar o jogo.

Na verdade, nenhum trânsito de Saturno tem tanta potência da ação em conjunto como a de Saturno em Aquário possui.

Com Saturno em Aquário, não é o que eu faço só, mas o que NÓS podemos conseguir juntos.

Na sua máxima potência, o trânsito de Saturno em Aquário pode aumentar a conscientização coletiva, despertar as pessoas e começar a tirá-las do entorpecimento de superficialidades para mobilizá-las para o que está acontecendo de importante no mundo, e não somente nos seus núcleos particulares.

Bem ou mal, a grande crise de 2020 lançou sementes para isso, pois o que se viu é que um vírus que começou na China se espalhou para o mundo todo.

Assim, já é mais do tempo que reconhecer que não somos isolados e temos que começar a pensar na responsabilidade individual que temos no que acontece no coletivo. A inércia é uma forma de permissão tácita ao que ocorre por aí e que não gostamos.

1991 a 1993: anos de mudanças aceleradas

Se você estudar os anos de 1991 a 1933 vai notar uma época acelerada e repleta de acontecimentos, como se concentrasse muita coisa em apenas dois anos. Ocorreram diversos questionamentos, rupturas, avanços coletivos, modernizações, novos acordos, lançamentos de novas moedas e novidades – algo aquariano – no mundo todo.

Se o período de dezembro de 2020 – março de 2023 tiver o mínimo de semelhança com a última passagem de Saturno por Aquário, muita coisa deve acontecer que pode mudar o cenário de estruturas que conhecemos, no Brasil e no mundo, derrubando antigas e criando novas, que vai nos surpreender.

Por exemplo, empresas conhecidas podem sumir, empresas públicas podem ser privatizadas, bem como outros tipos de estruturas.

Mudanças rápidas

Você está pronta (o) para se relacionar mais com o coletivo e mudar com mais rapidez? Essa é a pergunta que Saturno em Aquário faz para todas as pessoas. Na vida pessoal, a temática desse trânsito vai ser o quanto você é capaz de:

lidar com mudanças, as que você quer fazer e as que virão; estruturar mudanças, pensar no futuro; rever seus projetos de futuro; administrar fatos inesperados que podem mudar algo; se relacionar com as outras pessoas em uma base de troca democrática ou colaborativa; sair do “eu” para pensar mais no grupo, no conjunto ou no coletivo, e fazer mais por isso; trabalhar em si aqueles comportamentos e posturas que sejam muito egocêntricas, controladoras e autocentradas; se modernizar e se atualizar; entender que nova onda ou ordem está vindo, e o que está pedindo de você; encontrar ou mudar o seu grupo ou de grupo, bem como repensar suas questões sociais e de amizades.

Saturno em Aquário e as previsões para os Ascendentes

Todas estas questões explicadas até agora vão estar embutidas no trânsito de Saturno em Aquário no seu Mapa Astral.

Todos os trânsitos de Saturno trazem um viés mais sério ou trabalhoso nos assuntos que toca. Esses assuntos são os signos.

O lado positivo é que esse planeta também destaca satisfação do dever cumprido quando é bem realizado. É nisso que você vai ter de prestar a atenção.

É como uma faca de dois gumes: se você trabalhar bem os assuntos do signo em que Saturno requer, poderá ter realizações. Caso contrário, poderá ter problemas naquilo em que você não trabalhar ou acabar negligenciando.

Por exemplo, se tem Ascendente em Virgem e se empenhar (Saturno), digamos, por uma alimentação melhor ou por hábitos mais saudáveis (Aquário), vai conseguir ver reflexos positivos na sua saúde. Mas, se for desatento ou negligente, pode ter problemas emergindo em razão de maus hábitos.

Um segundo exemplo: se você tem Ascendente em Libra, pode ser que seus filhos sejam mais cobrados (Saturno) na escola (os grupos de Aquário). Por outo lado, se este é um ponto fraco para uma criança, você vai ter que se empenhar para mudar, pois é algo que vai ficar incomodando.

Você tem a oportunidade de, nos próximos dois anos, estruturar, trabalhar e se esforçar (verbos saturninos) mais nos assuntos descritos para o seu Ascendente relacionados aos assuntos aquarianos. E, se tiver empenho, poderá colher os frutos desses atributos.

Ascendente em Áries

Com Saturno em Aquário, os assuntos relacionados a grupos, coletivo, projetos para o futuro, inserção em algo maior serão importantes tarefas para quem tem Ascendente em Áries.

Ascendente em Touro

A carreira, os objetivos, as realizações, as decisões importantes, a visibilidade e a responsabilidade são os assuntos em destaque para quem tem Ascendente em Touro durante a passagem de Saturno por Aquário.

Ascendente em Gêmeos

Temas como estudos, oportunidades fora do país, projetos de expansão e viagens podem exigir mais empenho de quem tem Ascendente em Gêmeos durante Saturno em Aquário.

Ascendente em Câncer

Quando Saturno estiver em Aquário, dinheiro em sociedades, parcerias, finalizações, transformações, intimidade e sexualidade podem exigir mais esforço de quem tem Ascendente em Câncer.

Ascendente em Leão

Quem tem Ascendente em Leão pode ter de trabalhar questões sobre seus relacionamentos, contatos, parcerias, pessoas em sua vida e socialização durante o trânsito de Saturno em Aquário.

Ascendente em Virgem

Quem tem Ascendente em Virgem vai precisar colocar seu esforço em assuntos relacionados a trabalho, saúde, cotidiano, hábitos, alimentação, organização e desempenho de tarefas durante a passagem de Saturno em Aquário.

Ascendente em Libra

Lazer, realização pessoal, filhos, amores, autoestima, criatividade e identidade são os temas que Saturno em Aquário coloca na frente de quem tem Ascendente em Libra.

Ascendente em Escorpião

Quem tem Ascendente em Escorpião vai precisar confrontar assuntos como casa, família, pais, vida privada, intimidade e assuntos emocionais quando Saturno estiver em Aquário.

Ascendente em Sagitário

Comunicações, escritos, trabalho intelectual, relacionamento com irmãos, deslocamentos e plano mental são temas que este Saturno em Aquário suscita para quem tem Ascendente em Sagitário.

Ascendente em Capricórnio

Saturno em Aquário pode cobrar temas relacionados ao âmbito financeiro, ganhos, gastos, valores pessoais e assuntos práticos de quem tem Ascendente em Capricórnio.

Ascendente em Aquário

Identidade, individualidade, começos, independência e corpo físico poderão exigir maior empenho de quem tem Ascendente em Aquário enquanto Saturno estiver no seu signo, até 2023.

Ascendente em Peixes

Quem tem Ascendente em Peixes precisará colocar mais esforço em temas sobre o mundo interno, psiquismo, espiritualidade, finais de ciclo e trabalho de bastidores enquanto Saturno estiver em Aquário.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

