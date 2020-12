Todo ano, temos a oportunidade de fazer revisões e avaliações em três bons momentos. Mercúrio retrógrado em 2021, assim como todos os anos, nos propõe revisão, retorno e reavaliação.

Sempre que começar a retrogradação de Mercúrio, vale ficar atento na área da vida que o planeta está atuando no seu mapa agora.

Você pode ver a casa astrológica (cada uma representa uma área da vida) em que Mercúrio está no Horóscopo Personare e pode entender as questões que Mercúrio retrógrado pode trazer para você neste artigo.

E veja aqui todos os planetas retrógrados em 2021.

O que é Mercúrio retrógrado?

O fenômeno não é raro e ocorre quando o planeta Mercúrio realiza um movimento de retrocesso em relação a quem o observa a partir do nosso planeta. Isso acontece três vezes por ano.

A retrogradação de Mercúrio surge como um convite de revisão em diversos aspectos da vida. Mas também é um período em que podem ocorrer desafios na comunicação e menos clareza nas decisões.

O período de Mercúrio retrógrado pode ser muito bom também. Exemplos: se você escreve e deseja revisar o que já fez, o momento é esse. Se sente a necessidade de retomar uma conversa que ficou mal concluída, aproveite. Se quer corrigir um mal entendido, o período é excelente.

Mercúrio retrógrado 2021

Aqui você pode ver as datas em que Mercúrio fica retrógrado em 2021 e entender como se preparar e viver estes períodos:

30/01 a 20/02/2021

29/05 a 22/06/2021

27/09 a 18/10/2021

O que evitar durante Mercúrio retrógrado

Realizar atos comerciais muito importantes.

Se você tem algo importante para comprar ou vender, deixe para fazê-lo depois do período da retrogradação.

Contratos, acordos ou planos formais feitos neste período têm mais chance de precisarem ser corrigidos e refeitos.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]