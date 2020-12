Como ver e entender a conjunção de Saturno e Júpiter

Júpiter e Saturno são protagonistas de um importante encontro astrológico em Aquário a partir de 21/12/2020. Às 15h20 da penúltima segunda-feira do ano os dois planetas gigantes ocorre a conjunção exata de Saturno e Júpiter.

E por que é um marco astrológico? A conjunção Júpiter/Saturno ocorre uma vez a cada 20 anos, e pode trazer novas tendências econômicas, financeiras, sociais e de pensamento. Você pode entender as previsões completas para 2021 aqui.

Tudo começa no dia 17/12. Depois de quase três anos em Capricórnio, começa Saturno em Aquário. O planeta fica neste signo até 07/03/2023. Saturno é o planeta dos desafios e das responsabilidades.

Dois dias depois, em 19/12, Júpiter, o planeta da expansão e do crescimento, entra no revolucionário Aquário, onde fica até 28/12/2021. E, então, nesse dia começa a conjunção, quando Júpiter encontrar Saturno no signo de Aquário.

E onde entra o dia 21/12? É quando os dois planetas ficam alinhados, quase como se fossem um só. Esse dia pode ter alguma ocorrência importante? Não dá pra prever isso, mas a conjunção tem um significado importante: o de que para expandir (Júpiter) é necessário persistência (Saturno).

Saturno e Júpiter visíveis

Sim, a conjunção será visível. Se o céu estiver limpo (sem chuva e nuvens), é possível ver o fenômeno de qualquer lugar da Terra. Cerca de uma hora depois que o Sol se pôr você poderá ver o alinhamento de Saturno e Júpiter no céu.

Então, olhe para o céu. Júpiter e Saturno são dois pontos muito luminosos que estão "logo abaixo" da Lua. Se o céu estiver limpo, você conseguirá ver os gigantes até sem binóculos ou telescópio. Tem uma bússola? Olhe para o oeste. Você pode baixar um aplicativo para o seu celular!

Valerá a pena vê-los. Até porque depois do dia 21, eles começam a se afastar e vão se alinhar novamente só daqui 20 anos.

Quer mais um motivo para ver esse espetáculo? Embora os dois planetas se encontrem a cada 20 anos, em 2020 eles vão estar ainda mais próximos. A última vez que isso ocorreu foi há 400 anos. Mais uma razão: a última vez que o encontro pode ser visto foi a 800 anos atrás, segundo informações da Nasa.

Os significados da Conjunção de Saturno e Júpiter na Astrologia

Com Saturno em Aquário podemos dizer que temos pela frente dois anos de muitas mudanças, conflitos, questionamentos, avanços e revolucionários. O destaque fica com 2021 porque Saturno em Aquário faz quadratura com o regente deste signo. Isso tudo está explicado aqui nas previsões da Astrologia para 2021.

Já Júpiter em Aquário pode significar a expansão daquilo que é progressista, futurístico, tecnológico, quebra padrões, é rebelde, renova e favorece grupos ou comunidades. E aqui mais um motivo para tornar 2021 raro: também tem quadratura entre Júpiter e Urano.

Quer mais? Sol, Saturno e Júpiter (em Aquário) estarão em quadratura com Marte e Urano (em Touro, o signo que fala de seguranças e posses). Com isso, pode-se destacar a possibilidade de grande instabilidade, rebeldia e protestos no início do ano.

O alinhamento de Saturno e Júpiter na história

A última conjunção entre esses dois gigantes ocorreu no ano 2000, quando os dois planetas estavam em Touro. Foi um ano caracterizado pela tão temida virada de milênio e do estouro da bolha da Internet. Pouco antes do estouro acontecer, as ações de empresas atingiram valores estratosféricos. Muitas companhias quebraram e outras ganharam ainda mais poder, como foi o caso da Amazon.

Ok, entendemos aqui a última conjunção dos dois planetas. Agora, vamos olhar a última vez que os planetas passaram por Aquário.

A última vez que ocorreu Saturno em Aquário foi entre 1991 e 1993. Um período de intensas mudanças, com um novo redesenho do mundo. Aquário é o signo da revolução e Saturno o planeta dos desafios. Nessa fase, países se tornaram independentes (como a República Checa e a Croácia), criou-se a União Europeia e o Mercosul e ocorreu o chocante desmembramento da União Soviética. De fato, o cenário geopolítico mundial mudou muito.

A última vez em que esteve em que Júpiter esteve Aquário foi em 2009. Júpiter é aquele que expande, inova. Aquário também é dado a inovações e modernizações. Há 12 anos, tivemos a epidemia de H1N1, os Estados Unidos elegeram Barack Obama, o primeiro presidente negro, os estadunidenses tiveram permissão para ir ilimitadamente para Cuba, e o continente africano foi, pela primeira vez, visitado por um Papa.

Saturno e Júpiter no Mapa Astral

Todas estas questões do trânsito de Júpiter e Saturno em Aquário vão se apresentar no seu Mapa Astral em 2021. Durante um ano, Júpiter pode expandir alguns assuntos, enquanto Saturno pede um olhar mais sério e trabalhoso sobre os temas que toca.

Ademais, nesta live aqui, a astróloga Vanessa Tuleski falou também da conjunção para os 12 Ascendentes como a semente de um novo ciclo que vai durar 20 anos, e ainda fez um paralelo com a última conjunção que ocorreu, em 2000.

Primeiro, veja qual é o seu Ascendente. E, então, veja abaixo quais temas os dois planetas podem pedir sua atenção. E se você quiser entender todas as previsões para a sua vida em 2021, veja a nossa página especial.

ASCENDENTE EM ÁRIES

Se você tem Ascendente em Áries, Júpiter e Saturno em Aquário podem tocar nos assuntos relacionados a grupos, coletivo, projetos para o futuro, inserção em algo maior, conexão com o coletivo.

ASCENDENTE EM TOURO

Carreira, objetivos, realizações, decisões importantes, visibilidade, destaque são temas que Júpiter e Saturno em Aquário podem destacar para quem tem Ascendente em Touro.

ASCENDENTE EM GÊMEOS

Estudos, oportunidades no Exterior, projetos de expansão, viagens, especializações, conhecimento são temas que quem tem Ascendente em Gêmeos pode ter de trabalhar durante Júpiter e Saturno em Aquário.

ASCENDENTE EM CÂNCER

Quem tem Ascendente em Câncer vai precisar dar atenção a dinheiro em sociedades, parcerias, finalizações, transformações, intimidade, sexualidade, crises enquanto Júpiter e Saturno estiverem em Aquário.

ASCENDENTE EM LEÃO

Relacionamentos, contatos, parcerias, pessoas em sua vida, socialização são temas que Júpiter e Saturno em Aquário podem tocar de quem tem Ascendente em Leão.

ASCENDENTE EM VIRGEM

Júpiter e Saturno em Aquário podem ativar questões sobre trabalho, saúde, cotidiano, hábitos, alimentação, organização, desempenho de tarefas, clientes para autônomos de quem tem Ascendente em Virgem.

ASCENDENTE EM LIBRA

Pessoas com Ascendente em Libra terão de dar atenção a lazer, realização pessoal, filhos, amores, autoestima, criatividade, identidade, diversão enquanto Júpiter e Saturno estiverem em Aquário.

ASCENDENTE EM ESCORPIÃO

Casa, família, pais, vida privada, intimidade, assuntos emocionais são temas que Júpiter e Saturno em Aquário podem tocar nas pessoas com Ascendente em Escorpião.

ASCENDENTE EM SAGITÁRIO

Se você tem Ascendente em Sagitário, poderá ter de lidar com comunicações, escritos, trabalho intelectual, relacionamento com irmãos, deslocamentos e plano mental durante Júpiter e Saturno em Aquário.

ASCENDENTE EM CAPRICÓRNIO

São temas de quem tem Ascendente em Capricórnio durante Júpiter e Saturno em Aquário: âmbito financeiro, ganhos, gastos, valores pessoais, assuntos práticos.

ASCENDENTE EM AQUÁRIO

Identidade, individualidade, começos, independência, corpo físico são temas que quem tem Ascendente em Aquário terá de lidar enquanto Júpiter e Saturno estiverem em seu signo.

ASCENDENTE EM PEIXES

Júpiter e Saturno em Aquário podem fazer quem tem Ascendente em Peixes ter de lidar com mundo interno, psiquismo, espiritualidade, insights, trabalho de bastidores.

