O ano novo ano será bem diferente de 2020. 2021 será um ano Aquariano e Uraniano, o que significa um período de muitas mudanças, aberturas para novidades, assuntos incomuns, movimentos e expansão. Você pode conferir todas as previsões para 2021 aqui.

Neste Calendário Astrológico 2021 você pode ficar por dentro de todos os aspectos e trânsitos importantes do ano. Consulte quando quiser!

Veja o Calendário Astrológico 2021

Janeiro

04/01: Início de Marte em Quadratura com Saturno

06/01: Lua Minguante em Libra às 06h37min

06/01: Marte em Touro às 19h26min

08/01: Mercúrio em Aquário às 08h59min

08/01: Vênus em Capricórnio às 12h40min

13/01: Lua Nova em Capricórnio às 2h

14/01: Marte em Quadratura com Saturno conjunto a Urano

19/01: Sol em Aquário às 17h39min

20/01: Lua Crescente em Touro às 18h01min

21/01: Fim de Marte em Quadratura com Saturno

26/01: Marte conjunto a Urano

28/01: Lua Cheia em Leão às 16h16min

30/01: Início de Mercúrio retrógrado

Fevereiro

01/02: Vênus em Aquário às 11h05min

04/02: Lua Minguante em Escorpião às 14h36min

11/02: Lua Nova em Aquário às 16h05min

17/02: Aspecto exato de Saturno em quadratura com Urano

18/02: Sol em Peixes às 7h43min

19/02: Lua Crescente em Gêmeos às 15h47min

20/02: Fim de Mercúrio retrógrado

25/02: Vênus em Peixes às 10h11min

27/02: Lua Cheia em Virgem às 05h17min

Março

04/03: Marte em Gêmeos às 00h29min

05/03: Lua Minguante em Sagitário às 22h30min

13/03: Lua Nova em Peixes às 07h21min

15/03: Mercúrio em Peixes às 19h26min

20/03: Sol em Áries às 6h37min

21/03: Vênus em Áries às 11h16min

21/03: Lua Crescente em Câncer às 11h40min

28/03: Lua Cheia em Libra às 15h48min

Abril

04/04: Mercúrio em Áries às 00h41min

04/04: Lua Minguante em Capricórnio às 07h02min

11/04: Lua Nova em Áries às 23h30min

14/04: Vênus em Touro às 15h21min

19/04: Mercúrio em Touro às 07h29min

19/04: Sol em Touro às 17h33min

20/04: Lua Crescente em Leão às 03h59min

23/04: Marte em Câncer às 08h48min

27/04: Início de Plutão Retrógrado

27/04: Lua Cheia em Escorpião às 00h31min

Maio

03/05: Lua Minguante em Aquário às 16h49min

03/05: Mercúrio em Gêmeos às 23h48min

08/05: Vênus em Gêmeos às 23h01

11/05: Lua Nova em Touro às 15h59min

13/05: Júpiter em Peixes

19/05: Lua Crescente em Leão às 16h12min

20/05: Sol em Gêmeos às 16h36min

23/05: Início de Saturno Retrógrado

26/05: Eclipse Lunar em Sagitário às 08h13min

29/05: Início de Mercúrio Retrógrado

Junho

02/06: Lua Minguante em Peixes às 04h24min

02/06: Vênus em Câncer às 10h18min

10/06: Eclipse Solar em Gêmeos às 7h52min

11/06: Marte em Leão às 10h33min

14/06: Aspecto exato de Saturno em quadratura com Urano

18/06: Lua Crescente em Virgem às 00h54min

20/06: Início de Júpiter Retrógrado

21/06: Sol em Câncer às 00h32min

22/06: Fim de Mercúrio Retrógrado

24/06: Lua Cheia em Capricórnio às 15h39min

25/06: Início de Netuno Retrógrado

26/06: Início de Marte em Leão em oposição a Saturno

27/06: Vênus em Leão 01h26min

28/06: Marte em Leão em oposição a Saturno em quadratura com Urano

Julho

01/07: Lua Minguante em Áries às 18h10min

05/07: Fim de Marte em Leão em oposição a Saturno

09/07: Lua Nova em Câncer às 22h16min

09/07: Marte em Leão em quadratura com Urano

11/07: Mercúrio em Câncer às 17h35min

17/07: Lua Crescente em Libra às 07h10min

21/07: Vênus em Virgem às 21h36

22/07: Sol em Leão às 11h26min

23/07: Lua Cheia em Aquário às 23h36min

27/07: Mercúrio em Leão às 22h11min

28/07: Júpiter em Aquário às 09h42min

29/07: Marte em Virgem às 17h32

31/07: Lua Minguante em Touro às 10h15min

Agosto

08/08: Lua Nova em Leão às 10h49min

11/08: Mercúrio em Virgem às 18h56min

15/08: Lua Crescente em Escorpião às 12h19min

16/08: Vênus em Libra às 01h26min

19/08: Início de Urano Retrógrado

22/08: Lua Cheia em Aquário às 09h01min

22/08: Sol em Virgem às 18h34

30/08: Mercúrio em Libra às 02h09min

30/08: Lua Minguante em Gêmeos às 04h13min

Setembro

06/09: Lua Nova em Virgem às 21h51min

10/09: Vênus em Escorpião às 17h38min

13/09: Lua Crescente em Sagitário às 17h39min

14/09: Marte em Libra às 21h13min

20/09: Lua Cheia em Peixes às 20h54min

22/09: Sol em Libra às 16h20min

27/09: Início de Mercúrio Retrógrado

28/09: Lua Minguante em Câncer às 22h56min

Outubro

06/10: Fim de Plutão Retrógrado

06/10: Lua Nova em Libra às 08h05min

07/10: Vênus em Sagitário às 08h20min

10/10: Fim de Saturno Retrógrado

13/10: Lua Crescente em Capricórnio às 00h24min

18/10: Fim de Mercúrio Retrógrado

18/10: Fim de Júpiter Retrógrado

20/10: Lua Cheia em Áries às 11h56min

23/10: Sol em Escorpião às 01h51min

28/10: Lua Minguante em Leão às 17h05min

30/10: Marte em Escorpião às 11h20min

Novembro

04/11: Lua Nova em Escorpião às 18h14min

05/11: Vênus em Capricórnio às 07h43min

05/11: Mercúrio em Escorpião às 19h34min

06/11: Início de Marte em Escorpião em quadratura com Saturno

11/11: Lua Crescente em Aquário às 09h45min

13/11: Marte em Escorpião em quadratura com Saturno em oposição a Urano

15/11: Fim de Marte em Escorpião em quadratura com Saturno

19/11: Eclipse Lunar em Touro às 05h57min

21/11: Sol em Sagitário às 23h33min

21/11: Marte em Escorpião em oposição a Urano

24/11: Mercúrio em Sagitário às 12h36min

27/11: Lua Minguante em Virgem às 09h27min

Dezembro

01/12: Fim de Netuno Retrógrado

04/12: Eclipse Solar em Sagitário às 04h42min

10/12: Lua Crescente em Peixes às 22h35min

13/12: Marte em Sagitário às 06h52min

13/12: Mercúrio em Capricórnio às 14h51min

19/12: Início de Vênus Retrógrado

19/12: Lua Cheia em Gêmeos às 01h35min

21/12: Sol em Capricórnio às 12h59min

24/12: Aspecto exato de Saturno em quadratura com Urano

26/12: Lua Minguante em Libra às 23h23min

29/12: Júpiter em Peixes às 01h09min

Janeiro de 2022

18/01: Fim de Urano Retrógrado

29/01: Fim de Vênus Retrógrado

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]