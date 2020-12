Aromaterapia e metas para o ano novo

Quais são suas metas para o ano novo? A aromaterapia pode nos favorecer, através dos óleos essenciais, a alcançar aquilo que nós queremos realizar no ano.

Quer mudar de emprego ou fazer transição de carreira? Que tal começar um novo relacionamento? E se o próximo ano for o perfeito para ganhar dinheiro?

Listei aqui para vocês alguns feitos que muita gente coloca na sua lista de metas para o ano e qual óleo essencial pode ser usado nesse caminho para a realização do seu objetivo:

Metas para o ano novo profissionais e financeiras

Mudar de emprego ou fazer transição de carreira: primeiro é necessário estar equilibrado e saber como você quer para dar esse importante passo.

Para esse passo, o óleo essencial de lavanda é sempre bem vindo, porque vai desinflamar e acalmar nossos sentimentos e emoções, trazendo tranquilidade para pensar de forma coerente na tomada de uma decisão.

Se tem medos e inseguranças, aproveite os benefícios dos óleos essenciais de gerânio + canela + patchouli que vão ajudar a trazer mais coragem, garra e fazer essa mudança de forma amena e consciente.

Abundância financeira: não existe milagre! Os óleos podem ajudar a trazer mais coragem para você se sentir mais seguro para enfrentar seus medos, encarando os desafios de frente.

Para potencializar essa energia boa, use óleo essencial de canela, que dá força para mudanças e para a entrada do novo.

Metas para o ano novo pode ser encontrar um amor

Novo relacionamento: quem está sozinho há muito tempo não entende muitas vezes porque isso acontece. E aí vem a pergunta como anda sua autoestima? O que você tem feito por você, para seu autocuidado?

Nesses casos, indico sempre óleos como petitgrain, jasmim ou ylang ylang, que trazem a tona nosso brilho interior e ajudam a resgatar nossa autoconfiança. O que vale também para seu poder pessoal!

Autocuidado também pode ser uma das metas para o ano novo

Mais energia e disposição: óleos cítricos como a laranja e o limão ajudam muito quando se está sem energia. Alecrim, hortelã ou manjericão também podem auxiliar a ter mais foco e energia.

Lembre-se que alguns óleos têm contra indicações, cuidado no uso, consulte sempre um aromaterapeuta!

Saúde em alta: alimentação saudável, prática de atividades físicas regulares e controle das emoções são fundamentais para a equilibrar nossa saúde também.

Podemos potencializar isso com o uso de óleos essenciais como tea tree e cravo que ajudam muito no aumento da nossa imunidade.

Eles nos deixam menos suscetíveis a doenças, mas não resolverão se você levar uma vida desregrada.

Equilíbrio emocional: a lavanda sempre ajuda na questão do equilíbrio e podemos usar junto a um óleo essencial cítrico, como a laranja ou a bergamota (tangerina).

ÓLEOS ESSENCIAIS: MELHOR FORMA DE USAR

A melhor forma para se utilizar os óleos essenciais são por meio dos colares aromáticos ou difusores pessoais:

Alguns óleos têm contra-indicações. Por isso, sempre faça uso com acompanhamento de um aromaterapeuta, profissional que pode te indicar os melhores óleos para seu momento de vida.

Solange Lima

Terapeuta holística e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia, Shiatsu, Reflexologia e Reiki. Realiza atendimentos em São Paulo.

