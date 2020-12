Significado das cores do Pantone 2021

No dia 9 de dezembro, a Pantone, empresa que indica as tendências de cores mais relevantes do mercado mundial, anunciou duas cores (ao invés de uma) para o ano de 2021: PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating, respectivamente cinza e amarelo.

E por que duas cores? A resposta é de Leatrice Eiseman, diretora-executiva do Pantone Color Institute:

“A única coisa que ficou muito claro para nós foi o aprofundamento da compreensão através das gerações de quanto precisamos uns dos outros, e que é nossa conexão com outras pessoas que nos dá força e esperança, que são essenciais para seguirmos em frente. Tornou-se aparente que nunca haveria uma cor que pudesse expressar tudo o que precisava ser expresso – que era, em vez disso, fundamental ter duas cores independentes que pudessem se unir. Não apenas para transmitir subliminarmente a mensagem de que não podemos fazer isso sozinhos – que todos precisamos uns dos outros – mas porque é a combinação das qualidades dessas cores que conta a história.”

Os significados das cores do Pantone 2021

A simbologia dessas cores é muito significativa, pois o cinza (Ultimate Gray) transmite força e resiliência.

“Se pensarmos nisso em termos de natureza, é a cor dos seixos da praia, das rochas e pedras que existem há milhões de anos e não vão desaparecer tão cedo. Cinza denota fortaleza; algo em que você pode se apegar e que sempre estará lá para você”, diz Eiseman.

Mas a proposta é que o cinza (Ultimate Gray) seja usado em conjunto com outra cor que também traz a sensação de continuidade do mundo natural, o amarelo (Illuminating), ligado ao sol.

“Para a maioria das pessoas, desde pequenos, o amarelo significa esperança, positividade e algo pelo qual ansiar”, afirma a diretora da Pantone.

Aproveite para ler tudo sobre qual cor usar no Ano Novo que pode combinar mais com suas oportunidades e desafios para 2021.

Pantone 2021 no Feng Shui

A união das cores cinza e amarelo está relacionada às sensações que encontramos na natureza: a firmeza de uma rocha e a alegria da luz do sol.

De acordo com o Feng Shui, podemos associar o escuro (sombra, cinza) e o claro (luz, amarelo) às energias Yin (feminina, escuro) e Yang (masculino, claro) e aplicá-las intencionando o equilíbrio e a união dos opostos na decoração.

Saúde e equilíbrio com amarelo

No Feng Shui, o amarelo é a cor do guá do Centro do baguá que simboliza saúde e equilíbrio da casa e dos moradores.

O amarelo em sua variedade de tons desde o claro até o mais escuro pode ser usado nesse guá (que geralmente se encontra na área central do imóvel) em paredes, móveis, quadros, imagens, cortinas, tapetes, tecidos, vasos de plantas, flores naturais, imagem do sol.

Amarelo é luz, vida, esperança, otimismo, tolerância, concentração, foco, estabilidade.

Fé e conexão com cinza

No Feng Shui, o cinza é a cor do guá dos Amigos do baguá que simboliza a conexão e a sincronicidade, a ajuda do universo e das amizades, a fé que conecta as ações positivas. Nesse guá que fica do lado direito mais distante da entrada da casa, o cinza é bem-vindo, mas lembre-se de colocar um tom mais claro nas paredes de ambientes pequenos.

Pode ser usado em objetos metalizados ou prateados, tapetes, almofadas, cortinas, móveis, eletrodomésticos, quadros. Cinza transmite equilíbrio por ser uma mistura de preto e branco, mas em excesso pode causar melancolia e introspeção.

Então, mesmo no guá dos amigos é recomendado usar o cinza com outra cor nos detalhes, que pode ser o amarelo, aproveitando a indicação da Pantone.

Dicas do Feng Shui para usar as cores do Pantone 2021

Na sala, almofadas amarelas podem ser usadas em um sofá cinza. Ou um quadro com tons de amarelo em uma parede cinza.

Em dormitórios, o cinza deve ser mais claro e o amarelo apenas em detalhes como em uma manta ou na cor das mesas de cabeceira.

Lavabos e banheiros podem ser muito beneficiados com esses tons, pois juntos o amarelo e o cinza ajudam a estabilizar as energias representando equilíbrio e força.

A mensagem das cores do Pantone 2021

Para 2021, portanto, a mensagem é clara: juntos podemos! A união dos opostos (sombra e luz, cinza e amarelo) é a energia necessária nos ambientes pessoais e profissionais para harmonização das amizades, das equipes e, principalmente, da família.

A união é a força que nos ajudará a manter o foco, a esperança, a fé, a conexão. Então, quem sabe possamos usar essa energia em nossas casas, não apenas com as cores, mas também com a força de nossos pensamentos iluminado com a alegria do amarelo os dias que podem ser mais nublados e cinzas, mas que também nos ensinarão a ser mais fortes e unidos.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]