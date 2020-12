O que você quer viver em 2021? Não é preciso criar novíssimos planos e ideias fresquíssimas no fim de ano. Muito menos deixar para colocar em prática seus projetos apenas no primeiro dia de um novo ano.

Quem é que realmente cumpre esses planos de ano novo? Ou, ainda, quem é que avalia o quanto aprendeu e o que realizou de significativo ao longo de um ano que chega ao fim?

É importante parar para perceber o quanto procrastinamos as decisões importantes e também certas atitudes que realmente promovem mudanças na nossa vida cotidiana, no nosso jeito de encarar a vida.

Vale a pena atentar para alguns pontos interessantes de conscientização pessoal para que o período não passe batido mais uma vez.

REVEJA O QUE VOCÊ CONSEGUIU REALIZAR

Primeiramente, quais foram os seus maiores sucessos neste ano? Comece agora a anotá-los numa folha em branco, escreva sobre os momentos em que você foi realmente feliz ao fazer uma boa escolha. O que essas situações trouxeram a você?

Satisfação, amor, sucesso, reconhecimento? Pense bem e escreva. É refletindo sobre seus sucessos que você se descobre capaz de realizar o que deseja, mesmo que algumas coisas necessitem de mais empenho ou de mais tempo para acontecer.

VALORIZE TAMBÉM OS FRACASSOS

As frustrações não são, como parecem, problemas a serem temidos. Pelo contrário, elas são a chave para você encontrar ainda mais força e descobrir o quanto você pode ser assertivo para caminhar na direção daquilo que deseja concretizar.

Pense também: o que seria de você se todos os seus desejos se realizassem? Tal qual Alexandre o Grande, que descobriu o mundo todo e depois não havia mais nada a explorar, você daria um mergulho no tédio e perderia as esperanças de que algo novo viesse a acontecer ou surgir.

Acredite: é bom não realizar tudo o que quer. Até porque valem as sinceras perguntas:

Eu realmente quero isso? Por quê? Para quê?

O que isso vai me trazer de bom? Afeta mais alguém? Como?

É diante desses questionamentos que você pode fazer um balanço sobre como tem administrado os seus desejos e como lidar realmente com eles, sem pressa e sem medo de estar perdendo tempo com as investidas negativas da vida.

CUIDE DA IMPULSIVIDADE

Não adianta querer resolver todas as pendências que você vem acumulando ao longo do ano. É praticamente impossível! O que é totalmente cabível é agir de modo menos estressante com você mesmo.

Isso significa manter a mente e o coração em plena serenidade e agir com cautela, sem esperar muito dos problemas e nem das situações que parecem ser absolutamente positivas.

A impulsividade bloqueia a serenidade e elimina a intuição.

É por isso que pessoas muito aflitas com questões cotidianas geralmente fazem escolhas equivocadas e acabam sem muitas expectativas de sucesso. A partir daí, caem num negativismo sem tamanho.

Você se identifica com esse fato? Então está na hora de desacelerar os pensamentos e dar mais tempo para que o mundo aceite os seus desejos.

DEFINA MELHOR SEUS PRÓPRIOS DESEJOS

Fazer aquelas perguntas com toda a força é essencial para definir o que é que você realmente quer e aprender a separar daquilo que você realmente deseja. São naturezas diferentes.

Talvez um carro seja absolutamente necessário agora, mas você pode pagar? Ou um computador novo, por exemplo, de última geração, é realmente preciso? Por que não esperar mais um pouco e consertar o que você já tem?

As promessas que fazemos a nós mesmos, principalmente as de sucesso e de empenho inabaláveis, devem ser evitadas.

Sim, evitadas porque às vezes as circunstâncias cotidianas acabam nos afastando daquilo que desejávamos fervorosamente, pois existem outras prioridades sendo definidas ao longo do tempo.

Em vez de pensarmos que as coisas boas acontecem raramente, devemos apenas repensar os nossos desejos.

Avaliar se eles são realmente positivos como imaginamos e necessários ao nosso bem-estar.

É melhor começar o ano com a mente e o coração livres de quaisquer promessas e expectativas. Assim sobra mais espaço e ânimo para saborearmos cada momento em sua inteireza, mantendo o foco especialmente nele e no que ele nos oferece. Feliz ano novo!

+ Descubra tudo sobre o seu signo: significados, características, planetas regentes e muito mais.

+ 2021 é logo ali, descubra o número do seu ano pessoal gratuitamente no Mapa do Ano Personare.

+ Sorteie 13 cartas no Tarot Semestral Personare e descubra como você irá viver cada área da vida nos próximos 6 meses.

+ Em 2021, o Ano Universal será simbolizado pelo número 5. Descubra como será o seu ano pessoal 2021.

Leo Chioda

É escritor e tarólogo. Dedica-se a palestras sobre Tarot, pesquisas históricas e prática da leitura das cartas. É também autor do Tarot Direto e Tarot Mensal do Personare.

[email protected]