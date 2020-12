Eclipse do dia 14 de dezembro no Brasil: onde ver e significados

A casa astrológica atingida pelo eclipse do dia 14 de dezembro sugere uma área da vida cuja força será diminuída pelo período de um ano, contando a partir do dia do fenômeno. Confira em qual área sua da vida o eclipse vai atuar, de acordo com seu Mapa Astral.

O eclipse solar de 14 de dezembro será parcialmente visível em algumas grandes capitais brasileiras, assim como nas cidades menores próximas a elas. A seguir, veja quais são essas capitais e o horário do pico do eclipse solar:

Brasília: 15h03m

Rio Branco: 10h40m

Maceió: 14h37m

Salvador: 14h30m

Vitória: 15h22m

Goiânia: 14h58m

Cuiabá: 13h32m

Campo Grande: 13h40m

Belo Horizonte: 15h14m

Curitiba: 14h57m

Recife: 14h40m

Rio de Janeiro: 15h14m

Porto Alegre: 14h51m

Porto Velho: 11h54m

Florianópolis: 14h58m

São Paulo: 15h05m

Aracajú: 14h34m

A capital mais marcada pelo eclipse é Porto Alegre, onde mais da metade do Sol será obscurecida pela sombra lunar; em seguida vem Florianópolis, com mais de 45% do Sol obscurecido; em Curitiba, o obscurecimento será de pouco mais de 37% do disco solar; no Rio de Janeiro e em São Paulo, mais de 30% do Sol será sombreado pela Lua; em Vitória, mais de 24% do Sol será obscurecido, enquanto em Belo Horizonte e em Campo Grande a sombra da Lua cobrirá 21% do Sol.

Os lugares onde o eclipse será mais fraco são Porto Velho (0,1% de obscurecimento, quase imperceptível), Recife (0,4% de obscurecimento) e Maceió (1,8% de obscurecimento).

Para algumas correntes astrológicas, o impacto mais poderoso do eclipse é justamente onde sua sombra se faz mais potente. No caso, isso envolve os gaúchos, os catarinenses, paranaenses e, de modo um pouco mais fraco, os cariocas e paulistas, seguidos pelos mineiros, capixabas e sul mato-grossenses. Portanto, as pessoas que estarão nestas localidades e nas cidades do entorno são as que mais precisam entender os significados simbólicos do eclipse.

Nos casos em que a cidade não testemunha o eclipse, ele não tem qualquer significado simbólico especial para os que estiverem nesses lugares. Deste modo, se você estiver em Natal (RN) no dia 14 de dezembro de 2020, o eclipse solar não terá significado especial para você.

Ao final do artigo, você pode ver de forma personalizada em qual área da vida o eclipse vai atuar, de acordo com as casas do seu Mapa Astral.

Entenda o eclipse do dia 14 de dezembro

Ao olhar para o Sol, você verá uma sombra que o oculta parcialmente. O eclipse total será visto apenas em países da América do Sul, como na Argentina e no Chile.

O que faz o Sol ser parcialmente apagado é a sombra da Lua Nova. Isso não ocorre em todo tempo de Lua Nova porque o alinhamento Sol-Terra-Lua só é "perfeito" de vez tempos em tempos.

Eclipse e Astrologia

O próximo eclipse solar – repito – tem significado apenas para pessoas que estarão em locais onde o fenômeno pode ser visualizado.

Uma interpretação simbólica possível diz respeito à "subtração da luz" na área do mapa astrológico que está relacionada ao eclipse solar. Todo mapa astral tem 12 casas, que são setores de experiência da vida de todos nós. Entenda cada casa astrológica aqui.

O setor astrológico individual atingido pelo eclipse solar sugere uma área da vida cuja força pode ser diminuída pelo período de um ano, contando a partir de 14 de dezembro de 2020.

Esta "diminuição de força", contudo, não deriva da ação de um obstáculo externo, mas de um processo muito sutil de autossabotagem. Pode até parecer que o impedimento foi causado por um agente exterior, mas na verdade é o próprio indivíduo que se sabota, colocando-se em situações difíceis.

Você pode ler também as previsões para 2021 da Astrologia.

O significado do eclipse solar de 14 de dezembro para você

Para saber a casa astrológica onde a o eclipse solar parcial incidirá, você precisa necessariamente saber a hora e o local de seu nascimento. Sem esta informação, é impossível conhecer a correta distribuição das casas.

De posse da informação da hora e do local de nascimento, siga esses passos:

Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare; Veja qual é a casa astrológica pela qual o Sol transita durante o horário do eclipse. Ela estará destacada conforme a imagem abaixo. Depois retorne a este artigo e leia o significado do eclipse na casa que aparece em destaque no seu Mapa do Céu.

Uso aqui a palavra "afetada" entre aspas por uma razão importante: não é o eclipse que "causa" os significados. Os posicionamentos astrológicos devem ser entendidos a partir de uma perspectiva da sincronicidade. Costumo usar a analogia do relógio. Não são os ponteiros de um relógio que fazem você sentir fome ao meio dia. Eles apenas indicam o horário em que você sente fome. Mesmo que o relógio não exista, a fome virá.

O eclipse do dia 14 de dezembro nas casas astrológicas

Por mais que o eclipse solar de 14 de dezembro sugira o enfraquecimento do setor representado por uma casa astrológica, isso não é "ruim".

Como em um tratamento, nós precisamos ficar mais fracos para que processos curativos possam ocorrer. Deste modo, não há qualquer caso em que o trânsito do eclipse solar não tenha algo a ensinar. Vamos lá?

Eclipse do dia 14 de dezembro na Casa 1

Se o eclipse solar do dia 14 de dezembro tem relação com a sua Casa 1, você poderá experimentar queda em sua autoestima durante um ano após o eclipse. Há risco de se sentir sem vitalidade e com pouca disposição para agir no mundo.

Em decorrência disso, é bastante possível que as pessoas achem que sua personalidade está mais agressiva, mais "pesada". A melhor recomendação para este momento é o recolhimento. Em ocasiões em que isso não seja possível, procure se observar para evitar agir de modo muito pesado ou agressivo.

Aspecto positivo: você pode tornar muito mais ciente dos aspectos negativos de sua própria natureza e, por conta desta descoberta, você poderá identificar hábitos e comportamentos que precisam ser melhorados.

Casa 2

Se o eclipse tem relação com a sua Casa 2, o período até 14 de dezembro de 2021 poderá ser delicado em um sentido financeiro. Convém tomar cuidado com suas economias e com os seus bens. Há risco de ter prejuízos porque algo importante quebrou ou se perdeu.

Redobre a atenção em relação às coisas que são de valor para você. Evite gastar dinheiro comprando coisas muito caras neste momento. Espere pelo próximo ano.

Aspecto positivo: se souber entender a necessidade de se proteger economicamente, o eclipse solar terá sido de grande valia, mostrando a você o que é prioritário e o que não é. Que tal doar objetos que você não usa mais? Faça circular seus bens materiais, liberando-se espontaneamente do que não faz sentido.

Casa 3

Se o eclipse tem relação com a sua Casa 3, a primeira coisa a se evitar são viagens rápidas, pois há forte risco de transtornos em situações que envolvem movimento de uma cidade para outra. Melhor ficar no seu canto, assumindo a quietude.

Além disso, convém dedicar o ano pós-eclipse para praticar a arte do silêncio. Escreva e fale menos. Poupe-se de entrar em discussões polêmicas em que você sairá perdendo, mesmo que tenha razão. Podem ocorrer, também, desentendimentos com vizinhos ou irmãos.

Aspecto positivo: ao se afastar do vórtice de polêmicas, você poderá reencontrar seu espaço de quietude interior, mergulhando em livros interessantes e aprendendo com eles. O momento é de ler e ouvir, de absorver e considerar.

Casa 4

Na Casa 4, o eclipse tem relação com sua vida familiar e sua casa. Problemas concretos envolvendo bens imóveis (casa, apartamento) podem ser evidenciados, e você precisará solucioná-los. Complicações envolvendo familiares também demandarão sua atenção.

Convém postergar para depois de dezembro de 2021 quaisquer decisões importantes que envolvam bens imóveis e questões familiares.

Aspecto positivo: o eclipse serve para evidenciar tudo o que precisa ser modificado em seu lar. Não há melhor oportunidade para um verdadeiro e profundo “faxinão”!

Eclipse do dia 14 de dezembro na Casa 5

Se o eclipse tem relação com a sua Casa 5, o aspecto existencial que pode ser sentido aqui é o dos prazeres e romances.

Por um ano após o eclipse, não é nada conveniente se expor em situações muito festivas. Como a área da vida sentida aqui é a dos prazeres, por um ano a tendência é você sentir que as coisas estão "sem graça".

Aspecto positivo: considerando que será difícil extrair prazer das situações, o momento é bem adequado para se dedicar a trabalhos que demandem dedicação e responsabilidade.

Casa 6

Quando é a Casa 6 que tem relação com o eclipse solar, a primeira coisa que se nota é como o cotidiano fica bagunçado.

Pode ocorrer imprevistos que perturbam os planos da pessoa. É como se não adiantasse muito tecer planejamentos detalhados, portanto a recomendação é a de aprender a se flexibilizar, ao invés de perder tempo lamentando a desordem. A saúde também tende a ficar um pouco fragilizada.

Aspecto positivo: é em momentos assim que aprendemos a ter mais jogo de cintura e descobrimos o quanto podemos ser criativos para resolver problemas. Cultivar melhores hábitos de saúde é outra possibilidade, fruto dos incômodos gerados pelo eclipse solar na Casa 6.

Casa 7

A Casa 7 marcada pelo eclipse do dia 14 de dezembro pode significar perda de força no quesito "relacionamentos", sobretudo aqueles marcados por laços contratuais: casamentos, namoros sérios, sociedades.

É bastante provável que as relações fiquem enfraquecidas até julho de 2021. Por isso mesmo, é menos conveniente tomar decisões importantes em momentos assim. Tanto se o impulso for de romper com alguém quanto se for de se unir a alguém, que tal esperar pelo próximo ano? Esta paciência evitará arrependimentos.

Aspecto positivo: o "esvaziamento energético" na área dos relacionamentos possibilita que você se volte mais para si, para seu interior, e avalie o que realmente você quer e o que não quer em uma relação.

Casa 8

Quando a Casa 8 é marcada pelo eclipse solar, a pessoa pode se tornar dolorosamente consciente de seus apegos infundados. Entende que há coisas que morreram e não servem mais, e que, portanto, precisam ser devolvidas ao mundo.

Esta é uma das situações que tendem a ser mais dolorosas envolvendo eclipses solares, pois a consciência das perdas é mais intensa, o que pode incorrer em melancolia que, vale dizer, é temporária. A sensação de tristeza pelas coisas que não deram certo tende a perdurar até dezembro de 2021, mas é importante ter em mente que o que mudou não foram os fatos, mas a percepção dos fatos.

Aspecto positivo: a consciência do que não serve mais e do que não deu certo abre espaço para a organização material da própria vida.

Casa 9

O eclipse em trânsito pela Casa 9 sugere que viagens longas devem ser evitadas, pois tendem a ser menos prazerosas e inclinadas a pequenos incidentes de pequena monta. Assim como ocorre com o eclipse na Casa 3, recomenda-se evitar polêmicas e discussões desnecessárias. Até porque o enfraquecimento da Casa 9 tem um lado muito bom: você se torna menos convicto em relação a coisas que, antes, defendia e sustentava a ferro e fogo.

A dúvida é um estado injustiçado. Muita gente fala mal da dúvida, mas é ela que nos liberta para a possibilidade de olhar outros aspectos, outros lados, considerar possibilidades. A certeza, em geral, nos emburrece.

Aspecto positivo: o eclipse do dia 14 de dezembro na Casa 9 sugere um momento em que nossas convicções podem se tornar mais fracas. Se por um lado isso causa certo desconforto decorrente da sensação de fragilidade, por outro nos libertamos para entender novos pontos de vista e perspectivas. Que tal fazer um curso de algo totalmente diferente, que venha a somar conhecimento à sua vida?

Casa 10

A Casa 10, quando marcada por eclipse solar, sugere perda de força na área profissional. Questões problemáticas transbordam no que diz respeito ao trabalho, e se isso por um lado é desagradável, por outro permite ver o que está errado e precisa ser corrigido.

Em trânsitos assim, é comum que se tenha mais consciência das próprias queixas em relação à atividade profissional que se exerce. Ao longo de um ano, o que se tem é a oportunidade de revisar as ambições, de modo a estabelecer o que é, de fato, prioritário. A pergunta é: o que você quer deixar como legado?

Aspecto positivo: as crises profissionais conduzem o indivíduo a perceber a importância do lar e da família, intensificando os laços com essas raízes fundamentais.

Casa 11

O eclipse ocorrendo na Casa 11 pode se manifestar como uma crise de perspectiva em relação ao próprio futuro. Pessimismo e ceticismo em relação a projetos podem ser uma constante ao longo de um ano após o eclipse. Note que isso tem um lado bastante bom: alguma desconfiança é necessária, sobretudo nos tempos contemporâneos em que há tanto marketing empenhado em nos fazer acreditar em falácias do tipo "basta sonhar que tudo é possível".

O eclipse na Casa 11 nos põe conscientes de que não, nem tudo é possível, e isso é bom! Podem ocorrer crises envolvendo os amigos, o que termina sendo uma boa oportunidade para considerar quem realmente deve continuar em sua vida com este título, e quem não tem mais tanto a ver. Evite apenas a ingratidão. Lembre-se que se determinada pessoa não faz mais sentido em sua vida, ela um dia já fez.

Aspecto positivo: a crise em relação ao futuro faz com que você se dedique mais a aproveitar o momento presente.

Casa 12

Na Casa 12, o eclipse tende a se manifestar como uma sensação de abandono, de falta de proteção. Trata-se de uma sensação subjetiva, é claro. Não há um acontecimento específico que justifique o sentimento de abandono.

Mas, por mais melancólico que este sentimento seja, serve para instigar na pessoa uma urgência no sentido de "eu preciso cuidar de mim, porque se não o fizer, ninguém o fará".

Aspecto positivo: cuidar da saúde! Melhor momento para estabelecer para si uma rotina com atividade física moderada e rever o estilo alimentar, evitando dietas malucas e entendendo que "comer direito" não é algo que se faz por alguns dias da vida, mas ao longo da vida inteira – e sem neuroses!

Alexey Dodsworth

Astrólogo há 30 anos, é escritor e atualmente cursa doutorado em Filosofia e Ética em Veneza. Tem ampla experiência em ensino de Filosofia, já tendo sido consultor da UNESCO e assessor especial no Ministério da Educação.

