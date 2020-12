Para entrar em 2021 com mais vibrações positivas, o ideal é se reeducar e procurar o ponto de equilíbrio na sua vida, para atingir a plenitude. E isso pode ser feito por meio de rituais xamânicos para 2021, que ajudam na cura interna, limpando nosso campo vibratório e equilibrando nossa aura e chakras.

Ao longo do ano recebemos energias através de nossa interação com diversos ambientes e pessoas. Estas energias permanecem em nosso campo vibracional e podem ser positivas – como as de amor e gratidão – ou negativas, como medo, ódio, egoísmo, inveja, etc.

Alcançar um estado íntimo de satisfação, através de meditações e mudanças positivas de atitudes, pode nos trazer benefícios como o amor próprio e o respeito por nossas limitações. E isso certamente nos aproxima um pouco mais de nosso equilíbrio e evolução pessoal.

As transformações emocionais e os rituais xamânicos

De acordo com a cultura xamânica, é possível usar positivamente o poder das pedras, plantas e animais, evocando energias que provém de ancestrais e utilizando instrumentos de poder, como círculos, totens, danças, meditações, etc.

Nossos ancestrais conheciam os rituais necessários para que houvesse transformações emocionais e crescimento na vida dos outros.

Quando pessoas realizam cerimônias e rituais, em um grupo ou individualmente, cria-se um espaço sagrado para a passagem de energia, onde seus corações se abrem e expandem.

Quando participamos de cerimônias, as emoções fluem mais livremente, já que nos abastecemos de energia de vida e tudo é envolto numa atmosfera sagrada.

Sugestões de rituais para a passagem de ano

Existem alguns rituais xamânicos para 2021 de limpeza que podem nos trazer purificação e preparação para o novo ciclo que se abre no ano que vem.

Através dos quatro elementos da natureza – Terra, Fogo, Água e Ar – podemos nos limpar, criando uma atmosfera positiva e cheia de amor para envolver nossos propósitos futuros.

De acordo com o xamanismo, os elementos da natureza podem ser evocados por meio de simbolismos em rituais naturais.

E a condição para isso é estar harmonizado com o meio ambiente, saber honrar cada ser e também ter clareza de intenções.

Abaixo seguem alguns rituais que podem ser realizados facilmente e de forma individual, nos trazendo toda a energia necessária para buscarmos tudo o que necessitamos, seja no aspecto amoroso, espiritual, financeiro, profissional e também na saúde física e mental.

Ritual 1: limpeza individual

O que você vai precisar:

Ar: 1 sino grande e 1 incenso

Água: água energizada com cristal

Cristais: turmalina negra, quartzo fume, olho de tigre ou ônix

Fogo: 1 vela

Terra: sal grosso

Para que serve: neste ritual, o uso da água simboliza a limpeza de mágoas passadas, enquanto o sal grosso ajuda a limpar o corpo físico.

Já a vela – ligada ao elemento fogo – representa a libertação de padrões que nos aprisionam. Por último, o sino e o incenso trazem a clareza na elaboração de objetivos, já que simbolizam o elemento ar.

Como fazer: acenda o incenso e a vela, e mentalize seus objetivos para o próximo ano, espalhando o sal ao seu redor pelo chão.

Dentro do círculo formado pelo sal, coloque as pedras ao seu redor, da forma como achar melhor, e toque o sino no sentido anti-horário, em círculo, também ao seu redor. Termine borrifando a água no sentido horário, também em círculo, em volta de você.

Ritual 2: para proteger o lar

O que você vai precisar:

Ar: 1 pena

Água: água lunarizada da lua cheia (Deixe a água em um recipiente aberto, durante toda uma noite de lua cheia)

Fogo: 4 velas brancas

Terra: 4 cristais brancos

Para que serve: desbloqueia e energiza os cômodos nos quais a energia estagnou. Vale lembrar que essa energia estagnada pode se acumular nos cantos da casa onde existem pensamentos negativos e sentimentos como raiva, inveja e tristeza.

O ritual desbloqueia essas energias e transforma o lar em um local leve e saudável energeticamente, no qual as pessoas sentem-se confortáveis e com sensação de aconchego.

Como fazer: acenda as velas em casa, mova a pena no sentido anti-horário no ar, como se tivesse limpando o espaço, e escolha quatro cômodos da casa para colocar os cristais. Depois borrife todos os cômodos com a água, mentalizando uma luz violeta que limpa e transmuta todas as energias negativas que podem estar nestes locais.

Além disso, busque sempre se purificar por meio de atitudes simples. Uma boa forma de fazer isso é ficar o maior tempo possível em conexão com a água, que pode ser através de um banho de cachoeira ou mar, ou mesmo embaixo do seu chuveiro.

Entrar em contato com a energia do fogo, como respirar o ar do alto de uma montanha e aproveitar a luz do sol, também pode trazer purificação e elevação energética sempre que sentir necessidade.

A prática de rituais xamânicos para 2021 nos traz elevação de consciência, compreensão sobre nossas limitações e dificuldades e clareza sobre a melhor forma de resolver nossos problemas. Que tal iniciar este processo?

Adriana Feijó

É psicóloga com formação em Psicologia Transpessoal. Pesquisadora e estudiosa de técnicas como Reiki, Xamanismo, Terapia Floral, Tarot, O Sagrado Feminino e Fitoterapia.

[email protected]