Sol em tensão com Netuno: semana pede atenção à Covid-19

A semana tem seu lado positivo, relações podem estar mais harmoniosas e dia a dia pode ficar menos acelerado. Porém, é preciso ter muita atenção para o Sol em tensão com Netuno. Esse aspecto está associado a contaminações. Como estamos vivendo uma pandemia mundial, há possibilidade de a taxa de contaminação de Covid-19 aumentar.

Esta é uma semana de fase minguante, a melhor fase para fazer avaliações e se preparar para a última Lua Nova e o último eclipse do ano.

Veja um resumo do que esperar da semana que vai de 7 a 13 de dezembro de 2020 e, na sequência, veja a explicação para cada um desses movimentos astrológicos:

Vênus com ótimos aspectos com Netuno, Plutão e Júpiter : possibilidade maior de harmonia e entendimento nas relações, além de mais sorte nos negócios e no amor !

: possibilidade maior de harmonia e entendimento nas relações, além de mais ! Sol em quadratura com Netuno : este aspecto está presente durante a semana inteira. Aqui há mais chance de dispersão, confusão, maior flutuação emocional e alerta para maior potencial de viroses e contaminações (atenção ao Covid-19).

: este aspecto está presente durante a semana inteira. Aqui há mais chance de dispersão, confusão, maior flutuação emocional e alerta para (atenção ao Covid-19). Sol em bom aspecto com Marte: atividades físicas são ótimas nessa fase. Elas podem ser aliadas para evitar ficar muito nas nuvens (Sol/Netuno).

atividades físicas são ótimas nessa fase. Elas podem ser aliadas para evitar ficar muito nas nuvens (Sol/Netuno). Tensão entre Mercúrio e Netuno: no final de semana podemos sentir mais atrasos e atrapalhos nas comunicações, nos sistemas e mais fake news e escândalos.

Para saber mais sobre como essas tendências vão aparecer na sua vida, veja aqui seu Horóscopo Personare com as previsões para a sua vida a partir do seu mapa astral. É gratuito.

E como estamos próximos de 2021, você já pode ver aqui as previsões para os signos e aqui os principais marcos astrológicos para o novo ano.

Tudo sobre Vênus nesta semana

Temos três bons aspectos de Vênus nesta semana. Depois de um mês de novembro envolvido em tensões, Vênus iniciou aspectos mais suaves ainda na semana passada. um brinde a Vênus em dezembro!

Então, olhe para as tendências e combine com os seus trânsitos pessoais. Você pode sentir esses trânsitos na área da sua vida em que Vênus está agora. Vá até seu Horóscopo Personalizado e veja onde está o planeta dos relacionamentos. Vai aparecer como na imagem abaixo:

Se você ainda tem dúvidas sobre os significados das casas astrológicas, veja aqui. Agora, veja como aproveitar o melhor de Vênus com Netuno, Plutão e Júpiter.

Vênus-Netuno: romantismo no ar

O trígono de Vênus com Netuno vem desde quinta-feira (03) e fica presente até esta terça-feira (08). Veja algumas tendências:

Aumento do romantismo, seja em relações já existentes ou gerando aquela vontade de ficar com alguém. Lembrando que, no céu geral, Vênus está em Escorpião, o que pode gerar muita química e desejo. Melhor dos mundos, né? Química com romantismo e sintonia.

É uma fase em que fica um pouco mais fácil compreender, perdoar, entender, conciliar.

Favorecimento de ajuda em projetos e gestos solidários.

Pode haver um pouco mais de sorte, seja para receber ajuda, favor, presentes ou fechar um negócio. As coisas podem fluir mais facilmente.

Situações que andavam empacadas podem ter um fluxo melhor.

Bom entendimento para novas parcerias ou relacionamentos, como se fosse algo mais intuitivo e fácil de levar.

Aumento da apreciação por beleza e arte.

Aproveite as boas ondas deste trígono e pense em como pode usá-lo na sua vida. Pode ser uma boa demonstrar mais o seu afeto, por exemplo. Ou tentar uma aproximação por uma via mais suave, emotiva ou diplomática com alguém com quem você teve uma rusga recente. Ou, ainda, convocar as pessoas para ajudarem em uma causa bacana, como um bazar de natal para ajudar crianças carentes.

Vênus-Plutão: mais intimidade

Ao longo de toda a semana, Vênus também vai fazer um trígono com Plutão, contato que pode aprofundar as relações e aumentar a intimidade e a química. Veja as possibilidades:

Relações mais próximas.

Bom momento para “limpezas” em relacionamentos, mas de um modo suave (dica Personare: que tal fazer essa meditação de limpeza energética?)

Mais chances de acordar bons negócios.

Favorecimento de renovações e reciclagens, como transformar roupas, acessórios e objetos (Mais uma dica Personare: uma boa faxina de ano novo cai bem nessa época).

Para que não está em um relacionamento sério: chance de surgimento de alguém significativo, com quem a interação pode ser mais profunda!

Se você tem um compromisso: excelente momento para incrementar a química e colocar mais sensualidade na relação.

Vênus-Júpiter: hora da expansividade e alegria

Vênus também inicia um sextil com Júpiter a partir de sábado (11). Este aspecto traz doses de alegria para interações, encontros, bate-papos. Há tendência a se abrir e ficar mais no clima festivo, de extroversão e generosidade. Esse aspecto de Vênus também ajuda em negócios e investimentos. E pode trazer um pouco de sorte também.

No domingo (12), Vênus inicia um sextil com Saturno, fortalecendo o contato com velhos amigos e familiares e o reforço das relações já existentes.

Sol em tensão com Netuno: contaminações e viroses em alta

O Sol vai fazer dois aspectos contraditórios nesta semana. O desafiador é o Sol em quadratura com Netuno, ou seja, o Sol em tensão com Netuno. O aspecto fica exato na quarta-feira (09).

Assim como você viu com Vênus, vá até seu Horóscopo Personare e veja onde o Sol estará na quarta-feira. É nessa área da vida que você pode sentir mais esse aspecto. As tendências abaixo são gerais, não necessariamente acontecem todas.

A imunidade pode estar mais vulnerável a viroses e alergias (aproveite e veja este guia de alimentos para cuidar da imunidade).

Pessoas mais sensíveis podem ter mais debilidade física, desde pressão baixa até queda na vitalidade.

É importante ter mais cuidado com medicações e uso de substâncias.

No caso do Covid-19, esse é um trânsito que intensifica ou mantém ativo o potencial de contaminação (saiba como usar a terapia body talk para Covid-19 e aqui como usar óleos essenciais em caso de perda de olfato)

Pode haver aumento de dispersão, falta de foco e desorganização. Pode ser que surjam eventos externos que provoquem isso (veja aqui algumas técnicas para ter mais foco e acalmar a mente).

Talvez você se sinta com mais preguiça ou desinteresse por alguns dias, estilo “mundo da lua”.

A sensibilidade pode estar ampliada. Algumas pessoas ficam mais melancólicas, confusas, ou carentes quando esse aspecto ocorre.

Pode ser também que você tenha que ajudar ou possa precisar de ajuda.

Chance de não enxergar algum assunto com clareza.

Importante ter atenção a possíveis enganos e fantasias.

Gestores também podem se equivocar mais com políticas e decisões.

Potencial de decepções, como, por exemplo, algo que desabone uma que tem, até então, uma boa imagem.

Coisas escondidas podem vir à tona, mas com certa confusão, sem saber imediatamente o que ocorreu e onde está a verdade.

Todavia, o Sol também faz um trígono com Marte exato no sábado (11). Esse aspecto pode amenizar alguns pontos do Sol em tensão com Netuno. Assim, quem teve baixa imunológica pode ter chance de se fortalecer e melhorar. Se em alguns assuntos você tiver mais dispersão, em outros pode haver boa produtividade. A atividade física pode ser um bom remédio nesta semana.

O Sol em contato com Marte também ajuda naquilo que depender apenas de si mesmo, sem precisar de algo externo. Você também pode se ver entre cuidar da sua individualidade e ajudar quem precisa.

Mercúrio em tensão com Netuno

A partir de sábado (11), Mercúrio faz os mesmos aspectos que o Sol, ou seja, uma quadratura com Netuno e um trígono com Marte. Estes contatos passam para a semana seguinte, podendo haver mais distração e confusão no trabalho, assuntos do dia a dia e sistemas. Mas o empurrãozinho de Marte pode ajudar a depois agilizar aqueles que possam ter tido atrasos.

Os aspectos do Sol e Mercúrio nesta e na próxima semana podem trazer mais tendência a divulgação de notícias falsas, confusas e desencontradas, sobretudo sobre a questão da pandemia e vacinas, que é o grande assunto do momento.

+ Descubra tudo sobre o seu signo: significados, características, planetas regentes e muito mais.

+ 2021 é logo ali, descubra o número do seu ano pessoal gratuitamente no Mapa do Ano Personare.

+ Sorteie 13 cartas no Tarot Semestral Personare e descubra como você irá viver cada área da vida nos próximos 6 meses.

+ Em 2021, o Ano Universal será simbolizado pelo número 5. Descubra como será o seu ano pessoal 2021.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]