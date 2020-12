Carta de Tarot de 2021 é O Papa

Um ano de mudanças políticas, religiosas e populares é o que a carta de tarot de 2021 nos traz como principal tendência para o novo ano. O Papa é o quinto arcano maior do Tarot. Uma carta que significa autoridade e jurisdição.

É importante lembrar que O Papa é também um cargo político: ele é chefe de Estado, ou seja, a pessoa que representa e legitima os poderes executivo, legislativo e judicial de um Estado soberano. Essa autocracia tem sua própria força militar, meios de comunicação, embaixadores e a emissão de moeda, selos e passaportes.

O Papa é o homem que, segundo diversas diretrizes internas, é eleito como detentor de todo o poder espiritual e da palavra de Deus. Ele é chamado de "pontífice" — que significa "construtor de pontes", justamente por simbolizar o acesso dos homens a Deus.

Neste artigo, você vai poder conhecer mais sobre esta carta, entender quem são as pessoas que podem ter mais destaque neste ano e ficar por dentro das previsões para o Amor, o Trabalho e outras tendências importantes para o novo ano.

2021, o ano de manutenções e redefinições

Enfim chegamos ao novo ano dessa era de mudanças rápidas e importantes. É impossível não falarmos do Covid-19, que fez a humanidade se readaptar em 2020 — regido pelo quarto arcano maior do Tarot, O Imperador, em que os governantes tiveram papel fundamental para gerenciar os, relações internacionais e prejuízos da pandemia para redesenhar o mundo.

2021 nasce com a necessidade de prosseguir com tudo o que se aprendeu e se dedicar religiosamente a uma adaptação demorada às atuais conjunturas: o isolamento persiste porque o perigo tende a aumentar com novas ondas até que as vacinas cubram a população mundial.

Sendo assim, O Papa assume agora o papel do arcano anterior, O Imperador, e exige não apenas a continuação dos cuidados com a saúde como também a ordem e a disciplina seguidas à risca para evitar a circulação do vírus.

Figuras de destaque em 2021

O Arcano O Papa, desde os primórdios, faz alusão direta ao principal dirigente da Igreja Católica. Ele é a expressão viva da imagem arquetípica que vemos no oráculo. Sendo assim, a tendência é de que o Papa Francisco possa ter maior destaque em 2021.

Mas também podem ter destaque neste ano Dalai Lama, Cacique Raoni e outras personalidades que representam uma seita, uma filosofia, uma tradição, um grupo e até mesmo uma etnia, porque estas figuras de autoridade são também representados pelo arcano O Papa do Tarot.

Aqui é possível incluir pessoas de poder espiritual, filosófico e educativo, aqueles que atuam como intermediários entre as pessoas e o conhecimento e o divino. Se sua popularidade aumenta, cresce também os representantes de outras religiões, seitas, grupos e etnias que defendem e lutam pelos seus direitos.

Aqueles que ensinam, professam, divulgam, preveem, dirigem, influenciam, profetizam, orientam e lideram merecem atenção em 2021.

Em 2021, estão em destaque professores, mestres, pastores, curandeiros, guias, mentores, oraculistas, orientadores, pajés, conselheiros, xamãs — as pessoas de destaque devido às responsabilidades de impor e manter, publica e até mesmo politicamente, a disciplina intelectual e religiosa de determinado grupo.

A Carta de Tarot de 2021 e o Amor

Boas novas para quem quer se casar! Em 2021, quem está em um compromisso afetivo consolidado, O Papa traz a possibilidade de firmar publicamente um casamento ou união estável, seja apenas no civil ou também no religioso.

Ainda que um casamento seja um contrato, falando em termos legais, O Papa sempre aponta para o sacramento de duas pessoas que decidem passar a vida juntos ou oficializar a relação.

Para quem busca um amor, 2021 pode reservar envolvimentos e até algumas paixões, mas não necessariamente o estabelecimento de um compromisso sério. Isso ocorre porque O Papa também pode representar o celibato, a proibição de se envolver com outras pessoas devido à sua missão espiritual, tendendo indicar amizade mesmo onde e quando você queira enxergar desejo e afeto.

Mas também indica, claro, possíveis encontros que são muito mais significativos do que aparentam. Mesmo assim, todo o cuidado é pouco para não apostar as fichas em alguém achando que é o amor da sua vida. O Papa mostra que os caminhos se abrem conforme acreditamos e trabalhamos pelo bem e pela harmonia. Saber ser paciente é uma das virtudes deste arcano, porque nada sólido se constrói em poucos dias.

Para quem está em uma relação afetiva, as tendências são claras em relação à harmonia, à sinceridade no convívio, à lealdade ao vínculo estabelecido e à compreensão do quanto é significativo estar com a pessoa em questão. Por ser o ano do arcano O Papa, essa posição reflete o ideal cristão de casamento, mas tem mais a ver com o propósito e o prazer de ser quem você é ao estar com quem você está. E a verdade disso tem a ver com amor verdadeiro.

Pra você lembrar do Tarot de 2021 o ano todo:

O amor nunca acontece por acaso.

Dê sinceridade para receber sinceridade.

Ouça mais e fale com o coração.

Seja leal aos seus valores.

O respeito que você quer também precisa ser demonstrado.

Bom ano para contatos e amizades

Apesar da pandemia e das necessárias doses de isolamento que perduram, 2021 é um ano em que as pessoas estão em voga: relações, círculos, parcerias e amizades tendem a ser mais frequentes porque o arcano O Papa, além de todo o seu simbolismo voltado ao lado espiritual, representa também o coletivo, as massas, já que fala aos seus fiéis, aos seguidores de determinada fé que ele transmite.

Assim, não tende a ser incomum que grupos de pessoas se reúnam com frequência em nome de certos ideais ou propósitos. Considere um período importante também para estreitar laços com aqueles que realmente você gosta e que fazem a diferença na sua vida, porque O Papa também abençoa as relações significativas, ou seja, as pessoas certas, aquelas que fazem sentido.

O Papa e as previsões para o Trabalho

O Papa do Tarot acredita piamente na providência divina, isto é, no controle de Deus sobre cada situação que ocorre conorsco. Sendo assim, no âmbito profissional, tudo está destinado a ser escrito conforme o Espírito Santo, a Deusa, o cosmo ou a Grande Inteligência deseja. Não importa o nome, mas sim a ideia: ainda que em linhas tortas, tudo está escrito corretamente.

Assim, em termos de trabalho, a tendência é positiva: propostas, contratos, acordos e oportunidades de dar o seu recado enquanto profissional, ainda que a remuneração não seja a ideal num primeiro momento. Ou seja, indica a possibilidade de esforços maiores e mais frequentes do que ganhos altos.

É importante avaliar se o seu ofício está caindo no marasmo ou se tornando mecânico demais. Um dos problemas apontados por esta carta do Tarot é justamente a perda de perspectiva ou mesmo de sentido em relação ao que você faz. Tome consciência das vantagens e dos privilégios para traçar objetivos mais altos que expressem suas vontades. Elas são as vontades divinas também.

Para quem procura trabalho, em 2021 é preciso seguir e cumprir religiosamente os protocolos: demonstrar responsabilidade, perseverar e manter a humildade em destaque, ainda que você valha muito mais do que julgam. É provável que ao longo dos meses surjam oportunidades por meio de terceiros que consideram o seu tamanho e a sua importância.

Não é hora de se achar maior do que ninguém ou se diminuir diante de qualquer dificuldade que se apresente. E não adianta também culpar divindades ou pessoas por qualquer demora para atingir estabilidade financeira. Agora é preciso se conectar com sua história de vida, avaliar seus talentos e demonstrar disposição total para chegar mais longe.

Afirmações positivas para você lembrar o ano todo

Saiba que as forças superiores têm um plano para você.

Faça-se o favor de se reinventar.

Traga mais cor, som, perfume e vida à sua rotina.

Não se desespere com as dificuldades. Confie.

Você pode mais. E melhor.

A hora e a vez de buscar seus propósitos

O ano regido pelo arcano O Papa tende a ser o mais importante no que diz respeito a questionamentos sobre quem você é e o que veio fazer nesta vida. A busca do significado das coisas está na pauta, pois o arcano representa alguém que escolheu ou foi escolhido para trilhar um caminho de aprendizados e também de trocas significativas.

Pense no Papa católico, em um pajé ou mesmo no Dalai Lama. Já reparou na riquíssima experiência de vida que eles têm e que passam adiante por meio de seus discursos, conselhos e histórias? A trajetória de vida de uma pessoa é uma construção contínua que pode inspirar outras tantas. Por isso que 2021 é o ano de avaliar seus propósitos e agradecer, não necessariamente de maneira religiosa, por quem você é.

Segundo este arcano, tudo faz parte de um plano. A partir daí entendemos que tudo tem sua razão de ser, e só uma postura centrada, compreensiva e paciente é que ajuda a superar os problemas e as incertezas.

No âmbito espiritual, a carta de tarot de 2021 mostra a sua excelência. Ele indica que, em 2021, a tendência é descobrir não só novos propósitos de vida como também dar início a práticas que tragam clareza a respeito das situações e da vida como Yoga, Reiki, Tarot, Astrologia e outros saberes ou tradições espirituais que coloquem você em contato com o seu próprio guia interior.

Esse é um outro ponto importante a ser considerado: você tende a descobrir que tem uma fonte de força dentro de si que pode ser chamada de "mestre", "espírito” ou mesmo "Deus" que age por meio da intuição, cada vez mais aguçada, e lhe faz dar atenção a detalhes para entender os motivos de viver ou passar por determinadas situações.

Questões para você pensar neste ano:

Algum mestre ou professor fará a diferença neste ano.

É tempo de se dedicar ao que sua alma pede.

Aprender é crucial para amadurecer.

Tenha firmeza nos compromissos, mas saiba espairecer.

Não confunda obstinação com missão. Seja leve.

A mentira em um ano do Papa

Sendo uma autoridade espiritual e também política, O Papa representa também os problemas relacionados a abuso de poder em nome de divindades ou de determinada fé. Este é o arcano dos dogmas, dos regimes, da moral e dos bons costumes que acreditam ser necessário manter conservados a todo custo.

E esse custo é alto, pois significa o silenciamento de minorias e a condenação de quem transgride credos, regras e códigos de conduta. Então não é mistério que em 2021 tende a se intensificar o fundamentalismo e a intolerância religiosa, já que os mais influentes passam a pregar que estão

certos e que todos os outros estão equivocados em suas crenças e posicionamentos.

As fake news, que é um sério problema social, reflete o mau uso do poder de voz da carta de tarot de 2021. Pense em políticos e líderes religiosos que atacam pessoas por seus posicionamentos indiferentes ou contrários às suas convicções.

É assim que se revela o lado sombrio deste arcano do Tarot: a difamação, a desqualificação, a humilhação e a tentativa constante de desmoralizar outra pessoa ou grupo. E assim surgem falácias e difamações para justificar acusações falsas distorcidas ou falsas.

Em 2021 as mentiras tendem a continuar firmes e fortes em aplicativos de mensagens, com vídeos e áudios criados para desestruturar pessoas e grupos, acendendo a ira e a dúvida de quem os recebe em seus telefones celulares. Você também deve ter cuidado para não pregar a sua verdade como se fosse única e inquestionável.

O melhor a ser feito ao longo do ano é ouvir com cuidado e falar com mais cuidado ainda, pois as palavras vão pesar cada vez mais: mal-entendidos, argumentos dúbios e interpretações equivocadas tendem a ser frequentes num mundo em que todos acham que sabem tudo. Um discurso pretensioso e até mesmo petulante tende a ser o motivo para irritações, discussões, rompimentos de amizades e de brigas calorosas com pessoas importantes e queridas.

Verdades importantes:

Ninguém sabe tudo sobre tudo. Isso inclui você.

Cheque as fontes antes de repassar qualquer notícia.

Quando você tenta destruir alguém, você se revela.

Ninguém tem obrigação de concordar com você.

A sua verdade é só sua. Os outros têm a deles.

A Família em 2021

O arcano regente de 2021 é o mantenedor dos valores familiares, da estrutura parental que acolhe e cria os filhos em perfeito amor e perfeita confiança. O Papa do Tarot não só tendencia um ano de questões familiares mais frequentes, com reconciliações e aproximações importantes como também simboliza o universo da educação, o comportamento, a dinâmica de ensino e aprendizado e a vida acadêmica.

Em 2021 você tende a descobrir novos hobbies e a perceber que pode se dedicar a alguma nova disciplina ou conhecimento. O Papa rege o raciocínio, os debates, as discussões coletivas e a instrução em novos assuntos que nos enriquece intelectualmente.

Se você gosta de estudar, prepare-se. Se não gosta, mantenha-se pelo menos em sintonia com os novos tempos. Isso será exigido e cobrado, já que o mundo não para de dar voltas. Tanto que velhos discursos e costumes são trazidos à tona para serem questionados, atualizados ou mesmo erradicados.

As novidades do mundo

Em 2021 você precisa se mostrar flexível às mudanças tão rápidas que acontecem ao seu redor. Se quiser que vejam seu trabalho ou sua pessoa, atente às redes sociais e às tecnologias que nos mantém conectados e disponíveis para oportunidades. 2021 é um ano de inovações e, por isso mesmo, você não pode ficar para trás: quanto mais demonstra abertura para conhecer coisas e pessoas novas, mais a sua vida tende a enriquecer (quem mais lembrou que 2021 é representado pelo número 5, super ligado às tecnologias e modernizações? Leia a aqui as previsões da Numerologia).

O Papa simboliza a tradição, a doutrina preservada, a moralidade inquestionável e o conservadorismo, sem falar na postura rígida demais diante dos novos tempos. E é por isso que se faz necessário abrir o coração e cabeça para as mudanças, ainda que pareçam efêmeras ou insossas demais. Ouvir outras pessoas, aceitar diferenças e agir de modo tolerante acaba sendo imprescindível em 2021. Se O Papa não é santo, nós também não somos.

Questione seus preconceitos, qualquer questão de cunho racista e reflita o quanto você tem sido intransigente com os outros.

Reconheça que você não sabe tudo nem tem domínio sobre determinados assuntos. Não há nada de mal em assumir o seu tamanho e a sua ignorância em certos aspectos! 2021 é o começo de um novo tempo em que você demonstra verdade para com o mundo. Então comece demonstrando verdade para consigo.

Tarot de 2021 sobre Saúde

Em 2020 testemunhamos a adaptação da vida dentro de casa na maior parte do tempo, com aulas, conferências e reuniões e até festas virtuais. Agora, em 2021 a tendência é voltarmos nossa atenção ao corpo físico. O retorno às academias pode ocorrer de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde, mas os ambientes virtuais continuam crescendo: exercícios por meio de vídeo-aulas, por exemplo, crescem exponencialmente.

Esse fato considera também o aumento de práticas espirituais como celebrações e missas e rituais online, e também de saúde integral, como cursos de Yoga e outras ferramentas consideradas de cunho espiritual, como o Tarot.

Isso ocorre sob o regime do arcano O Papa porque o que importa mesmo é a transmissão do conhecimento, independente do local. Transmitir é a função social deste arcano do Tarot. E é por isso que aprender tende a ser não só um passatempo para quem está em isolamento como também uma necessidade de primeira grandeza: reciclar-se, aprimorar-se, descobrir talentos, reconhecer seus valores e praticar algo novo são as ofertas do Sumo Sacerdote.

Portanto, não tenha medo. Mantenha os cuidados aprendidos em 2020 e continua seu caminho, só que desta vez com mais atenção a quem você é e menos receio do que acontece ao redor. Com fé, perseverança e dedicação você comunga com o que há de mais sagrado na vida e faz de 2021 um ano repleto de prosperidade e sabedoria.

Outros anos regidos por O Papa

Em 2003, no Brasil, entra em vigor o Código Civil Brasileiro, a nível mundial, João Paulo II revela que a Igreja Católica toma cada vez mais consciência de ser mãe, como Maria, a quem os fiéis devem se aproximar para chegar a Jesus.

Esses dois rápidos exemplos mostram tanto a implementação oficial de direitos e deveres como a imposição de uma voz soberana em relação à conduta de féis e remetem ao plano de atuação do arcano O Papa, que tem poder de atuação e influência tão grande quanto dos principais dirigentes de todas nações.

Depois, em 2012, tivemos outro ano regido por O Papa. Entre os pontos principais das notícias e mentalidades estavam as crenças associadas ao popularmente chamado calendário maia, que alegava ser 21 de dezembro de 2012 como o dia do fim do mundo.

O exemplo do calendário maia é excelente para percebermos um dos muitos lados da atuação da carta de tarot de 2021: a gradativa criação de crenças, o burburinho envolvendo novos tempos e pessoas surgindo com pretensas verdades até então escondidas do grande público. Esse fenômeno é um exemplo claro dos falsos profetas que esquentaram as discussões e inflaram as livrarias e bancas de jornais com notícias alarmantes. A influência do arcano O Papa se dá sobretudo pelas suas declarações, isto é, pela palavra dita, escrita, direta ou distorcida, mas amplamente disseminada.

Um exemplo polêmico de atuação do arcano o Papa foi a conduta assumida pelo então Papa Bento XVI, em 2012: Joseph Ratzinger declarou que a Igreja existe para evangelizar, alegou que apenas a família cristã seria capaz de transformar o mundo e que a Igreja se posicionaria contra todo e qualquer modismo espiritual.

Por um lado, a medida agravou a luta contra falsos profetas, mas por outro denotou postura extremamente rígida da Igreja sobre outras expressões de fé, gerando distanciamento de fiéis.

Levando isso em conta, um dos perigos que ronda 2021 é justamente o de homens com grande poder de fala e influência imbatível que acabam agindo como ditadores, porta vozes, missionários ou pretensos especialistas. Essa tendência leva em conta a força e o alcance já constatados de líderes religiosos, políticos, gurus e filósofos e, agora com mais força, de livres pensadores e de influenciadores digitais.

Para se ter ideia da rotina, das responsabilidades e dos jogos de poder envolvendo o quinto arcano maior do Tarot, assista ao filme "Dois Papas", de Fernando Mirelles, disponível na Netflix. Johnathan Pryce interpreta Jorge Bergoglio e Anthony Hopkins encarna Joseph Ratzinger, o Papa emérito em constantes diálogos baseados em fatos reais.

O que é o Arcano do Ano?

O Tarot, além de ser uma ferramenta de estratégia, é também um instrumento de orientação. Os 78 arcanos – 22 maiores e 56 menores – têm como objetivo promover o autoconhecimento e aconselhar sobre as melhores atitudes a serem tomadas em determinado momento.

Para o cálculo da carta de tarot de 2021, são considerados apenas os Arcanos Maiores. Cada Arcano Maior tem em sua estrutura um número e um símbolo (imagens arquetípicas da sociedade), que ajudam a reforçar as mensagens e as metas a serem consideradas assim que entra um novo ano.

Para saber qual será a carta de Tarot de 2021, basta somar 2+0+2+1, que resulta em 5. Portanto, o arcano regente é o de número 5, O Papa, que também é chamado de O Sacerdote ou O Hierofante.

Leo Chioda

É escritor e tarólogo. Dedica-se a palestras sobre Tarot, pesquisas históricas e prática da leitura das cartas. É também autor do Tarot Direto e Tarot Mensal do Personare.

