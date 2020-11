Semana começa com eclipse lunar; veja as previsões astrológicas

Terminamos novembro e começamos a semana com eclipse lunar. Este foi o penúltimo de 2020 e suas ativações puderam ser percebidas já nas semanas anteriores. Você sabe que questões da sua vida podem ser destacadas pelo eclipse de 30/11? Veja aqui.

Dezembro começa na fase lunar cheia que, em geral, pode deixar todo mundo mais extrovertido e sociável e favorece dar continuidade aos assuntos que já vem sendo tratados. Mas tudo depende da casa astrológica que a sua lua está agora (você pode ver no seu Horóscopo Personalizado).

Resumidamente, eis o que esperar do último dia de novembro e dos primeiros de dezembro.

Dois planetas em Sagitário : o Sol já está em Sagitário e, na terça, Mercúrio entra no signo. Isso pode abrir mais o pensamento e aumentar o otimismo.

: o Sol já está em Sagitário e, na terça, Mercúrio entra no signo. Isso pode abrir mais o pensamento e aumentar o otimismo. Vênus em harmonia com Netuno: o planeta das relações passou novembro inteiro em tensões astrológicas, o que pode ter trazido desafios nas relações e para pessoas próximas. A partir da metade da semana, brinda os encontros com uma combinação especial de forte erotismo com romantismo e maior sintonia. Também ajuda nos negócios.

o planeta das relações passou novembro inteiro em tensões astrológicas, o que pode ter trazido desafios nas relações e para pessoas próximas. A partir da metade da semana, brinda os encontros com uma combinação especial de forte erotismo com romantismo e maior sintonia. Também ajuda nos negócios. Tensão do Sol com Netuno: a partir do final de semana, este aspecto pode desorganizar, dispersar e trazer um pouco de sintoma de fuga ou fantasia.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Eclipse de 30/11

A semana começa com um fenômeno astrológico importante. Estamos falando do eclipse de 30/11/2020. Para Astrologia, o eclipse traz mobilizações, novidades e alterações para o coletivo e também na vida pessoal. É bom ter cuidado com ações hiper otimistas ou arrogantes nos próximos meses.

Veja aqui que temas podem ser destacados na sua vida durante esse eclipse. E aqui você acessa o calendário astrológico 2021 completo (com eclipses e outros trânsitos importates).

Mercúrio em Sagitário

Mercúrio está em ótima forma nesta semana. Um sextil com Júpiter até a terça-feira (1) promove otimismo e uma visão mais ampla. Ótimo para cursos online, fazer consultas e consultorias, assistir ou dar palestras.

Além disso, até quarta-feira (2), Mercúrio também está em boa sinergia com Saturno, o que traz mais bom senso para o pensamento, com um raciocínio mais lógico e ponderado. Ou seja, semana propícia para o fechamento de contratos e para todo tipo de comunicação. Aproveite!

Na terça-feira (01), Mercúrio ingressa em Sagitário (onde fica até o dia 20). Veja os pontos positivos e os desafios desse trânsito:

A empolgação e z adesão a novas ideias vai vir mais fácil. Vai ser mais espontâneo persuadir, pois as pessoas vão estar mais otimistas e querendo “pensar grande”.

Por outro lado, o excesso disso também pode levar a erro de avaliações, em especial entre 11 e 15/12, com tensão de Mercúrio com Netuno.

Ótimo para pensar em especializações, estudos e planos maiores.

Inspiração para falar, mas cuidado para não discursar sozinho e não dar espaço para as pessoas falarem também.

Cuide, ainda, para não atirar a flecha sagitariana para milhões de interesses e não aprofundar nos assuntos.

Você pode conseguir mostrar um cenário mais amplo, que não estava, até então, sendo percebido.

Vênus em trígono com Netuno

Depois de várias semanas envolvido em tensões, a partir de quinta-feira (03), Vênus faz um excelente aspecto: um trígono para Netuno. Isto suaviza contatos, ajudando, portanto, em conciliações, entendimento e uma via maior de compreensão.

Se você precisa “quebrar o gelo” e se aproximar de alguém é um aspecto ótimo para conseguir isto. Até mesmo quem esteve em rompimentos afetivos recentes tem mais chance de conseguir um ambiente mais receptivo que favoreça a reconciliação – e até o romance. Sim, esta é uma combinação bastante romântica, que deve ser aproveitada para criar “aquele clima”, e ainda com muita sensualidade, o que Vênus em Escorpião aprecia. Intensidade e sintonia no ar.

Fora do âmbito afetivo, é um aspecto que promove integração e ajuda em gestos solidários.

Nas finanças e negócios, favorece o “fator sorte”, com o fechamento de contratos, até aqueles que pareciam mais empacados. Também traz um bom entendimento para novas parcerias firmadas, como se fosse algo mais intuitivo e fácil de levar.

Sol em tensão com Netuno

O Sol transita por Sagitário (veja aqui as previsões para os signos em 2021) onde tende a elevar os ânimos e trazer um clima de otimismo. A partir do final de semana, porém, há uma quadratura do Sol com Netuno, que se estende até 12/12. Aqui vão algumas possibilidades, lembrando que nem todas precisam ocorrer.

Maior vulnerabilidade imunológica, a viroses e também a alergias.

Aumento de dispersão.

Talvez você se sinta com mais preguiça e/ou desinteresse por alguns dias.

Sensibilidade ampliada.

Alguns assuntos podem ficar mais confusos, e com menor clareza. Maior propensão a enganos e/ou indecisões.

Todavia, o Sol também vai começar um trígono com Marte a partir do final de semana, o que tem um efeito compensatório em muitos pontos. Assim, quem teve uma baixa imunológica tem chance de se fortalecer e melhorar e, se em alguns assuntos você pode ficar mais disperso, em outros pode haver boa produtividade. Na semana seguinte, em que estes aspectos vão estar mais presentes, vamos comentar mais sobre eles.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]