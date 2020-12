Horóscopo mensal: as previsões para os signos em dezembro de 2020

Finalmente, 2020 está chegando ao fim. Esse ano marcado pela pandemia foi tenso para todo mundo, mas também deu para tirar algumas lições.

A seguir, veja o que as previsões para o seu signo no último mês do ano – já de olho no que vem em 2021. Todas as previsões, seguindo as regras dos horóscopos, são mais marcantes para quem tem o Ascendente no signo, e secundariamente para quem tem o Sol no signo. Por isso, aproveite e leia os dois!

Mas lembre-se que você é muito mais do que apenas seu signo solar. O seu Mapa Astral pode ajudar a entender melhor outros aspectos da sua personalidade.

Áries

Seus últimos meses provavelmente foram estressantes, e as coisas não devem mudar tanto em dezembro, neste sentido. Têm sido muitas as razões para você ficar com raiva, não é mesmo? Ultimamente, quando você pensa que tudo foi resolvido, eis que alguns passos são dados para trás e você termina precisando remoer problemas.

Se você trabalha, os conflitos e atritos podem estar ainda mais intensificados. Mas não desanime, pelo seguinte: Marte, que passou os últimos tempos retrógrado em seu signo, finalmente assumiu movimento direto, de modo que, por mais que dezembro ainda seja estressante, pelo menos as coisas caminham para a resolução!

Se você nasceu depois do dia 8 de abril, vale a pena olhar o horóscopo personalizado para descobrir quando exatamente Marte fará conjunção ao seu Sol, enchendo você de energia realizadora. Leia também as previsões para Áries em 2021.

Anote em sua agenda: é preciso tomar cuidado especialmente entre os dias 9 e 11 e entre os dias 22 e 24, datas em que a Lua criará um cabo de guerra entre você e as outras pessoas. O risco de passar raiva é bem alto, mas sabendo disso você pode – e deve! – se blindar. Recursos não faltam, da meditação ao afastamento voluntário de situações de conflito.

Por mais tentador que seja partir pra briga, por mais que isso mexa com seu espírito guerreiro, não se deixe levar. Há outras datas para tomar cuidado, por conta de razões diferentes: nos dias 21 e 22, risco de perder o controle e se arrepender; em 29 e 30, risco de ir além de seus limites, agindo de modo pouco cauteloso e desperdiçando energia e recursos importantes.

Lembre-se: conhecer é poder. Sabendo de tudo o que você sabe, não é necessário passar por problemas. A pessoa sábia domina os astros, pois os astros inclinam, mas não determinam.

O mês é ótimo para viagens longas, mas tudo vai depender de como estará a situação da pandemia. Se houver segurança suficiente para realizar viagens, perfeito. Caso não, lembre-se que há outras formas de viajar: iniciar ou aprofundar o estudo de um idioma e cultura, manter contatos virtuais com pessoas de outros países. Sair da rotina se faz assim, buscando o que está distante, mesmo que não se possa sair de casa.

Touro

Desde que Urano passou a transitar por Touro, você não cessa de se reinventar, e às vezes a sua cabeça parece que vai explodir por conta de tantas ideias criativas (algumas muito loucas!).

Você nasceu entre 23 e 30 de abril? Então não deixe de fazer a sua Revolução Solar no Personare, para entender melhor o impacto de Urano em sua vida em 2020 e 2021. Só que, por mais dinamizada que esteja sua criatividade, a pessoa amada provavelmente puxará o freio até o dia 15/12, como quem diz “opa, vamos com calma!”.

Vênus em Escorpião se opõe a Urano, cortando seu barato na forma de alguém próximo bastante crítico; mas isso é para seu bem, com as seguintes questões:

Qual o lado negativo disso que você está propondo?

Quais os defeitos que você não está vendo?

Qual a sombra que você está ignorando?

Logo, em vez de se irritar com a outra pessoa, adjetivando-a de “chata”, perceba que ela cumpre uma função neste momento: a função da voz crítica necessária para que você não se prejudique mais à frente.

Em dezembro, é preciso tomar cuidado com inimigos ocultos, gente que se faz de boazinha, mas que tenta te atravessar, principalmente entre os dias 22 e 24. Ingenuidade com os outros não cabe neste mês. Melhor agir com desconfiança em excesso do que se prejudicar por ter aberto a guarda para quem não deveria. Aproveite para ler as previsões para Touro em 2021 aqui.

O último mês de 2020 é excelente para que você se recicle, sobretudo a partir do dia 14, quando a Lua e em seguida Vênus se juntarão ao Sol e a Mercúrio. Aproveite o espírito de final de ano e se livre de tudo aquilo que não serve mais. Atente para o lado bom: este mês é excelente para que as outras queiram lhe pagar, usufruir de seus serviços, dar dinheiro.

Só que, para isso acontecer, você precisará fazer girar a energia, doando o que não lhe tem serventia e deixando espaço livre para que novos recursos possam entrar em sua vida. A postura avara a acumuladora só prejudicará. A generosidade e a doação, por outro lado, serão a força mágica que lhe trará dinheiro e bens.

Gêmeos

Dezembro é marcado não apenas pelas possibilidades de acordos importantes entre você e quem você ama, mas também pelas chances de trégua com rivais. Tais acordos podem ser informais ou formais, mas ficará bastante claro que tanto você quanto a outra pessoa precisam ceder para atingir um equilíbrio mínimo capaz de viabilizar satisfações para ambos.

Sol e Mercúrio sugerem que essas possibilidades de entendimento se intensificam a partir do dia 14, quando a Lua transita brevemente por Sagitário, antecedendo a entrada de Vênus neste mesmo signo, que é complementar natural do signo de Gêmeos.

Os dias 27, 28 e 29 são apontados como delicados, pois a Lua em Gêmeos estabelece um cabo de guerra com os demais astros em Sagitário, sugerindo dilemas: como agir de modo a satisfazer suas necessidades emocionais ao mesmo tempo em que considera os direitos alheios? Algum conflito é esperado, ainda que não haja tanta razão para se preocupar.

O Nodo Norte em Gêmeos sugere sabedoria mínima (principalmente pra quem nasceu nos dias 10 ou 11/06) para não se deixar levar pelo lado mais infantil de sua personalidade ao longo desses três dias.

Por mais que você sinta que o mês começa um tanto bagunçado e desorganizado, essa percepção vai mudando à medida que a oposição entre Vênus e Urano se desfaz logo na primeira semana. De 6 a 14, o planeta Vênus favorecerá que você coloque seu cotidiano em ordem e que cultive bons hábitos de saúde.

Cuidado com brigas entre amigos! Evite se meter (sobretudo nos dias 9 e 10), por mais tentador que seja tomar partido. Há risco de você fazer uma interpretação enviesada dos fatos e se posicionar de forma injusta.

Lembre-se: dezembro é positivo para amenizar conflitos entre você e outra pessoa, mas não necessariamente para que você possibilite a concórdia entre terceiros. Não deixe de checar seu horóscopo personalizado, a fim de identificar datas importantes para falar menos, evitando conflitos. Aproveite e leia também as previsões para Gêmeos em 2021.

Câncer

Os últimos tempos têm sido especialmente estressantes no que diz respeito ao trabalho, e dezembro não é muito diferente nesse sentido para quem é do signo de Câncer. A boa notícia é que o planeta Marte não está mais retrógrado, de modo que as coisas irão fluir melhor (apesar do stress).

Cobrarão de você uma postura mais competitiva no ambiente profissional, mas observe que a principal competição é sempre contra as próprias inclinações à procrastinação. A competição autoimposta é a única que será funcional ao longo do mês. Na verdade, é extremamente importante que, ao longo de dezembro, você não compre brigas nem confronte diretamente ninguém.

O risco é alto de você sair perdendo caso precise entrar em disputa com algum rival. Ainda que seja tentador, não tope essas brigas.

No que tange aos relacionamentos, o signo de Câncer anda sobrecarregado graças ao alinhamento de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, signo oposto. Essa configuração particularmente rara vai para além do mês de dezembro, e pode tomar várias formas.

A principal é a de parcerias amorosas ou profissionais que cobram e pressionam para que você saia de sua zona de conforto. Ou seja, a pessoa amada termina sendo vista ao mesmo tempo como a pessoa que lhe irrita, e caberá a você compreender essa dinâmica como algo necessário ao seu crescimento.

O trânsito de Sol, Mercúrio e Vênus impõe uma carga de trabalho extra e a necessidade de cuidados com a própria saúde. Neste momento, cultivar bons hábitos é mais importante do que nunca. Veja as previsões para Câncer em 2021 e organize suas metas.

Cuidados especiais são necessários nos dias 13, 14 e 15, portanto não deixe de checar seu horóscopo Personare nesses dias, redobrando a atenção no que diz respeito a todos os principais alertas. Ao longo desses três dias, redobre a cautela com sua alimentação, horários de sono e não se exponha a riscos desnecessários que envolvam a sua saúde.

Leão

2020 foi um ano para quem é do signo de Leão rever tanto as suas rotinas quanto a forma de cuidar do próprio corpo. Se você aprendeu bem as lições dos últimos meses, sairá deste ano com uma sabedoria especial no que concerne a quais hábitos devem ser cultivados e quais devem ser terminantemente evitados.

Não foi um ano leve, e a rotina difícil e sobrecarregada dos últimos meses continua ao longo do mês de dezembro, sendo que os dias 15, 16 e 17 podem ser especialmente difíceis. Convém evitar o acúmulo de atividades nesses três dias, além de não se expor a circunstâncias que ponham a sua saúde em risco. Você já pode ler as previsões para Leão em 2021 e começar a organizar suas metas.

O alinhamento de Júpiter, Saturno e Plutão sugere um “peso” que se acomete sobre todos os signos de maneiras diferentes, mas, no seu caso específico, envolve a saúde e a rotina. Em dezembro, contudo, há um contrabalanço do Sol, de Mercúrio e de Vênus que sugere um mês em que haverá razões para se divertir.

Só não se descuide e, sobretudo, não abuse! Evite viagens em dezembro, pois elas tenderão a não ser prazerosas, e há riscos demais envolvidos, sobretudo riscos que envolvem imprevistos que só servirão para lhe irritar.

Risco de comportamento melindroso e de reações infantis exageradas nos dias 4, 5 e 6, além de explosões emocionais em 22, 23 e 24 – tome cuidado para não brigar na festa de natal! Nestas datas, convém dar atenção redobrada ao seu horóscopo personalizado, pois isso permitirá ter um conhecimento mais individualizado sobre a dimensão dos problemas a enfrentar, de acordo com seu mapa astral de nascimento.

Virgem

Se 2020 não foi um ano lá muito divertido por conta da pandemia, para quem é do signo de Virgem foi especialmente delicado. O alinhamento de Júpiter, Saturno e Plutão tende a bloquear divertimentos no seu caso, e em dezembro isso ainda não muda de figura (e como será em 2021? Leia aqui as previsões para Virgem)

Por outro lado, foi um bom ano para firmar compromissos – sejam eles de relacionamento, de estudos ou de trabalho. Dezembro desponta com um período especial no que diz respeito a tais compromissos importantes, especialmente do dia 15 ao 17.

Sua área amorosa está especialmente sensível, e é bem provável que você precise doar muito de seu tempo e energia para a pessoa amada. Mesmo que você não esteja namorando, há provavelmente alguém que mexe com seu emocional, e você precisará ajudar essa pessoa. Atente para os dias 19, 20 e 21, quando a sua presença e sua doação serão mais necessárias do que nunca. Só não conte com recompensas.

Netuno em oposição ao seu signo solar é uma configuração que tem a ver com a doação generosa que não espera reciprocidade. O retorno até pode ocorrer, mas será frustrante se você ficar esperando por isso o tempo inteiro. Atue com generosidade simplesmente por agir, e você sentirá enorme satisfação!

Entretanto, é bastante conveniente que você só invista em um relacionamento íntimo se houver compatibilidade mínima. Em caso de dúvida, que tal fazer a sinastria amorosa considerando seu mapa astral de nascimento e o da pessoa amada?

Em dezembro, há certa inclinação para fins abruptos, coisas que se encerram de forma súbita, inesperada, por conta da impaciência da sua parte. Pode ser uma amizade que finda, um relacionamento que não serve mais, ou mesmo um trabalho. Seja o que for, tende a ocorrer entre os dias 22 e 24, mas convém não entrar em paranoia. Lembre-se: os acontecimentos dependerão bastante da sua capacidade de reverter isso através do exercício da paciência.

Libra

Conflitos de relacionamento íntimo foram a marca registrada dos últimos meses, devido ao trânsito do planeta Marte por Áries, signo oposto a Libra. Este posicionamento só muda no fim da primeira semana de janeiro de 2021, portanto é esperado que em dezembro você continue a ter de lidar com conflitos nessa esfera da vida, com ênfase nas seguintes datas:

3 e 4 de dezembro: a quadratura da Lua em Câncer com Marte sugere conflitos de relacionamento por conta de questões profissionais, por isso evite levar problemas do trabalho pra casa e vice-versa; 10 e 11 de dezembro: a oposição da Lua em Libra com Marte aponta para o risco de birras infantis da sua parte, com consequente reação de impaciência por parte das pessoas mais íntima; 16 e 17 de dezembro: a quadratura da Lua em Capricórnio com

Marte aponta para o risco de conflitos familiares, ou mesmo de incidentes domésticos, como coisas que quebram ou cessam de funcionar; 23 e 24 de dezembro: apesar de você sentir um gás nessas datas e ficar contente com o súbito incremento de energia, o alinhamento da Lua com Marte sugere risco de atitudes impulsivas que se refletem principalmente em seus relacionamentos mais íntimos.

Eu sei, pode parecer que dezembro é um mês difícil, mas de fato não está fácil para quase nenhum outro signo. Mantenha o otimismo: o primeiro semestre de 2021 vai ser bem melhor do que o segundo semestre de 2020 (veja as previsões para Libra em 2021 aqui). E não deixe de checar outras datas importantes que são apontadas pelo seu horóscopo Personare, pois elas darão alguns detalhes que vão para muito além de seu signo.

Problemas à parte, dezembro é um mês interessantíssimo para que as pessoas de Libra façam pelo menos uma coisa: leiam e estudem. O conhecimento tende a ser absorvido com mais fluência, e há mais gosto pelo aprendizado. Além disso, é um ótimo mês para fazer contatos profissionais que se revelarão excelentes em 2021.

Escorpião

Dezembro é um mês interessante para os nativos de Escorpião, especialmente para aqueles nascidos após o dia 3 de novembro de qualquer ano, pois o trânsito de Vênus favorece amor, beleza e sedução até o dia 15 de dezembro.

Evidentemente, por conta da pandemia que estamos vivenciando, é preciso muito cuidado com encontros fortuitos. Jamais devemos considerar apenas os astros, mas também as circunstâncias que escapam à nossa existência individual. Se você já tiver alguém com quem se relaciona, ótimo. Aproveite o período.

Mas se está engatando alguma paquera bacana, segure as pontas e convença a pessoa a aguardar um momento sanitário mais seguro para os encontros reais. Os dias 11 e 12 são especialmente bons para a sua vida afetiva. Aproveite, mas tenha juízo!

Também é um mês interessante para dinheiro, seja no sentido de ganhá-lo ou mesmo de investi-lo em coisas importantes. Apenas evite gastos no dia 14, pois tenderão a ser impulsivos e você corre o risco de se arrepender.

Se você tiver irmãos ou amigos a quem considera como irmãos, a vida deles não anda muito fácil. É bem provável que nos dias 15 e 16 você precise dedicar grande parte de seu tempo a ajudá-los, então já separe um espaço em sua agenda.

Não é recomendável de forma alguma que você realize viagens em dezembro, por mais rápidas que sejam. Se marcou um passeio para perto ou para longe, transfira para janeiro de 2021 (veja aqui as previsões para Escorpião em 2021).

Marte continua transitando pelo signo de Áries, o que pode representar risco de inflamações dolorosas para quem é de Escorpião. Cuidado especialmente com pequenos acidentes, mordidas de animais e outros pequenos incômodo entre os dias 22 e 24 de dezembro. E se quiser saber mais algumas datas personalizadas que considerem não só seu signo, mas também seu mapa astral completo, não deixe de checar o horóscopo personalizado!

Sagitário

Dezembro é o mês do ano em que o Sol transita majoritariamente por Sagitário, e o dia 16 desponta como o momento em que o planeta Vênus entra em seu signo, nele permanecendo até o começo de janeiro, o que termina dando uma guinada em sua autoestima. Não apenas você se sentirá uma pessoa mais bonita, como é bastante possível que ocorra um incremento em sua vida amorosa.

Se você já vive com alguém, ótimo. Caso contrário, lembre-se que, mesmo com o trânsito venusiano favorecendo sua vida afetiva, estamos experimentando uma crise sanitária ainda não debelada. Em circunstâncias que envolvam novas paqueras, convém esperar e convencer a pessoa que isso é o mais saudável a se fazer.

Até lá, vocês vão curtindo o entrosamento virtual. E note: se o dia 16 é marcado como o momento em que Vênus passa a beneficiar seu signo, ocorre uma prévia nos dias 13, 14 e 15, por conta da Lua em Sagitário. Você estará mais sensível no bom sentido, e terá a oportunidade de limpar muita coisa que não andava boa em seus relacionamentos. Esses dias são especialmente bons para abrir seu coração.

Mas se 2020 foi um ano em que você precisou fazer economias e segurar a onda, note que em dezembro isso ainda não mudou. Evite gastos desnecessários, não invente desejos que não possa custear. Não entre no pensamento equivocado de parcelar coisas a perder de vista. Só gaste seu dinheiro no que você considerar essencial. E aproveite para ver as previsões para Sagitário em 2021 aqui.

Praticar esportes é mais do que recomendado, e você deve investir seu tempo nisso – com segurança, evidentemente. Mas tome cuidado especial com os dias 22, 34 e 24. Pequenos acidentes podem ocorrer, e mesmo que as festas de fim de ano não rolem este ano por conta da pandemia, você não vai querer ter de ir a um hospital porque se cortou ou quebrou alguma coisa.

Capricórnio

Dentre todos os signos do Zodíaco, Capricórnio é o que teve um ano de 2020 mais repleto de vivências contraditórias, principalmente aqueles nascidos após 10 de janeiro de qualquer ano. O alinhamento de Júpiter, Saturno e Plutão sugere sobrecarga que, se não administrada com bastante cuidado, vira fonte de stress considerável.

Dezembro é quando essa sobrecarga que durou meses se encerra, pois Saturno sai de Capricórnio no dia 17 e Júpiter o segue no dia 19. Mas dezembro é o mês em que o Sol pede recolhimento aos nativos de Capricórnio, de modo que não é tempo de se entusiasmar e sair por aí comemorando.

O peso dos últimos tempos será bem aliviado em dezembro, mas convém aguardar um pouco mais. Aquiete-se, portanto, e aproveite o tempo para ler as previsões para Capricórnio em 2021.

Marte em Áries sugere algum nível de tensão familiar que não necessariamente lhe envolve de modo direto, mas termina atingindo você. Podem ser familiares que entram em conflito, ou problemas e incidentes envolvendo a família, de modo que você precisará se intrometer.

Os dias mais delicados tendem a ser:

3 e 4, com risco de conflitos de relacionamento porque a outra pessoa comete alguma infantilidade irritante, por isso convém ser paciente;

10 e 11, risco de mal entendidos no âmbito profissional, mas nada que você não tire de letra se usar diplomacia;

nos dias 16 e 17, você pode ficar mais sensível do que o normal e desenvolver fantasias negativas sem sentido, portanto procure meditar para não se deixar levar por medos;

em 23 e 24, o risco de conflitos familiares aumenta, e você precisará manter a cabeça fria.

Para outras datas que dizem respeito especificamente ao seu mapa astrológico de nascimento e não apenas para seu signo, não deixe de consultar seu horóscopo personalizado.

Aquário

Dezembro é um mês especial para os nativos de Aquário, por dois motivos: Júpiter entra no seu signo no dia 19 e dura quase um ano nele (o que só ocorre a cada 12 anos); Saturno também entra em Aquário no dia 17 e dura pouco mais de dois anos em Aquário (o que só ocorre a cada 29 anos, aproximadamente).

Em dezembro, os primeiros a serem impactados serão aqueles que nasceram nos primeiros dias de Aquário, nascimentos ocorridos no máximo até 25 de janeiro de qualquer ano. Júpiter abre novas e poderosas oportunidades, e Saturno impacta com responsabilidades altamente significativas.

Mas dezembro é ainda apenas o começo: ao longo de 2021, ano em que Aquário será um dos signos mais impactados, você receberá várias dicas preciosas de como proceder e quais cuidados deve tomar (veja aqui todas as previsões para Aquário em 2021). Por enquanto, a recomendação vai no sentido de aproveitar dezembro para se preparar, tecer planos A, B e C para seus desejos e, em todos eles, ter algo em mente: não se sobrecarregue!

O mês é bom para curtir com os amigos (pelo menos até o dia 21), mas, dadas as circunstâncias peculiares da pandemia, priorize os contatos virtuais. Aquário tende a lidar bem com tecnologias, de modo que isso dificilmente será um problema para você.

Por outro lado, Marte em Áries sinaliza risco de problemas envolvendo irmãos, primos, cunhados, sobretudo nos dias 23 e 24. Recomende a eles prudência. Mas se eles decidirem não seguir suas recomendações, não corra atrás para consertar erros alheios, sob risco de sobrar pra você.

Do dia 21 em diante, Mercúrio muda de signo, representando para Aquário uma boa oportunidade de fazer um retiro, recolher-se, evitar contatos sociais. Ou seja, desta vez as festas de fim de ano para você serão melhores se forem recolhimentos, interiorizações de fim de ano.

Os dias 16, 17 e 18 de dezembro serão, este ano, dias favoráveis para a maioria das pessoas de Aquário em geral. Mas convém também checar o que essas datas representam para você de acordo com o seu horóscopo personalizado Personare, que considera a sua hora de nascimento.

Peixes

Apesar de dezembro ser fim de ano em nosso calendário oficial, as configurações celestes favorecem a vida profissional da maioria das pessoas de Peixes. Mesmo que algumas portas sejam fechadas, é bastante provável que isso ocorra para que outras sejam abertas logo em seguida.

É apenas importante que você tome cuidado com a tendência natural para se sacrificar pelas outras pessoas. Essa disposição é generosa e bem-vinda, mas precisa ter limites, sob risco de rolar prejuízo pessoal.

Marte sugere que podem ocorrer conflitos por motivos financeiros, contudo. Evite emprestar dinheiro ou pegar emprestado. Evite fazer compras que envolvam gastos muito altos, sob risco de o produto vir com defeito e você se chatear bastante.

Espere passar dezembro antes de comprar coisas importantes (e veja aqui as previsões para Peixes em 2021). Neste sentido, três dias do mês de dezembro são especialmente perigosos: 22, 23 e 24. Feche a carteira e não compre nada que não seja o estritamente necessário, nem presencialmente e nem pela internet.

Ao longo de 2020, é bem provável que vários amigos seus de quem você gosta muito tenham passado por problemas bastante sérios. Em alguns casos, você pode ter se sentido impotente. Faz parte. Não se pode salvar o mundo inteiro. Essa percepção de o mundo ao redor se encrencando melhora bastante a partir do dia 17 de dezembro, quando você notará que a demanda dos outros em relação a você diminuirá.

Talvez você estranhe, já que se habituou ao papel de ser imprescindível, mas aceite as férias! Aproveite a deixa para elaborar uma agenda para o ano que vem e, para isso, não deixe de considerar as datas fornecidas pelo horóscopo personalizado, que consideram muitos mais dados do que apenas o seu signo.

