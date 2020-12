O Calendário Lunar 2021 traz os dias, horários e signos das quatro fases da Lua durante o ano.

Neste artigo, você verá as mudanças nas fases da Lua e como elas podem causar diferentes reações em nós. Ao final, entenda como fazer o seu diário da lua para entender suas emoções em cada fase.

Fase da Lua Hoje e a sua vida

Para saber como interpretar a energia do signo em cada Lua, você pode ver o seu Horóscopo Personalizado.

Para isso, veja a casa astrológica em que a Lua está na sua vida no início de cada fase e associar com as tendências para a sua vida naquele período.

Fases da Lua 2021

LUA NOVA EM 2021

Individualidade e novos projetos é o que a Lua Nova favorece no coletivo.

Nesse período do calendário lunar, estão favorecidos a criação de novos parâmetros e ideias no trabalho, no amor e na vida em geral.

Veja o dia de início de cada Fase da Lua Nova em 2021, bem como o horário de início e o signo

Início da

Lua Nova Hora Signo 13/01 02:00 Capricórnio 11/02 16:05 Aquário 13/03 07:21 Peixes 11/04 23:30 Áries 11/05 15:59 Touro 10/06

Eclipe Solar 07:52 Gêmeos 09/07 22:16 Câncer 08/08 10:49 Leão 06/09 21:51 Virgem 06/10 08:05 Libra 04/11 18:14 Escorpião 04/12

Eclipse Solar 04:42 Sagitário

LUA CRESCENTE EM 2021

A fase de Lua Crescente convida para ação. Nesse período, há destaque para energia proativa, que contribui para iniciativas e resultados rápidos.

Veja quando começa cada Fase de Lua Crescente em 2021.

Início da

Lua Crescente Hora Signo 20/01 18:01 Touro 19/02 15:47 Gêmeos 21/03 11:40 Câncer 20/04 03:59 Leão 19/05 16:12 Leão 18/06 00:54 Virgem 17/07 07:10 Libra 15/08 12:19 Escorpião 13/09 17:39 Sagitário 13/10 00:24 Capricórnio 11/11 09:45 Aquário 10/12 22:35 Peixes

LUA CHEIA EM 2021

Se existe momento certo de se expor essa é a fase da Lua Cheia. Porém, os dias dessa lua não são bons para tentar reverter situações.

A Lua Cheia é propícia para seguir o curso de tendências que já existem. Aproveite as relações para mostrar o seu melhor nesse período do calendário lunar.

Em 2021, as datas de início das fases da Lua Cheia são:

Início da

Lua Cheia Hora Signo 28/01 16:16 Leão 27/02 05:17 Virgem 28/03 15:48 Libra 27/04 00:31 Escorpião 26/05

Eclipse lunar 08:13 Sagitário 24/06 15:39 Capricórnio 23/07 23:36 Aquário 22/08 09:01 Aquário 20/09 20:54 Peixes 20/10 11:56 Áries 19/11

Eclipse Lunar 05:57 Touro 19/12 01:35 Gêmeos

LUA MINGUANTE EM 2021

A Lua Minguante convida ao recolhimento e ao planejamento e pede discrição.

Nesse período, é bom evitar conflitos e situações que envolvam perda de energia.

Em 2021, as datas de início das fases da Lua Minguante são:

Início da

Lua Minguante Hora Signo 06/01 06:37 Libra 04/02 14:36 Escorpião 05/03 22:30 Sagitário 04/04 07:02 Capricórnio 03/05 16:49 Aquário 02/06 04:24 Peixes 01/07 18:10 Áries 31/07 10:15 Touro 30/08 04:13 Gêmeos 28/09 22:56 Câncer 28/10 17:05 Leão 27/11 09:27 Virgem 26/12 23:23 Libra

Diário do calendário lunar 2021

Anote sobre como você se sente durante a Lua Nova .

durante a . Escreva sobre como reage ao pedido de aceleração da Lua Crescente .

ao pedido de aceleração da . Descreva sobre como você encara a emotividade da Lua Cheia .

a emotividade da . Registre os pensamentos que surgem durante a Lua Minguante.

Observe também como pessoas próximas reagem a cada fase. Há pessoas que agem muito claramente a cada fase lunar, enquanto outras são menos sensíveis.

Vale também assinalar os dias de eclipse lunar, que podem trazer mexidas na nossa vida ou na de pessoas próximas cerca de três semanas antes e três depois de o fenômeno ocorrer no céu.

