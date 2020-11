Previsões para o eclipse de 30/11/2020

O último dia deste mês começa com um fenômeno astrológico importante. Estamos falando do eclipse de 30/11/2020, que é lunar e ocorre às 6h29 no grau 8 de Gêmeos e que será visível na América do Sul, América do Norte, Ásia e Oceania.

Para Astrologia, o eclipse traz mobilizações, novidades e alterações para o coletivo e também na vida pessoal. Podemos, inclusive, relacionar o eclipse do final de 2019 com o início da pandemia.

Vamos relembrar: os eclipses que ocorreram de meados de 2018 ao início de 2020 estavam no eixo Câncer-Capricórnio. O que isso significa? Neste período, foi nítida a valorização maior dos laços (Câncer) e a tendência a guiar por decisões mais conservadoras (Capricórnio). O desejo por construir algo significativo na vida pessoal e familiar foi o grande motor no inconsciente coletivo. Todavia, no negativo, houve aumento das ambições materiais e frieza.

Mas agora estamos vivendo eclipses no eixo Gêmeos-Sagitário (de junho de 2020 a dezembro de do próximo ano, veja todos os eclipses de 2021 aqui). Como são signos com ritmo mutável, podem inspirar maior flexibilidade, adesão a mudanças e a “modelos mistos”.

Algo como “nem com ruptura, mas nem como era antes”. Ou, então, “meio aqui e meio lá”. Por conta da pandemia, por exemplo, algumas pessoas passaram um tempo em outra cidade ou país, ainda que continuem a trabalhar no mesmo emprego.

Neste tempo, podemos dizer que, do lado positivo, o eclipse pode mexer com as ideias, trazendo novos conceitos, flexibilidade e estimulando trocas, comunicações e o plano mental. Todavia, no negativo, pode haver fanatismo, pessoas que estão certas de deterem a verdade, arrogância e excessos.

E, eclipses, é bom sempre lembrar, podem ser sentidos por até seis meses depois que ocorrem. Então, vale a pena combinar as previsões deste eclipse com as previsões para 2021, que você pode ler aqui, e com as previsões para seu signo em 2021

O eclipse de 30/11/2020 na sua vida

Não estranhe se alguém próximo de você achar que tem toda a razão sobre um tema. No mapa deste eclipse de 30/11/2020 Netuno quadra com os Nodos Lunares o que pode aumentar a "cegueira".

É bom ter cuidado com ações hiper otimistas ou arrogantes nos próximos meses. Em especial no que envolver recursos e investimentos, já que a tríplice conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio (que tanto marca 2020 e pede realismo e planejamento), ocorre na área do dinheiro.

Do lado positivo, este eclipse indica tendência de muito trabalho e produção, boa parte sendo realizado nos bastidores nos próximos seis meses. Além disso, pode ocorrer mais abertura a novas ideias e favorecimento de comunicações, cursos e ensino (Gêmeos).

Há, todavia, maior vulnerabilidade com família. Por isso, atenção ao aumento de casos de Covid-19, mas também aos estados de melancolia, depressão, ilusão e engano.

Quando o eclipse de 30/11/2020 ocorrer (às 6h29!), o Sol estará na Casa 12. A dica aqui é: saiba descansar, medite, cuide de você. E mais: você sabe que áreas da sua vida o eclipse de 30/11/2020 pode ativar?

Sabendo a hora e o local em que você nasceu, você pode acompanhar as áreas da vida que este eclipse pode destacar. Para saber a casa astrológica em que o eclipse cai no seu Mapa Astral, siga o passo a passo:

1. Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare

2. Veja qual é a casa astrológica pela qual o Sol transita durante o horário do eclipse. Ela estará destacada conforme a imagem abaixo

3. Depoi, veja abaixo o significado do eclipse na casa que aparece em destaque no seu Mapa do Céu. Esses são assuntos que o eclipse pode trazer questionamentos ou fatos novos para a sua vida.

Casa 1: esta Casa diz respeito a você e aos começos. Novas sementes podem surgir aqui em sua vida pessoal, novas atitudes e direções, talvez até algo novo na sua aparência.

esta Casa diz respeito a você e aos começos. Novas sementes podem surgir aqui em sua vida pessoal, novas atitudes e direções, talvez até algo novo na sua aparência. Casa 2: trata dos assuntos práticos e financeiros, como ganhar e gastar dinheiro. E também a sua autoestima, amor-próprio e talentos. O eclipse pode trazer questionamentos sobre a conversão de seus talentos em algo prático na sua vida.

trata dos assuntos práticos e financeiros, como ganhar e gastar dinheiro. E também a sua autoestima, amor-próprio e talentos. O eclipse pode trazer questionamentos sobre a conversão de seus talentos em algo prático na sua vida. Casa 3: tende a haver mobilização de questões ligadas a comunicação, irmãos ou parentes, deslocamentos, papéis, documentos e a sua forma imediata de pensar. Esta é uma casa de diversidade e lidar com assuntos diversos, tendo de atuar com flexibilidade.

tende a haver mobilização de questões ligadas a comunicação, irmãos ou parentes, deslocamentos, papéis, documentos e a sua forma imediata de pensar. Esta é uma casa de diversidade e lidar com assuntos diversos, tendo de atuar com flexibilidade. Casa 4: o eclipse ativa a sua esfera mais íntima, como sua casa e sua família. Assuntos imobiliários também podem ser relevantes nessa fase, bem como questões de passado, emocionais, infância e até velhice.

o eclipse ativa a sua esfera mais íntima, como sua casa e sua família. Assuntos imobiliários também podem ser relevantes nessa fase, bem como questões de passado, emocionais, infância e até velhice. Casa 5: questões ligadas a amor, filhos, prazer, gratificação e projetos pessoais devem se tornar relevantes nos próximos meses, bem como a sua identidade. Você pode se perguntar o que realmente te satisfaz e dá prazer.

questões ligadas a amor, filhos, prazer, gratificação e projetos pessoais devem se tornar relevantes nos próximos meses, bem como a sua identidade. Você pode se perguntar o que realmente te satisfaz e dá prazer. Casa 6: tende a haver mobilizações e foco em questões de saúde, hábitos, rotina, alimentação, trabalhos, tarefas e organização. Esta casa também rege os animais de estimação, com potencial também de acontecimentos em relação a eles.

tende a haver mobilizações e foco em questões de saúde, hábitos, rotina, alimentação, trabalhos, tarefas e organização. Esta casa também rege os animais de estimação, com potencial também de acontecimentos em relação a eles. Casa 7: a área de reflexão e acontecimentos vai ser a das parcerias e relações. Para quem esta em um relacionamento, também pode haver fatos e projetos novos para à pessoa parceira.

a área de reflexão e acontecimentos vai ser a das parcerias e relações. Para quem esta em um relacionamento, também pode haver fatos e projetos novos para à pessoa parceira. Casa 8: podem surgir temáticas ligadas ao dinheiro do outro ou dinheiro em sociedade com outras pessoas. Questões ligadas a sexualidade, sentimentos profundos, cirurgias, finais de ciclo, renascimentos, crises e transformações também podem ser destacadas nessa fase.

podem surgir temáticas ligadas ao dinheiro do outro ou dinheiro em sociedade com outras pessoas. Questões ligadas a sexualidade, sentimentos profundos, cirurgias, finais de ciclo, renascimentos, crises e transformações também podem ser destacadas nessa fase. Casa 9: tende a haver ativações ligadas a ensino à distância, especializações e estudos. Ou então filosofias, religiões, aspirações, viagens, contatos com o exterior e em relação a sua própria visão de mundo.

tende a haver ativações ligadas a ensino à distância, especializações e estudos. Ou então filosofias, religiões, aspirações, viagens, contatos com o exterior e em relação a sua própria visão de mundo. Casa 10: novos fatos podem surgir relativos a questões profissionais, visibilidade, objetivos maiores, realizações e vocação. Essa casa também rege um dos pais, podendo trazer acontecimentos para eles.

novos fatos podem surgir relativos a questões profissionais, visibilidade, objetivos maiores, realizações e vocação. Essa casa também rege um dos pais, podendo trazer acontecimentos para eles. Casa 11: mobilizações e fatos novos podem surgir em relação a grupos, amigos e amizades, projetos para o futuro e participação em questões coletivas.

mobilizações e fatos novos podem surgir em relação a grupos, amigos e amizades, projetos para o futuro e participação em questões coletivas. Casa 12: podem ser acionadas suas questões internas, vulnerabilidade, mundo psíquico e espiritual, influências inconscientes, ações de bastidores, lidar com o tema da solidão ou de estar na própria companhia.

O eclipse no âmbito coletivo

O eixo Gêmeos-Sagitário presente neste eclipse e nos que vão ocorrer em 2021 tendem a destacar muitos questionamentos e o plano das ideias. E isso pode se somar aos trânsitos de Júpiter e Saturno que, a partir de 21/12, entram em um signo do elemento Ar (entenda Júpiter em Aquário aqui e Saturno em Aquário neste artigo)

O resultado de tudo isso é o tom para 2021: não vai ser um ano de se calar. Gêmeos tem a ver com o falar e Aquário com o coletivo!

Você lembra do primeiro eclipse desse eixo? Foi em 05/06/2020 e bem nessa época ocorreram os primeiros protestos antirracistas do mundo, após a truculenta morte de George Floyd nos Estados Unidos. Note-se que Gêmeos está ligado ao pulmão e rege a respiração, e Floyd morreu asfixiado (se você quiser entender a relação entre Astrologia e Saúde, leia este artigo).

O Sol e a Lua ocupam as Casas 6 e 12 no mapa do eclipse de 30/11/2020. Essas duas casas são relacionadas à saúde. Lembre-se que algumas semanas antes já é possível "sentir o efeito eclipse”. Então, alguns fatos importantes relacionados a este eclipse:

Aumento dos casos de Covi-19 no Brasil (e no mundo). A iminência da chegada das primeiras vacinas. Atente que Gêmeos-Sagitário pode falar de desafios da distribuição da vacina em um país grande e diverso como o nosso. Curiosamente, alguns dias antes deste eclipse geminiano que tivemos a morte de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro, na véspera do dia da Consciência Negra. Seu assassinato levantou protestos em todo o país.

Do ponto de vista da pandemia, Gêmeos-Sagitário é um eixo de fragilidade para a pandemia e pode favorecer a propagação do vírus do Covid-19 (que é especialmente perigoso para pulmão e vias áreas, regidas por Gêmeos). Além disso, Netuno, um planeta ligado a vulnerabilidade de contaminações, forma um ângulo de tensão com os Nodos Lunares.

Marte faz aspecto fluente com o eclipse, e pode mostrar, justamente, a saída através de ações rápidas e efetivas (temas deste planeta) quando for possível começar a vacinar.

O eclipse sobre a Lua/Júpiter em Gêmeos também fala do prejuízo para estudantes do Ensino Básico e Médio (Gêmeos é o signo ligado a este tipo de ensino) de escolas públicas, e as dificuldades em se realizar o Enem em um ano de pandemia. E, além disso, há o efeito que a pandemia causou para estudantes com dificuldades com Internet e em continuar o aprendizado à distância.

Os eclipses em Gêmeos-Sagitário em 2021 devem continuar a fomentar o ensino à distância, em um ano com ênfase em Aquário, signo ligado ao desenvolvimento tecnológico e informatização. Mas, como a rede pública não estava preparada para isto, o eclipse de 30/11/2020 ainda mostra o baque que vai ser realizar todo este processo de modernização, pois a precariedade, muitas vezes, está na casa do estudante.

A Lua e Júpiter eclipsados no mapa do Brasil também podem indicar dificuldades com o turismo interno (que voltou a ter movimento com a estabilização da transmissão). Além disso, com a quadratura de Júpiter com Urano que ocorre em janeiro, é possível que a pandemia continue a avançar e se expanda no verão.

O eclipse de 30/11/2020 e os Estados Unidos

O eclipse de 30/11/2020 cai exatamente em cima de Urano no mapa dos Estados Unidos. Espere muita agitação (tema de Urano) naquele país nos próximos seis meses, bem como imprevisibilidade (de ações, clima ou, ainda, relação ao Covid-19).

A chegada de novas ideias e mudanças, o que, aliás, incorpora com o início de um novo governo presidencial, a partir de 20 de janeiro, tempo em que o eclipse ainda estará atuando (até maio/2021). A ativação de Urano na Casa 7 também pode falar em potenciais discordâncias com outros países ou intervenções em outros países, como a criação de sanções.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]