Vênus em oposição a Urano indica finanças instáveis na semana

Chegamos aos últimos dias de novembro com previsão de instabilidade nas finanças e nos relacionamentos, segundo a Astrologia. Veja o resumo:

Ao longo da semana: Vênus se opõe a Urano, o que pode trazer instabilidades e radicalismo nas relações em geral e nas finanças, mas que favorece maior liberdade nas parcerias (inclusive afetivas). Chance de surgimento de despesas inesperadas.

Vênus se opõe a Urano, o que pode trazer instabilidades e radicalismo nas relações em geral e nas finanças, mas que favorece maior liberdade nas parcerias (inclusive afetivas). Chance de surgimento de despesas inesperadas. Até quinta-feira (25): Mercúrio em trígono com Netuno inspira, aumenta a intuição e a criatividade.

Mercúrio em trígono com Netuno inspira, aumenta a intuição e a criatividade. A partir de quarta-feira (26): Mercúrio faz ótimos aspectos com Júpiter e Plutão, amplia a inteligência, a visão e a profundidade no âmbito mental, propiciando, igualmente, excelentes trocas com outras pessoas.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Entenda Vênus em oposição a Urano

Ao longo da semana, ocorre a oposição de Vênus com Urano, exata na sexta-feira (27). Pode haver muita agitação coletiva, protestos, revoltas, acontecimentos inesperados, inclusive no âmbito financeiro (como notícias de quebras de empresas ou baixa de ações). Veja as repercussões nas finanças, na área comercial e profissional.

Tendência de instabilidade e surpresas nas finanças. Preços podem subir, ações podem despescar e podem surgir despesas e gastos inesperados.

Não é o melhor período para investimentos e compras de maior porte e durabilidade.

Pode haver impulsividade amplificada para fazer com que negócios também sejam fechados de última hora – ou para que NÃO sejam concretizados.

Chance de rupturas de acordos, parcerias e contratos comerciais e profissionais.

Possibilidade maior de imprevistos profissionais.

Pessoas contratadas nessa fase podem não durar muito tempo ou então virem com impulso grande de mudança (isso pode ser bom se a contratação tiver esta intenção).

Surgimento de parcerias surpreendentes, ainda que possivelmente de curto prazo, como, por exemplo, um cantor que faz parceria com outro para gravar uma música.

Mais chance de onvites e propostas inesperadas, tanto profissionais quanto pessoais.

Vênus/Urano para a vida pessoal, afetiva e familiar

Pessoa parceira pode estar mais independente ou desligada por estar muito ocupada ou menos disponível, ou então precisando de espaço e estímulo.

Chance de surpresas negativas, mas também de coisas novas positivas (mas inesperadas), para a pessoa parceira.

Distanciamento, esfriamento ou mesmo rupturas nos relacionamentos já estremecidos (afinal, desde o início de novembro Vênus tem feito aspectos bastantes tensos).

Possibilidade de acontecimentos inesperados para familiares, amigos ou pessoas próximas, como uma emergência médica, um susto, demissão ou até falecimento.

Nas paqueras, há mais chance de conhecer pessoas que queiram algo mais moderno, livre, estimulante ou transitório ou alguém muito diferente dos seus padrões.

Potencial de situações inesperadas em relacionamentos e parcerias.

As pessoas podem estar mais instáveis ou nervosas.

Relações mais difíceis e imprevisíveis com pessoas que tenham este perfil.

Não é recomendável nesta semana:

Colocar a paciência das pessoas à prova, pressionando, cobrando, mandando ou impondo. É que a intolerância pode granhar força, assim como a necessidade de espaço e liberdade. Se você pressionar, pode receber explosividade, resistência ou até um pedido de afastamento/separação. Procedimentos estéticos mais sérios com profissionais de reputação desconhecida ou duvidosa. Tentar reatar relacionamentos. A não ser que exista a proposta de uma base inteiramente nova, e vocês realmente cumpram isso.

Ótimos aspectos de Mercúrio

Para contrapor à oposição de Vênus com Urano, que, como ficou claro, guarda tensões, Mercúrio faz ótimos aspectos, o que, em muitos casos, pode não ser o suficiente para evitar rupturas, mas, em outros, pode ajudar a evitar ou, pelo menos, suavizar ou encontrar saídas para situações inesperadas. Mercúrio tem a ver com o fator comunicação.

Até quinta-feira (26), um trígono com Netuno indica que pode-se escolher formas mais suaves de se comunicar. Por exemplo, se alguém pedir demissão, e isto for inevitável e não esperado, pode ser que a pessoa concorde em ficar um tempo maior para concluir uma tarefa ou repassar um serviço em nome de uma boa relação profissional.

As pessoas também podem passar mais esperança e apoia umas para as outras através da comunicação. O trígono também pode indicar uma intuição especialmente afiada – e um aumento de criatividade. Sonhos podem ser reveladores.

A partir de quarta-feira (25), Mercúrio passa a fazer ótimos aspectos com Júpiter e Plutão, que ampliam a visão, inteligência, comunicabilidade, perspicácia e profundidade. Estes bons aspectos podem não evitar situações tensas trazidas por Vênus oposto a Urano, mas a percepção mais ampla e um sentido mais aguçado de como atuar podem ser úteis. Além disso, alguém pode mostrar soluções e saídas, ampliar um quadro que não estava se vendo. Muito bom, assim, para consultorias, cursos, consultas e terapias.

A partir de sábado (28), Mercúrio começa aspecto fluente com Saturno, auxiliando em questões práticas. Maior sensatez tende a permear o âmbito das ideias, trazendo o famoso “vamos analisar com calma” antes de fazer algo. Raciocínio mais lógico e ponderado.

Accácio Franklin

[email protected]