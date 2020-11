O signo de Sagitário é o nono signo do Zodíaco, sendo considerado o mais positivo de todos. É representado pela figura de um centauro e por uma mão empunhando uma flecha. Neste artigo você vai conhecer mais algumas características de sagitário.

Sua simbologia nos lembra dos três estágios da evolução humana, quando o homem se dá conta de que pode transcender sua natureza animal para atingir um patamar superior, quando se transforma num ser realmente humano.

Os sagitarianos são regidos por Júpiter, e foram presenteados com forte instinto de aventura.

Veja aqui as previsões para Sagitário em 2021 e comece a se preparar para o Ano Novo.

SIGNO DE SAGITÁRIO

Elemento: Fogo

Planeta regente: Júpiter

Cores: Azul-turquesa, Azul-Cobalto, Azul Rei, Azul-Marinho, Azul Royal, Roxo, Violeta, Lilás e Púrpura

Flores e aromas: Gerânio, Violeta, Gardênia, Hortênsia, Malva, Lótus, Jasmim, Alfazema e Mirra

Pedras: Turquesa, Topázio, Sodalita, Lápis- Lazúli, Ametista, Berilo, Safira, Quartzo Azul, Calcedônia e Azurita

SIGNO DE SAGITÁRIO: DATA

Em 2020, o Sol entra em Sagitário em 21 de novembro, às 17h39. Todo ano, o Sol entra em Sagitário em um dia e hora diferente, entre 20 e 23 de novembro. Entenda aqui.

O SIGNO DE SAGITÁRIO NO AMOR

Os nativos de Sagitário são diretos e intensos. Com a sua alma livre e o coração aventureiro, uma das características de sagitário é se apaixonar com muita facilidade, e quando correspondidos vão em frente como maior entusiasmo.

Porém, detestam ser cobrados, cenas de ciúmes e possessividade. Pessoas do signo de Sagitário se apaixonam, primeiramente, pelo interior e, então, pelo exterior do parceiro.

Se o sagitariano tivesse que escolher entre beleza e inteligência, iria preferir a segunda opção. Para esses nativos, é na conversa que se ganha o coração!

PERSONALIDADE DO SIGNO DE SAGITÁRIO

O signo de Sagitário é o mais otimista dos doze signos do Zodíaco. Os nativos desse signo são a prova de que se você mentalizar e pensar positivo, as coisas começam a andar. Sagitarianos não discordam dos planos do Universo.

Eles acreditam que tudo acontece por um motivo, e que sempre haverá uma solução para resolver cada problema. Essa forma de encarar a vida demonstra apenas a confiança em si mesmo, nos seus desejos e sonhos.

Sagitarianos compreendem que quando uma porta se fecha é porque três janelas estão para se abrir. Outra das características de sagitário é que adoram viajar e se aventurar.

Não importa a distância ou a dificuldade, o importante para eles é conhecer lugares e culturas novas. São conhecidos pela alegria constante, por sua necessidade de liberdade e por serem visionários.

A AMIZADE DE SAGITÁRIO

As pessoas do signo de Sagitário foram agraciadas com o dom da facilidade em se relacionar, não falta assunto para esses nativos.

Desde o primeiro contato com alguém do signo de Sagitário você já se sentirá cativado com tamanha simpatia.

Extrovertidos, comunicativos e donos de grande espontaneidade, os sagitarianos odeiam se sentir solitários.

ASCENDENTE EM SAGITÁRIO

O nosso Ascendente é a forma como nos mostramos ao mundo. Quem tem Ascendente em Sagitário é alegre e amigável.

Quando chegam em um ambiente são logo notados por sua disposição e seu insuperável gosto de viver. Estão sempre sorrindo, contando piadas e elevando a energia de todos.

Todo mundo tem Sagitário no Mapa Astral

No vídeo a seguir, a astróloga Maria Eugênia de Castro explica o significado do signo de Sagitário no Mapa Astral:





Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]