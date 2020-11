Semana tem Mercúrio em oposição com Urano, veja as previsões

A semana de Lua Nova em Escorpião traz foco em você! Novas tendências, direções e começos ficam favorecidos. Este é um mês intenso e esta semana pode ter desafios em relacionamentos e na forma como nos comunicamos com Mercúrio em oposição a Urano. Entenda a semana:

Sol faz ótimos aspectos que trazem energia de busca de progresso e organização durante a semana.

que trazem energia de busca de progresso e organização durante a semana. Mercúrio em oposição com Urano pode até favorecer modernizações, mas complica as comunicações.

pode até favorecer modernizações, mas complica as comunicações. Vênus faz tensão com Júpiter, Plutão e Saturno , trazendo um cenário mais complexo para finanças, relacionamentos e para âmbito coletivo. Há potencial de perdas financeiras.

, trazendo um cenário mais complexo para finanças, relacionamentos e para âmbito coletivo. Há potencial de perdas financeiras. Sol ingressa em Sagitário no sábado (21), o que pode nos deixar com energia mais extrovertida, exuberante e alegre.

no sábado (21), o que pode nos deixar com energia mais extrovertida, exuberante e alegre. Vênus entra em Escorpião e pode trazer um tom mais passional e intenso para as relações. Em um primeiro momento, pode aumentar os conflitos, em razão de uma oposição de Vênus com Urano ainda em novembro, com melhor fluência para os relacionamentos em dezembro.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões personalizadas para você estão no Horóscopo Personare.

Ainda que estejamos em novembro ainda, você já pode ler aqui as previsões coletivas para 2021 e começar a se preparar para o novo ano.

O Sol e as previsões positivas para a semana

Desde a semana passada, o Sol vem fazendo excelentes aspectos, que ajudam a vitalizar. Até quarta-feira (18), um sextil do Sol com Júpiter auxilia na boa disposição física e energética e visão mais ampla, inclusive de oportunidades, inspirando progresso e crescimento.

Em meio a conflitos que Vênus pode trazer, o sextil inclina a tentar se buscar sabedoria.

Além disso, ao longo de toda a semana, o Sol também faz um sextil com Saturno, ajudando a organizar, atuar com eficiência e mais maturidade, ter bom rendimento e usar atributos ligados a razão, algo também bastante útil nesta semana.

Combinado com a Lua Nova, veja em que área da vida você pode aproveitar esses aspectos positivos do Sol. Para isso basta acompanhar em que casa astrológica o Sol está no seu Horóscopo Personalizado. No exemplo abaixo, a pessoa está vivendo um trânsito de Sol e Lua na casa 11, que fala das amizades, durante a Lua Nova, que favorece a individualidade, novos projetos e ideias.

Veja seu Horóscopo Personalizado aqui e entenda cada casa astrológica neste artigo.

Mercúrio em oposição com Urano: impacto nas comunicações

Atuando até quinta-feira (19), e progressivamente se diluindo a partir de sexta, ocorre Mercúrio em oposição com Urano. É um aspecto de polêmicas, mas que pode ter facetas positivas. Nós já vivenciamos esse trânsito entre 3 a 23/10, você lembra?

As possibilidades positivas de Mercúrio em oposição com Urano:

Novidades tecnológicas ficam em alta

Ideias, insights, modernização na forma de pensar

As pessoas podem trazer um ponto de vista diferente, se você se abrir a isso

Os desafios de Mercúrio em oposição com Urano:

Maior potencial de notícias chocantes

Aumento de haters e pessoas que publicam comentários negativos em postagens, muitas vezes com o intuito de desestabilizar ou descarregar frustrações

Mais pessoas pensando de forma radical e não razoável.

Imprevistos no dia-a-dia, trazendo mudanças e obrigando a buscar um “plano B”

A partir de domingo (22), Mercúrio inicia um trígono com Netuno, o que pode suavizar os possíveis problemas que podem surgir na comunicação e dar mais abertura a enxergar questões de forma mais ampla.

O aspecto é ótimo para meditação, intuição, visualização, criatividade e conexão com o plano espiritual.

Aspectos difíceis de Vênus: tensões nos relacionamentos

As questões de relacionamento e parceria se tornaram mais tensas desde 07/11, quando Vênus começou a fazer aspectos difíceis com outros planetas, se intensificando bastante na semana passada e prosseguindo nesta.

A quadratura entre Vênus e Plutão/Júpiter, que vem desde a semana passada, pode ter tirado “a sujeira debaixo do tapete”, com o surgimento de ressentimentos, questões do passado não resolvidas e temáticas de poder. É um aspecto de crise.

No âmbito coletivo, está associado a recrudescimento de diferenças e protestos, como os que ocorreram no Irã contra o governo.

Fortemente presente até a quarta-feira (18), e depois progressivamente se afastando, esta combinação traz potencial de:

perdas e falecimentos

prejuízos financeiros e gastos aumentados. Não é a melhor época para investir

incômodo por problemas financeiros, com vendas e negócios que não saem como esperado

crises e conflitos em relacionamentos

crises por causa de questões afetivas

problemas sérios ou de saúde para familiares e pessoas próximas

questionamentos

muita agitação no âmbito coletivo, com altas chances de protestos e até atentados

Ao longo de toda a semana, Vênus também quadra Saturno, e, na semana seguinte, se opõe a Urano. Portanto, “o campo minado” nas relações vai até o final de novembro.

Vênus/Saturno pode se manifestar das seguintes formas (lembrando que nem todas precisam ocorrer):

disputa entre lazer e trabalho, com possivelmente o trabalho tomando o espaço do lazer

empecilhos a lazer ou encontros, como, por exemplo, em razão de um problema de saúde

tendência a se fechar um pouco mais nas relações, com maior suscetibilidade também (o famoso “ver pelo em ovo”)

surgimento de gastos necessários que não podem ser adiados

redução de fechamento de negócios e vendas

crises de autoestima e autovalor

Portanto, sabemos que novembro é um mês que pede muita cautela com investimentos, transações financeiras e interações. Em meio a isto, Vênus muda de signo, o que, de imediato, pode piorar algumas situações.

Vênus em Escorpião: menos equilíbrio e mais intensidade

No sábado (21), Vênus ingressa em Escorpião, onde fica até 15/12. Para que você entenda, vamos comparar:

Vênus em Libra (27/10 a 21/11) tem forte preocupação com equilíbrio e justiça. As eleições americanas, que tiveram tanta controvérsia, ocorreram neste trânsito e você lembra qual foi o principal questionamento: “a eleição foi justa?”.

Vênus em Escorpião tem menos possibilidade a seguir o que é justo. É um trânsito que se move pelas emoções. Isto pode recrudescer fortemente alguns conflitos

Quando Vênus está em Escorpião há uma qualidade emocional a mais em jogo. E pode haver mais episódios de “lavar a roupa suja” e crises.

Nos negócios e nas transações financeiras, este é um trânsito que vai exigir mais sagacidade.

No amor, Vênus em Escorpião é intenso, com uma química muito forte, pois este é o signo da sensualidade e das paixões. Porém, como se sabe, essas características nem sempre nos levam ao melhor caminho.

Você pode sentir as características de Vênus em Escorpião na área da vida em que Vênus está agora no seu Horóscopo. Para ver, você precisa ir até o Horóscopo Personalizado e ver a casa em que Vênus está. É nos assuntos dessa casa que você pode relacionar mais com o céu geral de Vênus em Escorpião.

Veja, no exemplo abaixo, que a pessoa está com Vênus na casa 10, que está relacionada à imagem pública e à carreira. Se bem usada, as características dessa Vênus em Escorpião podem ajudá-la nessa área da vida.



Fim de semana com Sol em Sagitário

No final da tarde de sábado (21), o Sol ingressa em Sagitário, transitando por este signo até 21/12. Esta costuma ser a fase mais alegre, exuberante e animada do ano. Mesmo que estejamos lidando com questões mais complexas, há tendência de querermos ter uma postura otimista.

Temas como especializações, estudos, viagens e projetos de maior vulto entram em pauta, uma vez que este signo desperta forte desejo de expansão.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]