Lua Nova em Escorpião: veja as previsões para o mês

A Lua Nova em Escorpião de 2020 se inicia às 02h07 do dia 16/11 e traz as previsões para o próximo mês. Cada Lua Nova atinge algum setor do seu mapa natal, e neste artigovocê pode ver o foco para o seu Ascendente.

Na lunação anterior, em Libra, ficou muito claro que a temática foram os relacionamentos, e que nem sempre foi fácil lidar com arroubos, egoísmo e infantilidade, que estiveram muito destacados. No âmbito coletivo, foi a Lua Nova em que se realizou a eleição americana, cercada de tensões.

Começamos aqui com um resumo e, na sequência, você poderá entender ponto a ponto as previsões para a Lua Nova em Escorpião – que valem até a próxima lunação, em Sagitário, no dia 14/12/2020.

O mês da Lua Nova em Escorpião pode ser ótimo para “colocar mãos à obra” antes do término do ano. É hora de produzir e fazer dinheiro. Ser mais racional e ter foco vai ajudar.

O âmbito financeiro pode estar bastante volátil, com possibilidade de perdas. Atente a isso!

Há chance de que boas gestões possam ajudar a conter o avanço do Covid-19, desde que disputas políticas e de interesses não atrapalhem.

Bom período para trabalhar com o seu mundo interno. Se possível, faça exames interiores e foque na criatividade, nos projetos pessoais e nos seus talentos. Isso pode ter efeito bastante positivo neste mês.

As relações, assim como no mês anterior, podem estar bastante tensionadas, exigindo, em muitos casos, grande habilidade e inteligência emocional. Tome cuidado com radicalismos.

Muitas relações poderão ser pautadas por empatia e estímulo, mas também vai ser preciso tomar cuidado com enganos e falta de clareza.

O mês, assim como o anterior, promete muitas polêmicas e notícias surpreendentes.

A Lua Nova em Escopião e a ativação no seu mapa astral

Nesta Lua Nova em Escorpião, você pode precisar ativar atributos de coragem, profundidade e transformação. Pode ser que tenha de lidar com finalizações, intensidade, transformações ou regenerações nos assuntos descritos para o seu Ascendente – esses são temas bastante escorpianos.

Use sua intuição e sua criatividade para aproveitar os significados do signo de Escorpião sobre as previsões para o seu Ascendente neste mês.

Veja, então, as previsões para o seu Ascendente durante a Lua Nova em Escorpião. Veja a página especial para saber seu Ascendente.

Ascendente em Áries: podem surgir temáticas ligadas ao dinheiro de terceiros ou dinheiro em sociedade com outras pessoas. Finanças pode ser o tema mais importante do mês. Além disso, temáticas ligadas à sexualidade, aos sentimentos profundos, à intimidade, a cirurgias, a finais de ciclo, a renascimentos, a crises ou a transformações podem se destacar até 14/12 na sua vida.

Ascendente em Touro: a área de reflexão e acontecimentos vai ser a das parcerias e relações na Lua Nova. Este é um mês bem relacional para este Ascendente. Para quem tem um compromisso, também pode haver fatos e projetos novos para a pessoa parceira ou para a própria parceria. E novos movimentos afetivos podem começar para pessoas solteiras.

Ascendente em Gêmeos: mês de muito trabalho, com aperfeiçoamentos e tarefas para você desempenhar. Os cuidados com a saúde estão com sinal verde, como marcar consulta, realizar exames, melhorar a alimentação e regularizar a sua rotina.

Ascendente em Câncer: se você é mãe ou pai, seus filhos podem estar em um momento mais vitalizado ou com maior visibilidade. Você pode se voltar mais para o seu lazer e para aquilo que te dá prazer. Destaque para o amor, seja para pessoas solteiras ou comprometidas. A sua criatividade também pode estar mais desperta e este é um período positivo para expor seu trabalho para o mundo.

Ascendente em Leão: vale dar atenção, durante a lunação, que vai até 14/12, à sua família, dua vida pessoal, seu lar, mas também pode ser importante ter um tempo para si e para quem é próximo a você. Aproveite para curtir um pouco a sua privacidade. Assuntos emocionais e ligados ao passado podem emergir mais. Assuntos ligados a bens imóveis também podem surgir.

Ascendente em Virgem: mês bastante baseado em comunicações, ideias e trocas. Seu plano mental pode estar muito ativo, favorecendo escrever, falar, gravar vídeos, fazer postagens, dar cursos ou participar deles. Importância também em temas ligados à vizinhança, à circulação, a viagens curtas e também ao contato com parentes e irmãos.

Ascendente em Libra: assuntos práticos e financeiros podem ficar realçados neste mês, como ganhar e gastar dinheiro. Vale focar em como ter mais clientes e se mobilizar sobre como gerar melhores resultados para si ou para a empresa que você trabalha (ou a sua própria empresa).

Ascendente em Escorpião: este mês marca um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade, sobre a qual você tende a ter mais clareza. Tente colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si. Isso pode ser algo bem importante. Seu brilho pessoal também pode ficar maior. Um novo ânimo começa agora.

Ascendente em Sagitário: podem ser acionadas, nesta fase, seu mundo particular, psíquico e espiritual, bem como influências inconscientes. Você pode ter de lidar com o tema da solidão ou de estar na própria companhia. Meditar pode valer muito a pena, bem como fazer ações de bastidores, retiros e trabalhos espirituais. Ajudar outras pessoas ou precisar de apoio também pode ocorrer neste mês.

Ascendente em Capricórnio: mês com importância de grupos, amigos, amizades, trocas, bem como participação no âmbito coletivo. Você pode estar com bastante foco em projetos para o futuro, seja com ideias ou execução.

Ascendente em Aquário: total gás no âmbito profissional, projeção e realizações. Temas que têm mais chances de destaque: objetivos maiores, realizações e vocação. Dê atenção a sua mãe e ao seu pai, há chance de ocorrer acontecimentos importantes para eles ou ligados a eles.

Ascendente em Peixes: tende a haver ativações ligadas a ensino à distância, especializações, estudos. Ou então questões filosóficas e de ampliação de visão. E um terceiro grupo são as aspirações, bem como viagens e contatos com o Exterior. Pode haver um toque de entusiasmo e busca por novos horizontes neste mês.

Previsões gerais da Lua Nova em Escorpião

Virgem ocupa o Ascendente do mapa da Lua Nova em Escorpião. Isso significa que a previsão coletiva tem em ênfase em assuntos práticos, como cotidiano, organização, saúde e trabalho neste mês (a lunação vai do dia 16/11 ao dia 14/12/2020). Vale colocar em primeiro lugar a produtividade, o desempenho de tarefas, o envolvimento com detalhes e os aprimoramentos.

O clima geral pode ter um viés mais crítico, racional e analítico para as nossas atitudes, próprio do signo de Virgem. Por mais que haja tentação para agir na base do impulso, é legal pensar duas vezes se é a melhor saída.

Até 14/12, vale a pena focar na saúde. Se possível, faça check ups e exames, busque por bons hábitos e equilíbrio na alimentação, especialmente porque esta lunação antecede a Lua Nova em Sagitário, que valerá no período de festas, em que normalmente se tira alguns dias de férias e há tendência aos excessos.

Período delicado para os relacionamentos

O mapa de Lua Nova “congela” um difícil aspecto de Vênus com Saturno/Plutão/Júpiter, indicando a necessidade de limpeza e reestruturações em relacionamentos. O planeta Vênus está fortalecido em Libra, seu signo de domicílio, tentando atuar com equilíbrio. Pode não ser fácil lidar com conflitos e com circunstâncias que necessitam de diálogo e negociação.

Podem surgir rigidez, arrogância e embates de poder. Além disso, para relacionamentos que já vem passando por crises este mês pode ser bastante trabalhoso até que se encontre uma saída em comum, que ambos (Libra) concordem.

Diante de um contexto bastante intenso e delicado, aconselha-se a atuar com diplomacia e cuidado, muito embora possam surgir situações que venham trazer à tona diferenças para serem resolvidas, talvez em questões estruturais e/ou de longo prazo.

O aspecto também pode indicar um mês mais tenso para o âmbito financeiro, seja por uma maior lentidão e/ou complexidade nos negócios ou até por aumento de gastos com coisas necessárias, como, por exemplo, precisar pagar um tratamento dentário mais caro.

Imprevisibilidades financeiras na Lua Nova em Escorpião

Assim como no mapa de lunação anterior (o que é uma incrível coincidência), Mercúrio se opõe a Urano em casas financeiras. Isto pode indicar um mês de possibilidade de notícias inesperadas sobre dinheiro, como receber a notificação de um imposto, uma despesa com a qual não se contava ou de uma multa.

Nós também podemos ter de lidar com algum susto relacionado à temática financeira. É possível que acordos que estava certos “deem para trás” de última hora, por exemplo. Também há potencial de rompimento de contratos.

Por outro lado, também não estão excluídas novas ideias, saídas e soluções e até novas possibilidades. Em alguns casos, pode-se pensar em gastar com aparelhos e tecnologias após falhas no que se tem. O tema das modernizações vai estar bem presente nesta lunação.

A oposição também traz certa volatilidade e instabilidade no mercado financeiro, o qual tende a ser bastante afetado por notícias.

Urano na Casa 8 pode trazer transformações súbitas em algo, como, por exemplo, alguém que comunica inesperadamente um pedido de divórcio para a pessoa com que está.

A oposição não favorece muito a negociação, por isto, em contextos em que se perceba que isto não é possível e não se deseje um rompimento, é melhor não insistir e talvez tentar empurrar mais para a frente.

No âmbito coletivo, as polêmicas e as notícias impactantes, sobretudo envolvendo questões financeiras, e que marcaram a última lunação, vão continuar nesta.

Mortes inesperadas, apropriação financeira indevida e/ou abusos sexuais também podem ser noticiados neste mês, podendo chocar.

Mês favorece foco no trabalho e resultados

Outro fator é que, assim como Mercúrio, Sol e Lua também estão na Casa 2, que lida com finanças. Isto dá um fator de inteligência para as questões financeiras, especialmente se forem acionados atributos de Escorpião, signo da Lua Nova, como perspicácia e observação. A intuição, bem usada, também poderá ajudar a guiar para melhores caminhos, mais prudentes e/ou produtivos.

O Sol e a Lua nesta Casa também levantam a questão de como estamos usando nossos talentos e fazendo dinheiro. Esta é uma lunação que, em razão do posicionamento da Lua e do Sol em uma casa material, e um Ascendente em signo de Terra, pede mais praticidade. Algo como: mesmo com alguma crise (pessoal e/ou emocional), trabalhe e produza.

Um sextil do Sol e da Lua com Plutão/Júpiter/Saturno fala na possibilidade de termos inteligência e estratégia para lidarmos com situações complicadas (sobretudo nas relações) a fim de não agravá-las ou pelo menos saber geri-las.

O aspecto pode ajudar dirigentes do mundo inteiro a lidarem de uma forma mais efetiva com a Covid-19, fazendo o que for necessário para tentar controlar o avanço das contaminações. Somente se interesses e/ou questões políticas se interpuserem é que isto vai ficar mais dificultado. Pode ser um mês bastante prolífico para pesquisadores e laboratórios que estão em vias de teste e/ou produção de vacinas.

O que uma Lua em Escorpião pede

A Lua Nova em Escorpião pode trazer crises ou já se estar em meio a elas quando se começar, como é o caso, no âmbito coletivo, por exemplo, do aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos e na Europa.

Mas é também um momento em que pode haver aprofundamento e entendimento psicológico melhor de situações. De alguma maneira, pode ser preciso mergulhar mais no mundo emocional e em questões interiores. “Colocar o dedo na ferida”, enfrentar o que for preciso, são coisas que Escorpião estimula a fazer, pois podem ser vias de cura.

Em alguns casos, finalizações e eliminações são necessárias, mas a intuição vai ser clara quanto a isto, pois é um dos dotes do oitavo signo, que favorece processos de transformação e regeneração.

A tríplice conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão, que marcou todo o ano de 2020, cai na Casa 5 do mapa da Lua Nova. Esta é a Casa da criatividade, autoestima, trabalhos autorais, lazer, amores e filhos. Alguns potenciais para este posicionamento podem incluir:

ênfase em assuntos amorosos ou com filhos, como, por exemplo, um limite que precise se dar a uma criança ou adolescente ou um desafio que seja preciso superar (como uma prova difícil para passar de ano);

ter de acionar a criatividade e autoestima, em especial para lidar com situações de crise;

desejo de terminar e/ou reformular um relacionamento ou um casamento;

para quem está sem um par, entender melhor suas próprias questões amorosas;

discussão coletiva sobre o encaminhamento dos estudos de crianças e jovens em 2021, bem como o universo dos esportes e competições (Casa 5 também).

Lua Nova em Escorpião tem Netuno na Casa dos relacionamentos

Netuno está exatamente na cúspide da Casa 7, das relações e parcerias. No seu melhor, indica possibilidade de muitas coisas fluírem bem nesta área. Os contatos podem ser vistos como oportunidades de ter um momento lúdico e/ou de relaxamento. As relações podem envolver, no melhor de Netuno, ajuda mútua e empatia.

Mas Netuno também traz chance de ilusões, falta de clareza (às vezes até sobre si) e decepções. Uma ou um ex pode querer voltar, dizer que mudou. Isso pode ser uma ilusão, por exemplo. Ou, em uma determinada parceria oferecida, os termos podem não estar claros, o que pode dar margem a expectativas equivocadas que geram decepção no futuro.

Há, ainda, chance de enganos deliberados, como, por exemplo, uma pessoa que venda algo sem mostrar os verdadeiros problemas, que ela sabe que existe.

Mas Netuno na Casa 7 tem seu lado positivo e isso pode ser desfrutado, que pode trazer momentos de sintonia com parcerias e relações. Apenas tenha atenção às armadilhas e autoilusões nesta área. Sentimentos de nostalgia e fantasia também podem ocorrer com Netuno na Casa 7.

Energia para relacionamentos e impulso vindo de parcerias

O ativo e vigoroso planeta Marte também aparece na casa 7 do mapa da Lua Nova em Escorpião. E agora em movimento direto (depois de dois meses retrógrado). As parcerias, no seu melhor, podem ser impulsionadoras, incentivadoras e nos convidar à ação. Lembre-se que você pode ser essa pessoa para outra.

Marte na Casa 7 também pode indicar atividades feitas com outra pessoa, desde um projeto em comum até uma caminhada.

Do lado negativo, é preciso tomar cuidado com o tom mandão de Marte, em um mês com grande potencial de desgaste e desentendimento em relacionamentos.

Em relacionamentos afetivos, é um posicionamento que pode turbinar a libido, desde que o casal não esteja passando por uma fase de decepções e/ou reestruturações e/ou crises, o que muitas vezes interfere no desejo sexual. Marte atuando na área dos relacionamentos pode ajudar na assertividade.

Como as previsões para a Lua Nova são feitas?

A Lua Nova gera um Mapa Astral, que é feito para a capital do país, com tendências gerais que podem funcionar para quem é daquela nacionalidade (mesmo que more em outro país) por cerca de um mês, período denominado de lunação. Este Mapa pode ser interpretado coletivamente, fornecendo pistas sobre o que vai emergir para todo um grupo. Suas previsões pessoais estão no seu Horóscopo Personalizado.

Como em qualquer estudo astrológico, se fala em um leque de possibilidades, e, eventualmente, algo se manifesta mais diretamente para você e outro potencial para outra pessoa, ou vive-se os potenciais de forma diferentes, já que os posicionamentos astrológicos têm mais de um significado.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]