Defina seus objetivos para 2021

Quais são os seus objetivos para 2021? Os projetos que você planeja desenvolver? Viajar? Fazer uma especialização? Ter um filho? Expandir sua vida social? Emagrecer? São promessas que já fez em anos anteriores? E por que mais uma vez você quer realizar esses objetivos para 2021? Será que chegou o momento certo?

A Numerologia pode ser uma excelente ferramenta para descobrirmos os tipos de atividades que teremos mais chances de desenvolver.

Através do Número que simboliza nosso Ano Pessoal, o qual entra em vigor no primeiro dia do ano, podemos saber quais desses projetos estão no momento apropriado de serem vividos.

Para saber qual o seu Ano Pessoal, inclua aqui seu nome completo e data de nascimento.

PARA QUEM ESTÁ NO ANO PESSOAL 1 EM 2021

Quer iniciar seu próprio negócio? O momento é este! Numa época de renovação como esta, nada melhor do que dar aquela guinada na sua vida.

Então, abra sua empresa, seu comércio ou inicie aqueles projetos que tanto sonhou. Será o período para plantar sementes que crescerão no decorrer dos próximos anos.

PARA QUEM ESTÁ NO ANO PESSOAL 2 EM 2021

Busca por um relacionamento amoroso? Aproveite este ano. Num ciclo simbolizado pelo 2, as parcerias estão em alta. Fazer acordos e estabelecer vínculos será essencial.

Aproveite para dar e receber afeto, a fim de construir relações satisfatórias em 2021.

PARA QUEM ESTÁ NO ANO PESSOAL 3 EM 2021

Deseja desenvolver seu lado criativo e expressivo? Eis sua grande oportunidade. Neste seu Ano Pessoal, você sentirá mais vontade de se expor, enfrentar e superar a crítica. Pois irá querer desenvolver várias habilidades comunicativas.

Portanto, poderá sentir-se com muita inspiração e entusiasmo. E, com isso, expressar o que pensa, sente e quer com muita inteligência e versatilidade.

PARA QUEM ESTÁ NO ANO PESSOAL 4 EM 2021

Almeja fazer aquela reforma ou mesmo construir sua casa? Chegou a hora! Sua capacidade de planejar, organizar suas metas e colocá-las em prática – com muita determinação – estará evidente.

Aproveite para trabalhar bastante e reestruturar sua vida. Desse modo, alcançará a segurança tão pretendida em 2021.

PARA QUEM ESTÁ NO ANO PESSOAL 5 EM 2021

Sabe aquela viagem que sonhava fazer? Ou aquele intercâmbio cultural? Este é o momento apropriado! Afinal, num ciclo simbolizado pelo 5, nossa curiosidade e desejo de experimentar estão a mil por hora.

Tudo para que possamos expandir nossas percepções e nossos horizontes. Aproveite, então, para conhecer novos ambientes e pessoas diferentes. Dê asas ao seu anseio por liberdade.

PARA QUEM ESTÁ NO ANO PESSOAL 6 EM 2021

Que tal construir a sua família neste ano? Casar, harmonizar um lar e ter um filho são projetos afins com a simbologia do 6.

Então, agora é a hora para sossegar, curtir mais a família e se responsabilizar por assuntos domésticos. E poderá, além disso, desenvolver seu lado social dedicando-se a algum projeto da sua comunidade.

PARA QUEM ESTÁ NO ANO PESSOAL 7 EM

2021

Sente necessidade de se conhecer mais profundamente e se aperfeiçoar? Neste ciclo, você terá oportunidades para fazer aquela especialização, iniciar uma terapia ou mesmo aprender a meditar.

Porque essas são atividades propícias para o seu crescimento pessoal, técnico e espiritual. É o que o simbolismo do 7 representa.

PARA QUEM ESTÁ NO ANO PESSOAL 8 EM 2021

Todo ano queremos ganhar mais dinheiro, certo? Pois, para você, 2021 será realmente um ano propício ao seu crescimento profissional e financeiro. Mas isso não acontecerá magicamente.

Supere seu medo do sucesso, aprenda a lidar com o dinheiro de modo prático e invista em seus projetos. Aí, sim, você terá plenas condições de obter maior respeitabilidade através dessas conquistas.

PARA QUEM ESTÁ NO ANO PESSOAL 9 EM 2021

Sente-se insatisfeito com várias situações de sua vida? Este é o momento de colocar um ponto final em relações e circunstâncias que não têm muito mais a oferecer.

Ganhe sabedoria com o fim desses ciclos e transmita, principalmente por meio do exemplo, essa sua compreensão. Aproveite também para dedicar mais tempo às pessoas que precisam de sua ajuda. É o ano para você fazer a diferença na vida dos outros.

Yub Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

